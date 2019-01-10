Бывшему вице-губернатору Приморья смягчили статью

Уголовное дело бывшего приморского замгубернатора Евгения Вишнякова получило неожиданный поворот. Следователи решили переквалифицировать его дело: по новому обвинению экс-чиновнику грозит менее строгое наказание.

Евгения Вишнякова арестовали в июле 2017-го по обвинению в превышении должностных полномочий. Первоначально его обвиняли в непосредственном превышении должностных полномочий (часть 2 статьи 268 Уголовного кодекса) и крупном ущербе краевому бюджету. Сумма действительно немаленькая: свыше 53 миллионов рублей. Теперь же ему вменяют организацию превышения полномочий – то есть более мягкую статью. Подробности этой неоднозначной истории – в материале «Комсомолки».

Вариант первый, грубый и топорный

Вся эта история связана с газификацией уссурийского микрорайона «Радужный». Строительство этих новостроек оказалось одним из самых провальных проектов в крае. Возводили микрорайон в рамках программы «Жилье для российской семьи» - и новоселам обещали дешевые квадратные метры, а также низкие тарифы. Власти обещали провести во все дома «Радужного» газ, что сразу бы уменьшило затраты на отопление. Однако «голубого топлива» уссурийцы так и не дождались.

По версии следователей из приморского управления ФСБ, к срыву этого проекта и оказался причастен Евгений Вишняков. Подрядчиком-газификатором «Радужного» стал ОАО «Хабаровсккрайгаз» - уссурийские власти заключили с ним контракт на 300 миллионов рублей. Как следует из материалов дела, компания оказалась недобросовестной и свои обязательства не выполняла. Договор решили разорвать – соответствующий иск уже рассматривали в Арбитражном суде Приморья.

Согласно первоначальному обвинению, в это время Вишняков, позвонил главе уссурийской администрации Евгению Коржу. Он отдал распоряжение заключить с подрядчиком мировое соглашение, чтобы увеличить сумму контракта с «Хабаровсккрайгазом» на 53,3 миллиона рублей. Мол, подорожали стройматериалы, и поэтому нужно скорректировать бюджет. Распоряжение было заведомо незаконным. Следователи утверждали, что Вишняков имел «явную заинтересованность в улучшении условий контракта». Евгений Корж, желая выслужиться перед вице-губернатором, выполнил поручение Вишнякова. Таким образом, вице-губернатор грубо нарушил полномочия, тем самым причинив ущерб городу и краю. Однако теперь эту версию отмели.

Вариант второй, более логичный

Сейчас же, после сбора новых доказательств, обвинение решили подкорректировать. Во-первых, в деле появились новые фигуранты. Во-вторых, сама история стала более логичной и понятной. В чем же обвиняют Вишнякова сейчас?

Итак, в 2015 году «Хабаровсккрайгаз» начал заваливать контракт на газификацию «Радужного». Компания просила выделить дополнительное финансирование из-за скачка цен. В конце 2014 как раз обвалился рубль, и стройматериалы подорожали вдвое. Речь шла о сумме в 53,3 миллиона рублей.

Губернатор Владимир Миклушевский деньги выделять отказался. Глава региона заявил, что для этого нет никаких законных оснований. Он поставил вопрос ребром: либо подрядчик работает с имеющимся бюджетом, либо контракт разрывают.

Микрорайон "Радужный" - один из самых неудачных проектов в Приморье (и в Уссурийске в частности). Фото: primorsky.ru

Газификацию «Радужного» курировал непосредственно Евгений Вишняков. Он понимал, что если подрядчик уйдет, проект затянется – и поэтому вышестоящие чиновники начнут искать виноватых. Чтобы не получить по голове, он решил самостоятельно уладить ситуацию с подрядчиком. По версии следствия, бывший вице-губернатор придумал целую преступную схему. Обвиняемый лично поручил Евгению Коржу подписать мировое соглашение с «Хабаровсккрайгазом» об увеличении муниципального контракта на нужную сумму. Глава уссурийской администрации, как известно, решил выполнить поручение Вишнякова. Однако не самостоятельно: Корж поручил это дело директору казенного учреждения «Служба единого застройщика-заказчика» С. Гегальчему. Последний, собственно, и превысил служебные полномочия. Корж и Вишняков, соответственно, являются в этом деле соучастниками. Бывший вице-губернатор является в этой схеме организатором.

Вариант третий?

Как рассказал «Комсомолке» адвокат Вишнякова Сергей Бондарь, теперь экс-чиновнику вменяют часть 1 статьи 286 УК РФ («Превышение полномочий») и часть 3 статьи 33 («Организация преступления»). Наказание по этой статье мягче.

– По второй части обвиняемому грозит до семи лет колонии, по первой – до четырех. Что немаловажно, сейчас Евгению Вишнякову не вменяют ущерб в 53,3 миллиона рублей. Мы вообще собираемся доказать в суде, что никакого ущерба не было. Его просто придумали, - сообщил он.

По версии защиты, силовики отчасти сфабриковали дело, чтобы история получилась действительно громкой. А где громкие истории – там, как известно, новые погоны и звания. Так это или нет, решать будет суд. А до него, думается, еще далеко: следствие в самом разгаре, и сколько оно продлится, сказать сложно.

Как ранее писала «Комсомольская правда», вплоть до прошлого лета Евгений Вишняков находился во владивостокском СИЗО №1. Его выпустили на волю только 9 июля. В команде экс-губернатора Владимира Миклушевского вице-губернатор заведовал вопросами жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, государственного жилищного надзора, управления природными ресурсами, охраны окружающей среды, лесного хозяйства, тарифообразования.

Стоит отметить, что другой герой этой истории, Евгений Корж, связан с еще одной скандальной историей в Уссурийске. Речь идет об уголовном деле против спортивного деятеля Сергея Вязова.