2019-01-14T06:17:53+03:00
Общество

Трое суток в очереди: льготные авиабилеты вызвали бум в Приморье

Желающие с выгодой полететь в Москву штурмуют офисы авиакомпании [видео]
Анна ПЛЕТНЕВА
Поделиться:
Ажиотаж в «Аэрофлоте» начинается с самого утра.Ажиотаж в «Аэрофлоте» начинается с самого утра.Фото: Олег БЕЛОВ
Изменить размер текста:

Старт продаж субсидируемых авиабилетов из Владивостока в Москву и ещё в четырех направлениях вызвал огромный ажиотаж у приморцев. Уже в субботу в кассах «Аэрофлота» начали выстраиваться очереди, а телефоны «горячих линий» оказались буквально заблокированы от большого количества звонков.

За прошедшие выходные ситуация накалилась ещё больше. Суть в том, что приобрести авиабилеты можно только в кассе, покупка через сайт невозможна. Чтобы попасть к стойке, необходимо взять в специальном автомате талон с порядковым номером. Однако очередь начинается ещё до дверей самих авиакасс.

В понедельник, 14 января, утро многих приморцев началось именно у дверей офиса «Аэрофлота», который обслуживает самое востребованное московское направление. Очередь образовалась с 7.30 часов. Попасть внутрь можно только по списку, который составляют местные активисты: напротив фамилии человека ставится цифра, указывающая на очерёдность прохода в помещение. Листочек с фамилиями и номерами переходит из рук в руки, пока не дойдёт до последнего, кто пришёл за билетами. Сегодня корреспондент «Комсомольской правды» стал 76-м человеком в списке.

Очередь выстраивается задолго до открытия офиса «Аэрофлота». Фото: Олег БЕЛОВ

Очередь выстраивается задолго до открытия офиса «Аэрофлота».Фото: Олег БЕЛОВ

Людей в офис запускают небольшими группами, чтобы не создавать заторы и давку. Примечательно, что сотрудники «Аэрофлота» и охрана к этому процессу не имеют никакого отношения. Систему придумали и контролируют те, кто находится в очереди. Уже возле автомата людям помогает охранник, который, чтобы не задерживать очередь, производит все манипуляции сам, а посетители получают заветный клочок бумаги с цифрой.

Из рассказов приморцев стало ясно, что многие из пришедших пытаются купить билеты уже с субботы, но пока безуспешно. В очереди люди совсем разных возрастов: и студенты, и пенсионеры. Из трёх касс работают только две и очень медленно. Спустя 40 минут некоторые из пришедших стали накаляться и жаловаться на организацию работы.

Девушка, стоящая в очереди, поделилась с корреспондентом «КП», что это уже второй её поход, первый раз она пришла сюда в воскресенье. Как и заведено, сначала записалась в очередь, созданную активистами, затем взяла талон, но дойти до кассы не успела - в 19.30 «Аэрофлот» перестаёт обслуживать посетителей и выдавать билеты, об этом свидетельствует табличка на двери у входа.

- Список, который вчера составлялся, куда-то исчез. Я сегодня пришла, поинтересовалась и поняла, что списка нет, теперь мне придётся стоять в очереди по второму кругу. У меня и талон с вчерашней датой есть, но пропускать вперёд меня всё равно никто не хочет. Я уже новый талон взяла, но старый на всякий случай не выбрасываю, вдруг удастся проскочить, - рассказала жительница Владивостока Мария.

По её словам, таких же, как она, кто просто не успел попасть к стойке до закрытия, много. Кто-то ждёт своей очереди ещё с субботы, но заветные билеты до сих пор так и не получил, а кому-то повезло больше. Люди приезжают, берут талоны и снова уезжают: кто на работу, кто по своим личным делам. В процессе владивостокцы обмениваются номерами, чтобы быть на связи и в момент, когда подойдёт очередь, появиться в офисе снова. Сотрудники «Аэрофлота» на происходящее лишь разводят руками и просят разбираться в сложившейся ситуации самостоятельно.

Три дня в очереди: льготные билеты вызвали очередной бум в Приморье.Олег БЕЛОВ

Корреспондент «КП» отметил, что атмосфера в помещении царит умиротворённая: то ли люди просто устали за пару дней, то ли понимают, что спорить и ругаться бессмысленно, поэтому молча ждут своей очереди.

