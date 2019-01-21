Ущерб на бумаге: бывший вице-губернатор Приморья вскоре предстанет перед судом

В Приморье совсем скоро начнется суд против еще бывшего вице-губернатора Евгения Вишнякова. Следствие по его делу завершилось в конце прошлого года. Вишняков – далеко не первый человек из «команды Миклушевского», который попал на скамью подсудимых. Однако его процесс грозит стать наиболее скандальным. В преддверии суда корреспондент «Комсомолки» пообщался с адвокатом экс-чиновника Сергеем Бондарем.

Суть проблемы

Евгения Вишнякова арестовали в июле 2017-го. Сейчас его обвиняют в «организации превышения должностных полномочий» (после переквалификации статьи). Как утверждает обвинение, действия Вишнякова нанесли Приморью ущерб в 53,2 миллиона рублей. Однако на деле ситуация не так проста, как кажется на первый взгляд.

Вся эта история связана с проектом газификации Приморья (прежде всего, Уссурийска), который реализовывал «Газпром». В Уссурийске подрядчиком выступало дочернее предприятие газового гиганта – ОАО «Хабаровсккрайгаз», ныне переименованное в «Газпром газораспределение Дальний Восток». В 2014 году администрация города заключила контракт на 300 миллионов рублей с этой компанией.

С газификацией в Уссурийске не заладилось. На снимке - Евгений Корж инспектирует прокладку газопровода. Фото: adm-ussuriisk.ru

Между тем, работы по проекту не заладились. В конце того же года рухнул рубль, а в последующие два года на Уссурийск обрушились два мощных тайфуна – «Гони» и «Лайонрок». Все это привело к тому, что стоимость контракта, мягко говоря, выросла. Подрядчик, к этому времени освоивший едва ли 40 миллионов рублей, попросил власти увеличить стоимость контракта. В противном случае «газпромовцам» пришлось бы работать в убыток. Однако чиновники ответили отказом – мол, или работайте с тем, что есть, или проваливайте.

Виртуальные деньги

Спор перешел в судебную плоскость: «Хабаровсккрайгаз» пошел в приморский арбитраж и начал требовать расторжения контракта. Вот здесь-то в игру (как полагает следствие) и вступает Евгений Вишняков, который курировал программу газификации. Понимая, что после разрыва контракта эта самая программа сорвется, чиновник приложил все усилия, чтобы требование подрядчика выполнили. Итогом этого стало мировое соглашение между администрацией Уссурийска и «Хабаровсккрайгазом». Сумма контракта выросла на те самые 53,2 миллиона рублей.

Здесь, впрочем, есть один нюанс: никто никому не выделял ни рубля из этих денег. Об этом корреспонденту «Комсомолки» рассказал адвокат Вишнякова Евгений Бондарь.

– Для начала надо понимать, как работал «Газпром». Проект газификации не авансировался, оплата производилась по факту. То есть подрядчик делал какую-то часть работ, подбивал сметы, все это проверялось, заверялось – и потом происходила оплата. То есть по факту увеличение суммы контракта произошло только на бумаге, никто никаких денег никому не переводил. При этом в деле прямо говорят об «ущербе бюджету». О каком ущербе вообще идет речь? «Хабаровсккрайгаз» даже шестую часть прежней суммы не освоил, – недоумевает адвокат.

Словом, эти 53,3 миллиона были виртуальными: их могли бы выплатить, если бы подрядчик сделал работы на соответствующую сумму. Как можно заметить, в этой истории слишком много «бы». Тем более, что к 2018 году увеличение суммы контракта признали незаконным – и отменили решение арбитража. То есть теперь эти миллионы точно никому не выплатят. Так где же ущерб?

Адвокат Сергей Бондарь уверен в невиновности подзащитного. Фото: newsvl.ru

В этом, собственно, и заключается главная загвоздка в этом деле. Второй спорный момент – причастность Евгения Вишнякова конкретно к этой истории. Участниками разбирательства в арбитраже являлись, с одной стороны, муниципальное предприятие Уссурийска, с другой – дочерняя компания «Газпрома». Краевая администрация софинансировала проект, Евгений Вишняков его курировал. Но при этом «белый дом» не являлся непосредственным действующим лицом в данном споре.

– Защита полагает, что дело против Евгения Вишнякова укладывается в тренд судебных процессов над бывшей администрацией команды губернатора Миклушевского. Там очень многие попали под разные статьи – Василий Усольцев, Олег Ежов, Сергей Сидоренко… Не исключено, что на моего подзащитного попытались свалить вину за провал газификации в уссурийском микрорайоне «Радужный», - рассказал Сергей Бондарь.

Признание Коржа

Сам Вишняков своей вины не признает. Впрочем, у обвинения, по всей видимости, есть довольно крепкая доказательная база. Она во многом базируется на показаниях мэра Уссурийска Евгения Коржа, который не стал отпираться от следователей и признал вину. В самом конце прошлого года он даже разместил на сайте городской администрации обширное «покаяние».

В нем Корж рассказал о деталях истории с проектом газификации, фактически обвинил Вишнякова в том, что тот обманул мэра – и извинился перед горожанами.

Фрагмент обширного "покаяния" Евгения Коржа. Фото: asm-ussuriick.ru

6 декабря прошлого года в приморском управлении ФСБ заявили об окончании досудебного следствия по делу Евгения Вишнякова. Сейчас подсудимый и его адвокат должны ознакомиться с материалами дела – после чего оно отправится к прокурору. Это означает, что уже в этом году над бывшим приморским вице-губернатором начнется суд. Чем закончится этот процесс, сказать сложно.

«Комсомольская правда» будет следить за развитием событий.

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