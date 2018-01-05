«Всё лучше, чем жена будет мозг полоскать»: во Владивостоке в самом разгаре сезон морской рыбалки

Корреспондент «Комсомольской правды» отправился на морскую зимнюю рыбалку. Выбор пал на остров Русский, однако найти рыбное место удалось не сразу. Рыбаки собрались в районе бухты Новик, неподалёку от жилищно-строительного кооператива «Остров. Несмотря на то, что власти края и города наперебой предупреждают об опасности выхода на неокрепший лёд, в бухте смельчаков много. Подлёдный лов притягивает не только пенсионеров. Тысячи приморцев - мужчин и женщин - берут отгулы на работе и даже оформляют отпуск, чтобы сутками сидеть у лунок. Для чего люди рискуют своей жизнью, выходя на тонкий морской лёд?

«Лёд успокаивает нервы…»

На льду у берега следы недавно пришедших рыбаков. Человеку без опыта тропа может показаться опасной, но знающие удильщики рассказали, что это всего лишь замёрзший слой растаявшей накануне воды.

- Под ним уже лёд потолще, сформировавшийся. Вчера тепло было, температура плюсовая, лёд немного подтаял. Ночью всё снова подмёрзло, но не до конца. Так что опасаться нечего, - рассказал один из местных старожилов.

Первым, кто попал в поле зрения корреспондента «КП», стал мужчина средних лет, познакомились уже в процессе. Местный житель Ринат Абдурашидович рассказал, что занимается рыбалкой 41 год, с самого детства.

- Сейчас мне 48. Родился и вырос в Приморье. 30 лет в море хожу. Раньше рыбу ловили, сейчас другим уже занимаемся. Сегодня на рыбалку пришёл не один, с дедом. Для меня это хобби. Я сейчас в отпуске, вот пошёл воздухом подышать. Всё лучше, чем жена будет дома мозг полоскать. А здесь я сижу, думаю обо всём подряд, о своём. Могу так до вечера и просидеть. Вообще полезно для здоровья, да и лёд - это всегда хорошо. Успокаивает нервы, вырабатывает усидчивость и внимательность, - поведал рыбак.

Хотя женщин на зимней рыбалке достаточно, свою жену Ринат в поездку не берёт.

- Зачем мне её на холод возить? Летом, конечно, беру, она сидит на берегу, отдыхает на речке, книжки читает. А зимой я её морозить не хочу, - заботливо сказал мужчина.

Заядлый рыбак рассказал, что на рыбалку желательно ходить с товарищами, на лёд вообще одному выходить опасно.

- Вода никогда не прощает ошибок, как и небо. Я вот смотрю, 12 сантиметров есть - значит, можно выходить на рыбалку, лёд спокойно выдерживает 180 килограммов. На машине тоже можно выезжать, но только туда, где лёд сантиметров 40 будет. В этом случае он выдержит около двух тонн, - советует Ринат.

Первый улов в ведре из-под терраки.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

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По данным экспертов, человека в походном снаряжении выдержит морской лёд толщиной в восемь сантиметров, а речной - в семь. Морской лёд в 30-38 сантиметров выдержит автомобиль средней массы в 3,5 тонны, речной лёд должен быть толщиной в 25-34 сантиметра.

Во что одеться и чем согреться

Ринат Абдурашидович отметил, что опытные рыбаки не боятся предостережений краевой и городской администраций. По его словам, глубина на данном участке не достигает и метра, так что бояться особо нечего.

- Если подходить к рыбалке с умом, то и переживать не о чем. Все же видят, где лёд тонкий, а где нет. Очень часто люди проваливаются под лёд в районе Чайки. На самом деле, всё просто: смотреть надо под ноги и водку не жрать, - шутит рыбак.

Кроме провала под лёд рыбака могут поджидать и другие опасности: травмы при падении, переломы и ушибы конечностей, а также обморожения. На вопрос, чем греться, опытный рыбак отвечает просто - чаем или кофе.

- Если сильно горишь желанием, то приди после рыбалки и выпей пару стаканов водки, душу отведи. А на рыбалке выпивать нежелательно. Есть можно всё, что угодно. У меня сегодня чай, сальце, колбаса и хлеб, - показал рыбак на своё продовольствие.

По его словам, в первую очередь в тепле должны быть ноги. Для этого и обувь должна быть соответствующая. Одежда же должна быть простой, но качественной.

- Можно десять шуб одеть и всё равно замёрзнуть. Под низом обязательно должно быть термобельё нижнее, рыбацкий свитер. Далее - комбинезон специальный. Одежда должна быть такая, чтобы не стесняла движений, не громоздкая, чтобы если вдруг под лёд провалились, смогли без труда выбраться из воды, - посоветовал рыбак с многолетним стажем.

