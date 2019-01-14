2019-01-14T11:10:38+03:00
Общество

Крещение 2019 во Владивостоке: где окунуться в купель

Как дальневосточники готовятся празднованию Крещения Господня в 2019 году. Программа праздничных мероприятий
Анна ПЛЕТНЕВА
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Помимо организации купелей при церквях и монастырях, приморцам предлагают альтернативные варианты.Помимо организации купелей при церквях и монастырях, приморцам предлагают альтернативные варианты.Фото: Валентин ТРУХАНЕНКО
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19 января 2019 года православные христиане Приморья будут праздновать Крещение Господня. Владивостокская епархия рассказала, где местные жители и гости края смогут окунуться в крещенскую купель. К слову, накануне Крещения, в Крещенский сочельник, 18 января, во всех храмах Владивостокской епархии пройдут праздничные богослужения.

Где: Свято-Серафимовский мужской монастырь на острове Русский, улица Подножье, 9/1. Автобус № 29, остановка «Подножье». Тел.: +7(908)994-40-51.

Когда:

18 января

8:00 - Таинство исповеди.

09:00 - Божественная литургия.

11:30- Великое освящение воды.

16:00 - Всенощное бдение.

19 января

8:30 - Таинство исповеди.

09:30 - Божественная литургия.

10:30 - Великое освящение воды.

12:00 - Крестный ход от монастыря к берегу бухты Новик. Водосвятный молебен, по окончании которого желающие могут искупаться в проруби.

Где: Храм Успения Божией Матери, улица Светланская, 65. Тел.: +7(4232)26-97-55.

Когда:

18 января

8:00 - Царские часы, изобразительные, Навечерие, соединением литургии святого Василия Великого. По окончании - Чин великого освящения воды.

В 16:00 - Всенощное бдение.

19 января

0:00 - праздничная литургия Крещения Господня. По окончании - Чин великого освящения воды.

9:00 - Божественная Литургия, Великое освящение воды.

Где: Храм в честь святой мученицы Татианы, улица Пушкинская, 29б. Тел.: +7(4232)40-27-80.

Когда:

17 января

17:00 - Вечерня Сочельник Крещения Господня.

18 января

7:45 Праздничная Литургия, по окончании Чин великого освящения воды.

17:00 - Всенощная на Богоявление.

19 января

7:45 - праздничная литургия Крещения Господня. По окончании - Чин великого освящения воды.

Где: Храм в честь святых новомучеников и исповедников церкви Русской, улица Шуйская, 23.Тел.: +7(4232)69-36-92.

Когда:

17 января

16:00 - Всенощное бдение.

18 января

7:30 - Царские часы, изобразительные, Навечерие, соединением литургии святогго Василия Великого. По окончании – Чин великого освящения воды.

16:00 - Всенощное бдение.

19 января

7:30 праздничная литургия Крещения Господня. По окончании - Чин великого освящения воды.

Во Владивостокской епархии отметили, что ночью ни в монастыре, ни в бухте Новик водосвятного молебна не будет. Фото: Валентин ТРУХАНЕНКО

Во Владивостокской епархии отметили, что ночью ни в монастыре, ни в бухте Новик водосвятного молебна не будет.Фото: Валентин ТРУХАНЕНКО

Помимо организации купелей при церквях и монастырях, приморцам предлагают альтернативные варианты.

Бесплатно

Где: Спортивная Набережная

Когда: днём 19 января

Организаторы: ТОФ

За деньги

Где: посёлок Трудовое, улица Лиманная, 79А. Тел.: 2 905 906.

Когда: 18 января с 23:00 до 02:00.

Стоимость: 500 рублей с человека.

Когда: 19 и 20 января – с 12:00 до 21:00.

Стоимость: 300 рублей с человека.

Где: Владивосток, бухта Якорная, 7.

Когда:

18 января

21:00 (ориентировочно) - христианский обряд освящения воды в купели. Желающие смогут окунуться до 02:00.

19 января

Желающие смогут окунуться с 08:00 до 20:00.

Стоимость: 500 рублей, дети до 12 лет - бесплатно.

К слову, как ранее сообщала «Комсомольская правда», Рождество православные христиане Приморья встретили уже с новым Владыкой. В рождественскую ночь митрополит Владимир и бывший митрополит Вениамин, который попросил об уходе на покой ещё до Нового года, провели служение Рождественской Божественной литургии в Покровском кафедральном соборе. Соборное богослужение возглавил уже новый владыка.

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