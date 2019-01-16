2019-01-16T03:46:24+03:00
Общество

Ребята, не бойтесь: Константин Сиденко дал советы начинающим «моржам»

Президент Федерации зимнего плавания России озвучил главное правило зимнего ныряния
Анна ПЛЕТНЕВА
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Помимо желания необходимо прислушиваться и к своему здоровью.Помимо желания необходимо прислушиваться и к своему здоровью.Фото: Валентин ТРУХАНЕНКО
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Президент Федерации зимнего плавания России, адмирал Константин Сиденко в эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» рассказал об открытии центра «Косатка ДВ» во Владивостоке и дал советы тем, кто только собирается нырнуть в прорубь.

- Вы всё почувствуете, когда выйдете из воды. Это самый кайф. Когда только выходишь из проруби, получаешь большое удовольствие, и это самое главное. Ребята, не бойтесь, - сказал Константин Сиденко.

Победитель кубка мира по зимнему плаванию Елизавета Чижова, ведущий эфира Илья Кузнецов, пресс-секретарь Федерации зимнего плавания Натали Занегина и Президент Федерации зимнего плавания России, адмирал Константин Сиденко Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Победитель кубка мира по зимнему плаванию Елизавета Чижова, ведущий эфира Илья Кузнецов, пресс-секретарь Федерации зимнего плавания Натали Занегина и Президент Федерации зимнего плавания России, адмирал Константин СиденкоФото: Алексей САМУСЬКОВ

По его словам, помимо желания, необходимо прислушиваться и к своему здоровью. Прежде чем окунуться в прорубь, необходимо проконсультироваться со специалистами.

Константин Сиденко отметил, что все желающие смогут приобщиться к зимнему плаванию уже в эти выходные. Крещенская купель в 2019 году традиционно расположится на Спортивной Набережной в клубе «Косатка-ДВ». Ещё одна крещенская прорубь появится в бухте Новик. Окунуться можно будет днём, 19 января.

- Безусловно, массовые и неорганизованные купания никому не нужны. Прежде чем окунуться в прорубь, надо трижды подумать. Ещё один очень важный момент – абсолютная трезвость. К сожалению, не все ныряют трезвыми, - подытожил гость эфира.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда», 19 января 2019 года православные христиане Приморья будут праздновать Крещение Господня. Владивостокская епархия рассказала, где местные жители и гости края смогут окунуться в крещенскую купель. К слову, 18 января в Крещенский сочельник во всех храмах Владивостокской епархии пройдут праздничные богослужения.

Помимо этого, крещенские купели будут организованы и в пригороде Владивостока: бухта Якорная, 7 и посёлок Трудовое.

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