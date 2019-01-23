Закидавший «скорую» Владивостока камнями хулиган извинился и раскошелился

Молодой житель Владивостока, забросавший приехавшую на вызов по улице Гризодубова «скорую помощь» камнями, раскаялся, попросил у медиков прощения и пообещал компенсировать материальный ущерб.

Возглавляющий городскую «скорую» Олег Сорокин рассказал в эфире радио "Комсомольская правда" - Приморье", как это случилось

— Молодого человека удалось задержать, хотя он и пытался скрыться. После того, как он пришел в себя, он объяснил, что потерял самообладание из-за несчастного случая с его подругой, для которой и вызывали «скорую». Агрессор пообещал, что компенсирует все затраты, которые мы понесли на ремонт кареты.

Напомним, что в ночь на 16 января во Владивостоке зарегистрировали нападение на экипаж «скорой помощи». Тогда подробности корреспонденту «Комсомолки» сообщил всё тот же и.о. главврача владивостокской скорой помощи Олег Сорокин.

— Ночь 15 января поступил вызов на Гризодубова, 55 — там девушка травмировалась прямо возле дома. Как оказалось, пострадавшая была не одна, а с молодым человеком. Когда бригада скорой помощи подъехала на место, парень повел себя очень агрессивно — он стал орать, махать руками, набросился на водителя. Медики сразу же вызвали полицию, — рассказал он.

Пока работники скорой ждали подмоги, озлобленный парень распоясался окончательно. Он начал кидать в нашу машину камни. Один из бросков оказался удачным — агрессору удалось разбить лобовое стекло. Сами представляете, что такой незапланированный ремонт нас совсем не радует.