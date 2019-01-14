Трое суток в очереди: льготные авиабилеты вызвали бум в Приморье

Старт продаж субсидируемых авиабилетов из Владивостока в Москву и ещё в четырех направлениях вызвал огромный ажиотаж у приморцев. Уже в субботу в кассах «Аэрофлота» начали выстраиваться очереди, а телефоны «горячих линий» оказались буквально заблокированы от большого количества звонков.

За прошедшие выходные ситуация накалилась ещё больше. Суть в том, что приобрести авиабилеты можно только в кассе, покупка через сайт невозможна. Чтобы попасть к стойке, необходимо взять в специальном автомате талон с порядковым номером. Однако очередь начинается ещё до дверей самих авиакасс.

В понедельник, 14 января, утро многих приморцев началось именно у дверей офиса «Аэрофлота», который обслуживает самое востребованное московское направление. Очередь образовалась с 7.30 часов. Попасть внутрь можно только по списку, который составляют местные активисты: напротив фамилии человека ставится цифра, указывающая на очерёдность прохода в помещение. Листочек с фамилиями и номерами переходит из рук в руки, пока не дойдёт до последнего, кто пришёл за билетами. Сегодня корреспондент «Комсомольской правды» стал 76-м человеком в списке.

Очередь выстраивается задолго до открытия офиса «Аэрофлота».Фото: Олег БЕЛОВ

Людей в офис запускают небольшими группами, чтобы не создавать заторы и давку. Примечательно, что сотрудники «Аэрофлота» и охрана к этому процессу не имеют никакого отношения. Систему придумали и контролируют те, кто находится в очереди. Уже возле автомата людям помогает охранник, который, чтобы не задерживать очередь, производит все манипуляции сам, а посетители получают заветный клочок бумаги с цифрой.

Из рассказов приморцев стало ясно, что многие из пришедших пытаются купить билеты уже с субботы, но пока безуспешно. В очереди люди совсем разных возрастов: и студенты, и пенсионеры. Из трёх касс работают только две и очень медленно. Спустя 40 минут некоторые из пришедших стали накаляться и жаловаться на организацию работы.

Девушка, стоящая в очереди, поделилась с корреспондентом «КП», что это уже второй её поход, первый раз она пришла сюда в воскресенье. Как и заведено, сначала записалась в очередь, созданную активистами, затем взяла талон, но дойти до кассы не успела - в 19.30 «Аэрофлот» перестаёт обслуживать посетителей и выдавать билеты, об этом свидетельствует табличка на двери у входа.

- Список, который вчера составлялся, куда-то исчез. Я сегодня пришла, поинтересовалась и поняла, что списка нет, теперь мне придётся стоять в очереди по второму кругу. У меня и талон с вчерашней датой есть, но пропускать вперёд меня всё равно никто не хочет. Я уже новый талон взяла, но старый на всякий случай не выбрасываю, вдруг удастся проскочить, - рассказала жительница Владивостока Мария.

По её словам, таких же, как она, кто просто не успел попасть к стойке до закрытия, много. Кто-то ждёт своей очереди ещё с субботы, но заветные билеты до сих пор так и не получил, а кому-то повезло больше. Люди приезжают, берут талоны и снова уезжают: кто на работу, кто по своим личным делам. В процессе владивостокцы обмениваются номерами, чтобы быть на связи и в момент, когда подойдёт очередь, появиться в офисе снова. Сотрудники «Аэрофлота» на происходящее лишь разводят руками и просят разбираться в сложившейся ситуации самостоятельно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/686112" frameborder="0"></iframe> Три дня в очереди: льготные билеты вызвали очередной бум в Приморье.Олег БЕЛОВ

Корреспондент «КП» отметил, что атмосфера в помещении царит умиротворённая: то ли люди просто устали за пару дней, то ли понимают, что спорить и ругаться бессмысленно, поэтому молча ждут своей очереди.

- Мы сами создали этот ажиотаж и продолжаем создавать по сей день. Вспомните, ещё несколько лет назад таких проблем не было. Я приходила, спокойно покупала билет и уходила. Вся процедура занимала минут пять, - рассказала одна из стоявших в очереди женщина.

К слову, подобная ситуация уже возникала в апреле 2018 года в Приморье. Продажу льготных билетов в Крым, Калининград и на Дальний Восток «Аэрофлот» открыл 29 марта. Однако уже в начале апреля льготные билеты оказались раскуплены. Круглосуточные очереди в авиакассах Владивостока сопровождались выяснением отношений и драками. Вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил заинтересованным ведомствам - Минтрансу, Росавиации, Минвостокразвития и «Аэрофлоту» - разобраться. Несмотря на это, продажи возобновились лишь в середине августа.

Как сообщили в приморском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, в пятницу, 11 января, «Аэрофлот» открыл продажу субсидированных авиабилетов по пяти направлениям. Рейсы выполняют также его «дочки» — «Россия» и «Аврора».

Сегодня приморцы могут приобрести льготные авиабилеты по следующим маршрутам из Владивостока и обратно (эти тарифы действуют в эконом-классе):

- в Москву, 7 400 рублей (ГК «Аэрофлот»);

- в Санкт-Петербург, 7 500 рублей («Уральские авиалинии»);

- в Хабаровск, 1 800 рублей (ГК «Аэрофлот»);

- в Петропавловск-Камчатский, 6 000 рублей (ГК «Аэрофлот»);

- в Южно-Сахалинск, 1 500 рублей («Аэрофлот»);

- в Новосибирск, 5 900 рублей (ГК «Аэрофлот», рейсы будут выполняться с 25 мая по 31 августа);

- в Магадан, 3 000 рублей («Якутия»);

- в Екатеринбург, 6 400 рублей («Уральские авиалинии»).

Воспользоваться субсидируемыми перевозками могут люди до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающий его человек, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалид с детства II или III группы, многодетные семьи.