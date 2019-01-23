Репортаж с места событий: как эвакуировались школы и торговые центры Владивостока

Корреспондент «Комсомолки» Анна Плетнева побывала на месте некоторых «заминированных» объектов во Владивостоке и посмотрела, что происходит на улицах города.

Я приехала к торговому центру «Черёмушки» примерно к 10 часам утра. В этот момент в здание уже никого не пускали. Возле входа дежурили два сотрудника полиции, а также охранник из самого ТЦ. За стеклом, внутри здания, виднелись люди с автоматами. Видимо, проверяли сообщение о заложенном взрывном устройстве.

На улице столпился народ. Людей, конечно, было немного. Всего около 50 человек. Некоторые пытались пройти в здание, не обращая внимания на людей в жилетах и касках. К слову, потенциальным посетителям не разрешили воспользоваться даже банкоматами, встроенными в стену здания ТЦ.

Люди наблюдали за происходящим, снимали на телефоны.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

Кроме сотрудников полиции возле «Черёмушек» больше никого не было: ни пожарных, ни медиков. Сами силовики на вопрос об учебной тревоге однозначного ответа не дали.

- Здание оцеплено, все люди эвакуированы.

- Это учебная тревога?

- Пока не знаем, у нас такой установки не было.

Тоже самое сообщил и охранник ТЦ: заранее об эвакуации их никто не предупреждал.

В здание при этом попыталась войти девушка с коляской и грудным ребёнком. Что она забыла в пустующем здании - останется загадкой. По всей видимости, она была настолько увлечена своим ребенком, что и не заметила присутствия силовиков. Естественно ей отказали в проходе. После этого случая специалисты приняли решение оцепить и площадку перед самим ТЦ, растянув красно-белую ленту перед входом. Люди продолжали приходить и уходить, снимали происходящее на телефоны и отправляли друг другу сообщения в WhatsApp.

Оцепленная площадка перед ТЦ,Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

После сообщений о том, что во Владивостоке массово эвакуируют не только торговые центры, но и школы, я решила съездить в учебное заведение, расположенное неподалёку - школа №74. Уже подъехав к зданию, поняла, что там о тревоге ничего не знают: вокруг всё было тихо и спокойно.

На входе сидела вахтёрша. Как оказалось, об эвакуации она всё-таки знает.

- Нам позвонили и предупредили, чтобы мы проверяли большие сумки.

- Самой эвакуации у вас еще не было?

- Пока нет, но будет, я думаю. Пока все на своих местах.

В этот момент в социальных сетях появилось сообщение об эвакуации одной из больниц в районе Змеинки. По имеющимся данным, всего их там две: Краевая детская клиническая больница № 2 и поликлиника №6. Оба учреждения, как оказалось, работали в штатном режиме. Никакой суеты, машин спецслужб, охранников с автоматами - всего этого не было.

Чуть позже появилась информация о «заминировании» торгового центра «Авангард». Сотрудник охраны, стоявший на входе в здание, останавливал посетителей и отправлял обратно. Мне же он сообщил, что ТЦ закрыт по тем же причинам, что и многие владивостокские учреждения.

- Все уехали, только полиция осталась.

Владивосток «стоял на ушах» около двух часов, по городу колесили автомобили спецслужб. К полудню силовики стали снимать оцепления ТЦ и школ. Однако многие родители так и не решились отправить своих детей на учёбу во вторую смену. Владивостокцы до сих пор гадают, была ли эта тревога учебной.

Как ранее сообщала «Комсомолка», сегодня утром во Владивостоке, по информации в социальных сетях, учеников сразу нескольких школ эвакуировали на улицу. Официальные представители управления МЧС по Приморскому краю пока не комментируют ситуацию.