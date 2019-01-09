Президент осмотрел проект нового культурно-образовательного центра Владивостока

Президент России Владимир Путин провёл совещание, посвящённое строительству во Владивостоке, Кемерово, Калининграде и Севастополе культурно-образовательных и музейных комплексов. Примечательно, что мероприятие прошло в самой западной точке России - Калининграде, а лидером по упоминаниям стал Владивосток.

На самом высоком уровне определились города, в которых появятся первые культурно-образовательные центры. Это Калининград, Кемерово, Владивосток и Севастополь.

Владимир Путин первым делом осмотрел макеты создаваемых культурно-образовательных комплексов. В частности, глава государства ознакомился с проектом культурного центра во Владивостоке. О ситуации по приморским объектам пояснения дал губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Напомним, во Владивостоке в конкурсе проектов музейно-театрального комплекса, который возведут на Орлиной сопке, определился победитель. Вместо старых зданий ДВГТУ на сопках построят целый комплекс, проект которого разработан мастерской Asymptote Architecture. Группа архитекторов-авангардистов из США предложила самый необычный проект. Концепция Хани Рашида и его специалистов находится на стыке реального и виртуального миров. Именно здесь разместятся концертный зал, музей и корпуса высшей школы музыкального и театрального искусства.

Проект Asymptote - вид сверху. Эскиз музейно-театрального комплекса от Asymptote Architecture.

Президент на совещании неоднократно отмечал вклад Валерия Гергиева в развитие филиала Мариинского театра и новых культурных традиций в Приморье.

- Такие крупные центры общественной жизни и просвещения должны быть доступны для людей всех возрастов - как старшего, так и подрастающего поколения, соответствовать их интересам, запросам. Очень важно в этой связи, конечно, иметь в виду и молодых людей, молодёжь. Культурные центры должны включать концертные залы, музейные и выставочные пространства, объединять на одной площадке филиалы наших ведущих театров, музеев, творческих вузов, - заявил президент России.

И сказал, что его интересуют сроки ввода объектов.

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