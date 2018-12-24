Корюшка ценою в жизнь: в Приморье ребенок утонул, отправившись с отцом на рыбалку

Трагедией закончилась зимняя рыбалка для приморца. За выезд на тонкий лед он поплатился жизнью ребенка.

Начавшийся в Приморье сезон рыбаков-«утопленников» отметился действительно трагическим происшествием. На реке Раздольная утонул ребенок, отправившийся с родителями за корюшкой. Инцидент произошел минувшим вечером, около 19 часов. Машина, в которой находились четыре взрослых и ребенок (сын одного из рыбаков) выехала на лед реки Раздольная. То, что вода еще не промерзла, а днем была плюсовая температура, любителей зимнего лова не смутило. Вероятно, они решили, что вечернее похолодание сделает подобную выходку безопасной.

Как показала практика, рыбаки ошибались. Лед под машиной треснул, и авто ушло на дно речки. Взрослым рыбакам удалось спастись. Ребенка они вытащить не смогли.

На место ЧП сразу же вызвали работников МЧС. Вскоре туда прибыли спасатели, пожарные, полицейские, медики и психолог. Поиски утонувшего ребенка начались в 21:20; понятное дело, шансов выжить у малыша не было. Через час водолазы-спасатели извлекли тело из автомобиля и передали его работникам полиции. Как сообщил пресс-секретарь приморского управления МЧС, в операции задействовали 17 сотрудников ведомства.

Спасатели обнаружили тело ребенка и передали полиции. Фото: dpscontrol_ru

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители. К этой печальной истории уже подключился и Следственный комитет. Как сообщила старший помощник руководителя приморского управления СК Аврора Римская, по факту инцидента возбудили уголовное дело. Речь идет о 109 статье Уголовного кодекса – «Причинение смерти по неосторожности». По ней виновному грозит до двух лет лишения свободы.

Как отмечают местные жители, река Раздольная в принципе является опасным местом – особенно сейчас, когда в крае стоит довольно теплая погода. Там много незаметных промоин, а глубины очень приличные (до 3,5 метров). Выход, а тем более выезд на такой лед чреват несчастьем. К сожалению, героям этой истории пришлось убедиться в этом на собственном опыте.

Стоит отметить, что это не единственный провалившийся под лед автомобиль за последние сутки. На реке Артемовке накануне утонул микроавтобус Mitsubishi Delica. К счастью, в этом случае обошлось без смертей.

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