Владивостоку обещают хорошую порцию снега

Небольшие осадки во вторник 15 января стали первой порцией снега во Владивостоке в 2019 году. Правда, выпало его совсем немного – буквально 0,3 миллиметра. И есть вероятность, что жалующиеся на бесснежную зиму могут получить свою дозу счастья уже скоро.

Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда»-Приморье» пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков рассказал:

- У нас не исключён снег в субботу 26 января. Есть вероятность, что он будет более-менее интенсивный. Мы продолжим следить за изменениями на климатических картах.

По поводу погоды в Приморском крае в ближайшие дни Виктор Чулков отметил, что после череды тёплых дней будет по-зимнему прохладно. Ночью в горных северных районах края температура понизится до минус 35°С, а в целом по региону разброс составит от минус десяти до 35 градусов.

- Днём, конечно же, теплее, - добавил пресс-секретарь Примгидромета. - Средняя температура в Приморье в конце этой недели - 5, -15 °С. Во Владивостоке и Находке от -3 до -6, а в Уссурийске – прохладнее, -8. И ночные температуры тоже разнятся: в Уссурийске около минус 20, а ближайшей ночью до -28. В Находке – 12-14 градусов мороза. Для зимы – достаточно хорошая температура, грех жаловаться.

В воскресенье 20 января над регионом пройдёт очередной атмосферный фронт, поэтому возможен небольшой снег в отдельных районах. Во Владивостоке и Находке обойдётся без осадков, но при этом будет облачная погода. Такая умеренно-морозная погода сохранится до 23 января, а потом возможно незначительное потепление.