2019-01-09T03:39:31+03:00
Звезды

Президент осмотрел проект нового культурно-образовательного центра Владивостока

На совещании в Калининграде обсудили строительство крупных центров общественной жизни и просвещения [новость обновляется]
Максим КАВАЛЕРОВ
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Перед началом совещания Владимир Путин осмотрел макеты создаваемых центров. Пояснения даёт врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко.Перед началом совещания Владимир Путин осмотрел макеты создаваемых центров. Пояснения даёт врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко.Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин провёл совещание, посвящённое строительству во Владивостоке, Кемерово, Калининграде и Севастополе культурно-образовательных и музейных комплексов. Примечательно, что мероприятие прошло в самой западной точке России - Калининграде, а лидером по упоминаниям стал Владивосток.

На самом высоком уровне определились города, в которых появятся первые культурно-образовательные центры. Это Калининград, Кемерово, Владивосток и Севастополь.

Владимир Путин первым делом осмотрел макеты создаваемых культурно-образовательных комплексов. В частности, глава государства ознакомился с проектом культурного центра во Владивостоке. О ситуации по приморским объектам пояснения дал губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Напомним, во Владивостоке в конкурсе проектов музейно-театрального комплекса, который возведут на Орлиной сопке, определился победитель. Вместо старых зданий ДВГТУ на сопках построят целый комплекс, проект которого разработан мастерской Asymptote Architecture. Группа архитекторов-авангардистов из США предложила самый необычный проект. Концепция Хани Рашида и его специалистов находится на стыке реального и виртуального миров. Именно здесь разместятся концертный зал, музей и корпуса высшей школы музыкального и театрального искусства.

Проект Asymptote - вид сверху. Эскиз музейно-театрального комплекса от Asymptote Architecture.

Проект Asymptote - вид сверху. Эскиз музейно-театрального комплекса от Asymptote Architecture.

Президент на совещании неоднократно отмечал вклад Валерия Гергиева в развитие филиала Мариинского театра и новых культурных традиций в Приморье.

- Такие крупные центры общественной жизни и просвещения должны быть доступны для людей всех возрастов - как старшего, так и подрастающего поколения, соответствовать их интересам, запросам. Очень важно в этой связи, конечно, иметь в виду и молодых людей, молодёжь. Культурные центры должны включать концертные залы, музейные и выставочные пространства, объединять на одной площадке филиалы наших ведущих театров, музеев, творческих вузов, - заявил президент России.

И сказал, что его интересуют сроки ввода объектов.

(Новость обновляется.)

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