Отловленный в Приморье тигр оказался старожилом «Земли леопарда» по имени Тихон

Ученые «Земля леопарда» провели идентификацию амурского тигра, отловленного 2 января на пограничной заставе в границах национального парка. Выяснилось, что восемь лет назад ученые дали этому хищнику имя Тихон, и в настоящее время его возраст составляет не менее 13 лет.

Тигр был изъят из дикой природы после того, как встревожил ученых необычным поведением. Несколько дней хищник приходил на пограничную заставу, в один из визитов похитив двух служебных собак. При этом зверь не выказывал страха перед людьми и не реагировал на отпугивание. После отлова тигра поместили в карантинный блок Центра реабилитации тигров в поселке Алексеевка.

Еще до поимки тигра ученые предполагали, что гостем пограничной заставы стал хищник по имени Тихон. Такой вывод был сделан на основе анализа узора полосок на снимках зверя с места происшествия. Эти данные были подтверждены после того, как животное оказалось в руках специалистов. Впервые этот тигр был зафиксирован в 2011 году в возрасте не менее пяти лет, а, значит, сейчас ему не меньше 13 лет.

Впервые Тихон попал в объектив фотоловушки в 2005 году. Сейчас ему не менее 13 лет. Фото: «Земля леопарда»

Причиной нетипичного поведения зверя могла стать невозможность полноценно охотиться из-за старости. В районе обитания Тихона фиксируется множество диких копытных, однако полусточенные клыки и отсутствие прежних сил могло свести охоту на нет. В настоящее время специалисты МРОО «Центр «Тигр» ожидают результаты анализов, которые покажут, был ли болен отловленный хищник.

Клыки тигра стерлись, возможно это послужило причиной неудачной охоты на кабанов и выхода к людям. Фото: «Земля леопарда»

Сейчас тигр Тихон приходит в себя после наркоза в Центре реабилитации. По сообщению специалистов, зверь уже активно ходит по клетке, принимает пищу и показывает нормальные реакции дикого зверя. Вероятно, что вскоре он будет выпущен в просторный вольер, где проведет определенное время до решения его дальнейшей судьбы. По итогам результатов анализа и наблюдения за зверем его будущее определит экспертный совет.