Как и на что ловится корюшка

Далее - рыболовные снасти. Основной атрибут рыбалки, конечно же, удочка. Ринат использует так называемые махалки - удочки, предназначенные для подлёдной ловли корюшки, у поверхности воды, в основном на мелководье. На них - приманка, напоминающая кусочек латекса. Сама леска на удочке тонкая, для глаза рыб и вовсе незаметная. Главный после удочки инструмент - ледобур, с помощью которого рыбаки проделывают во льду отверстия. Кстати, сделать отверстие не так уж и сложно: всё зависит от толщины льда. Так как рыбаки сидят в основном у берега, то лёд здесь не очень толстый. Поэтому проделать отверстие удалось даже девушке-корреспонденту.

Также необходима черпалка - ещё один важный элемент в зимней рыбалке. Вода в лунке замерзает и появляется шуга - рыхлый лёд. Шугу приходится вычёрпывать. Вот для этого и нужна черпалка. Само приспособление напоминает обычную кухонную поварёшку, только не такую глубокую. Крючки могут быть самыми разными: это смотря на что идёт рыбак. Ловить зимой можно корюшку и навагу. Некоторые умельцы умудряются поймать и камбалу.

- Рыбу надо кушать по сезону, и сейчас время именно корюшки и наваги. Камбалу нужно ловить летом. Сейчас она худая, зачем её трогать. Ну, народ, конечно, ловит, но я не понимаю, для чего, - рассказал опытный рыбак.

Рыбное место

Однако сейчас, по словам спецов, рыбы стало совсем мало. Связано это с тем, что большинство рыбаков ставят сети, что делать запрещено. Ловить корюшку можно, но только на удочку. При этом рыбакам следует отпускать мелких экземпляров обратно в их среду обитания.

- Раньше рыба заходила к берегу, а теперь из-за сетей, которые вопреки запретам всё равно ставят, она не успевает дойти - хода нет. Сегодня даже здесь сети установлены. В итоге туда попадает и нерестящаяся рыба. Из-за этого корюшка не размножается и мельчает. Я именно здесь, на Русском, рыбачу семь лет, изменения, конечно, ощутимы. Вчера на рыбалке был, поймал 120 рыбёшек. Для двоих человек достаточно и 60 штук, - вспомнил рыбак.

Особых мест, где наблюдается массовое скопление корюшки или наваги, нет. Рыба не стоит на месте, поэтому никогда не угадаешь, где будет клёв.

- Сегодня рыба сюда зашла, вот я сижу и ловлю, а сосед мой не ловит. Здесь уж как повезёт. Кто-то конкретно ищет место, чтобы поймать корюшку. Кто-то просто отдыхает во время рыбалки. Сейчас даже по машине можно определить, кто и с какой целью сюда приехал. Вон, видишь, Жигули стоят? Вот это точно рыбак натуральный приехал, - показывает мужчина на автомобиль отечественного производства.

Чаще всего рыбаки ориентируются на тех, кто уже сидит на льду. Возле каждого из них - ведро, в котором улов. Некоторые садятся наобум и просто угадывают. Заядлый рыбак рассказывает, что особо разницы нет, когда ехать на зимнюю рыбалку - у каждого свои предпочтения.

Кто сказал, что рыбалка - не женское дело?

Следующим рыбаком, привлекшим внимание корреспондента, на удивление оказалась женщина. Среди мужчин она, несомненно, выделялась. Макияж и красивая верхняя одежда - один из незаменимых атрибутов 42-летней Татьяны Викторовны.

- На рыбалку хожу очень давно - моё хобби, развлечение. Сегодня у меня выходной, поэтому я здесь. Могу сидеть, пока не надоест или пока не замёрзну. На зимнюю рыбалку хожу уже третий год. Привлекает, наверное, азарт. Улов всегда разный: в первый в этом году поход на рыбалку я поймала всего лишь 10 рыбёшек, - рассказала рыбачка.

Татьяна считает, что на рыбалку всё же нужно выходить очень рано, ещё до рассвета. К слову, женщина пользуется так называемым самодуром или самоловом - очень древней удочкой.

Подготовка для начинающих

Рыбачка считает, что тем, кто идёт на ловлю в первый раз, обязательно необходима подготовка.

- Самому без предварительных инструкций идти бесполезно. Вообще изначально у рыбака должны быть удочки, леска, наживка - всё это очень важно. Ценную консультацию часто дают продавцы больших рыбацких магазинов. Продавцы даже могут рассказать, куда лучше ехать ловить рыбу, у них есть вся эта информация, - рассказала жительница Владивостока.

Рыбу жительница Владивостока и её спутник никогда не ловили для продажи: это попросту невыгодно.