- Мы сами создали этот ажиотаж и продолжаем создавать по сей день. Вспомните, ещё несколько лет назад таких проблем не было. Я приходила, спокойно покупала билет и уходила. Вся процедура занимала минут пять, - рассказала одна из стоявших в очереди женщина.

К слову, подобная ситуация уже возникала в апреле 2018 года в Приморье. Продажу льготных билетов в Крым, Калининград и на Дальний Восток «Аэрофлот» открыл 29 марта. Однако уже в начале апреля льготные билеты оказались раскуплены. Круглосуточные очереди в авиакассах Владивостока сопровождались выяснением отношений и драками. Вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил заинтересованным ведомствам - Минтрансу, Росавиации, Минвостокразвития и «Аэрофлоту» - разобраться. Несмотря на это, продажи возобновились лишь в середине августа.

Как сообщили в приморском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, в пятницу, 11 января, «Аэрофлот» открыл продажу субсидированных авиабилетов по пяти направлениям. Рейсы выполняют также его «дочки» — «Россия» и «Аврора».

Сегодня приморцы могут приобрести льготные авиабилеты по следующим маршрутам из Владивостока и обратно (эти тарифы действуют в эконом-классе):

- в Москву, 7 400 рублей (ГК «Аэрофлот»);

- в Санкт-Петербург, 7 500 рублей («Уральские авиалинии»);

- в Хабаровск, 1 800 рублей (ГК «Аэрофлот»);

- в Петропавловск-Камчатский, 6 000 рублей (ГК «Аэрофлот»);

- в Южно-Сахалинск, 1 500 рублей («Аэрофлот»);

- в Новосибирск, 5 900 рублей (ГК «Аэрофлот», рейсы будут выполняться с 25 мая по 31 августа);

- в Магадан, 3 000 рублей («Якутия»);

- в Екатеринбург, 6 400 рублей («Уральские авиалинии»).

Воспользоваться субсидируемыми перевозками могут люди до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающий его человек, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалид с детства II или III группы, многодетные семьи.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Доставить в Москву и провести над ним суд!": член Общественной палаты РФ Александр Малькевич о скандальном украинском "пранкере" Вольнове
Ранее житель Украины поглумился над трагедией в Магнитогорске и запустил "фейк" о сотнях погибших при пожаре в "Зимней вишне"
Новости 24
Девочки нахальные, мальчики интеллигентные: пингвины прибыли в океанариум Приморья
Опасные для жизни котлеты обнаружили в Приморье
Лесные пожары в Приморье "ушли на перерыв"
Приморцы всё чаще называют детей Артёмами и Софьями
Экс-сотрудника СИЗО Владивостока осудили за сбыт наркотиков арестантам
Жители Владивостока добились сокращения "слишком большого" детсада
Пойманный во Владивостоке рецидивист сознался во всём
Ящуру не дали распространиться по Приморью
Контрактница стала абсолютной чемпионкой ТОФ в "мужском" спорте
«Приморская рыба» по доступной цене не исчезнет с прилавков
Январский понедельник не сулит Приморью снега
«Адмирал» во Владивостоке не совладал с «Локомотивом»
Рабочая неделя встретит приморцев циклоном
Доверчивая жительница Приморья стала жертвой собственной соседки
Приморский «Адмирал» сыграет с ярославским «Локомотивом»
Сделать всех: во Владивостоке стартовали мотогонки на льду
В Приморье с трассы сошёл грузовик
Трое в пещере: спасатели вызволили приморцев из плена
Воскресный выходной порадует приморцев теплом
"Гринпис": запертые в Приморье косатки и белухи замёрзнут насмерть
Активисты бьются за парк для краснокнижных уточек под Владивостоком
Губернатор Приморья нырнул в прорубь в центре Владивостока
Прокуратура добилась от мэрии Владивостока ремонта дорог
Мотогонки на льду с главой Владивостока стартуют в воскресенье
Молодая рецидивистка в Приморье пошла на угон ради парня
Китаянку с сочными рогами задержали на границе Приморья
Трутнев: центр переработки отходов очистит Приморье от радиоактивного мусора
Большая часть пострадавших в аварии с "Газелью" во Владивостоке покинула больницу
"Чей год?!": свиней в Приморье забивают из-за ящура