Крещение 2019 во Владивостоке: где окунуться в купель
19 января 2019 года православные христиане Приморья будут праздновать Крещение Господня. Владивостокская епархия рассказала, где местные жители и гости края смогут окунуться в крещенскую купель. К слову, накануне Крещения, в Крещенский сочельник, 18 января, во всех храмах Владивостокской епархии пройдут праздничные богослужения.
Где: Свято-Серафимовский мужской монастырь на острове Русский, улица Подножье, 9/1. Автобус № 29, остановка «Подножье». Тел.: +7(908)994-40-51.
Когда:
18 января
8:00 - Таинство исповеди.
09:00 - Божественная литургия.
11:30- Великое освящение воды.
16:00 - Всенощное бдение.
19 января
8:30 - Таинство исповеди.
09:30 - Божественная литургия.
10:30 - Великое освящение воды.
12:00 - Крестный ход от монастыря к берегу бухты Новик. Водосвятный молебен, по окончании которого желающие могут искупаться в проруби.
Где: Храм Успения Божией Матери, улица Светланская, 65. Тел.: +7(4232)26-97-55.
Когда:
18 января
8:00 - Царские часы, изобразительные, Навечерие, соединением литургии святого Василия Великого. По окончании - Чин великого освящения воды.
В 16:00 - Всенощное бдение.
19 января
0:00 - праздничная литургия Крещения Господня. По окончании - Чин великого освящения воды.
9:00 - Божественная Литургия, Великое освящение воды.
Где: Храм в честь святой мученицы Татианы, улица Пушкинская, 29б. Тел.: +7(4232)40-27-80.
Когда:
17 января
17:00 - Вечерня Сочельник Крещения Господня.
18 января
7:45 Праздничная Литургия, по окончании Чин великого освящения воды.
17:00 - Всенощная на Богоявление.
19 января
7:45 - праздничная литургия Крещения Господня. По окончании - Чин великого освящения воды.
Где: Храм в честь святых новомучеников и исповедников церкви Русской, улица Шуйская, 23.Тел.: +7(4232)69-36-92.
Когда:
17 января
16:00 - Всенощное бдение.
18 января
7:30 - Царские часы, изобразительные, Навечерие, соединением литургии святогго Василия Великого. По окончании – Чин великого освящения воды.
16:00 - Всенощное бдение.
19 января
7:30 праздничная литургия Крещения Господня. По окончании - Чин великого освящения воды.
Во Владивостокской епархии отметили, что ночью ни в монастыре, ни в бухте Новик водосвятного молебна не будет.Фото: Валентин ТРУХАНЕНКО
Помимо организации купелей при церквях и монастырях, приморцам предлагают альтернативные варианты.
Бесплатно
Где: Спортивная Набережная
Когда: днём 19 января
Организаторы: ТОФ
За деньги
Где: посёлок Трудовое, улица Лиманная, 79А. Тел.: 2 905 906.
Когда: 18 января с 23:00 до 02:00.
Стоимость: 500 рублей с человека.
Когда: 19 и 20 января – с 12:00 до 21:00.
Стоимость: 300 рублей с человека.
Где: Владивосток, бухта Якорная, 7.
Когда:
18 января
21:00 (ориентировочно) - христианский обряд освящения воды в купели. Желающие смогут окунуться до 02:00.
19 января
Желающие смогут окунуться с 08:00 до 20:00.
Стоимость: 500 рублей, дети до 12 лет - бесплатно.
К слову, как ранее сообщала «Комсомольская правда», Рождество православные христиане Приморья встретили уже с новым Владыкой. В рождественскую ночь митрополит Владимир и бывший митрополит Вениамин, который попросил об уходе на покой ещё до Нового года, провели служение Рождественской Божественной литургии в Покровском кафедральном соборе. Соборное богослужение возглавил уже новый владыка.