- Так делают барыги. Столько, сколько мы тратим на это увлечение, мы никогда на продаже рыбы всё равно не заработаем, дело не окупится. А денег уходит очень много. Начиная с учёта бензина, заканчивая стоимостью снастей - получается недёшево, - подсчитывает расходы рыбачка.

Арсенал рыбацких аксессуаров на все случаи жизни.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

Самое главное - желание

Ещё один рыбак, который встретился на пути корреспондента «КП», рассказал, что занимается рыбалкой уже около 20 лет. Как и для предыдущих подлёдников, для него это тоже хобби и отдых. 56-летний Юрий Валентинович решил провести свой выходной в бухте Новик за ловлей корюшки. В отличие от предыдущих респондентов, самым главным в зимней рыбалке мужчина назвал желание, а уже потом простые житейские вещи.

Рыбак признался, что сегодня совсем не его день, так как пока что он не поймал ещё ни одной рыбёшки. Рыбу Юрий тоже никогда не продавал, только для личного употребления, для себя, семьи и друзей. С собой у мужчины рыбацкий ящик, внутри которого снасти и еда с горячим чаем. О самой рыбалке как о хобби мужчина говорит, что увлечение это недорогое.

- Всё в этом мире относительно и зависит от ваших предпочтений. Даже ледобур не такая уж и дорогая вещь. Его средняя стоимость - примерно 2 000 рублей. Остальное - блёсны, наживки, удочки - всё по вашему желанию, - рассказал Юрий Валентинович.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Ледобур - 2000 рублей

Удочка-махалка - от 1000 до 2500 рублей

Удочка-самодур - 130-150 рублей

Блёсны - от 250 до 850 рублей

Зимний рыбацкий костюм - от 7000 до 25000 рублей

Воспоминания из прошлого

72-летний ветеран органов госбезопасности Виктор Афанасьевич рассказал, что рыбалка на острове Русском раньше выглядела совсем иначе. Люди собирались ещё до рассвета, потому что добраться до острова можно было только на пароме, а это время. Корюшка начинала идти с утра, к обеду ход прекращался, часов в 16-17 рыба снова возвращалась. Рыбаки сидели на льду строго по расписанию, до вечернего парома. Сейчас всё проще: есть автомобиль, приехать и уехать можно в любое время, по желанию.

- Конкретных мест, где собирается рыба, нет. Она нигде обычно не задерживается и даже в этих районах. Можно сидеть час и ничего не поймать. А можно пересесть на другое место и за десять минут поймать много корюшки - зашёл косяк. Тут обычно ловят корюшку и навагу, в Амурском заливе, в районе Фанзавода ловят даже камбалу. Раньше это было интересно: рыбаки ловили камбалу возле берега, на небольшой глубине. Сверлили отверстие, ложились на лёд и высматривали рыбу, а потом кололи острогой. Удочки вырезались даже из консервных банок. Сейчас это сошло на нет, - рассказал мужчина.

Жизнь в обмен на корюшку

Многие рыбаки сейчас очень часто пренебрегают правилами и выходят на ещё неокрепший лёд. Рыбак считает, что это фанатизм, и не разделяет такого рвения.

- Ещё мороз толком не установился, а люди лезут, лёд под ногами аж трещит. Естественно, что всё это небезопасно для жизни. Такой фанатизм я не понимаю. Многие земляки даже после того, как провалятся под лёд, всё равно продолжают ходить на рыбалку, пренебрегая элементарными правилами безопасности. Сейчас хорошо, что управление МЧС активно работает, даже вертолёт летает и следит за обстановкой. Но, несмотря на это, рыбаки всё равно тонут. Менять свою жизнь на корюшку, я думаю, не стоит, - подытожил мужчина.

- Конечно, хорошо посидеть вот так, отвлечься от всего. Но если рыба не клюёт, я сильно не заморачиваюсь, сворачиваюсь и уезжаю, - рассказал житель Владивостока.

Морская рыбалка - это целая философия.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

Совет от старожила

Начинающим рыбакам Виктор Афанасьевич дал совет - после первой неудачной попытки не ставить на рыбалке крест.

- Ходить на рыбалку надо постоянно. Не всегда везёт, но это опыт. Тогда уже и удочки настроены, пропахли рыбой, да и ты сам пропах рыбой. Приходишь и знаешь, что к рыбе пришёл, и она тебя знает будто. Просто нужно мысленно себя настраивать, в первую очередь. Среди рыбаков есть пословица: если не клюёт сегодня - «клевала вчера и… будет клевать завтра». Это очень хорошее выражение, - подытожил Юрий Афанасьевич.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

4 января управление МЧС по Приморскому краю в очередной раз предостерегло любителей подлёдной рыбалки не выходить на лёд из-за возможных взломов припайного льда.

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