«Там – не тюрьма, никто не дохнет»: знаменитого тигра Амура хотят сослать из Приморья на Кубань

Всемирно известный тигр Амур поймал новую порцию хайпа – через три года после начала дружбы с козлом Тимуром, но уже без него. Хищника, которого многие в России и за рубежом знают как обитателя Приморского сафари-парка, хотят отправить с Дальнего Востока на другой конец страны – в Краснодарский край.

- У нас самки есть, нам нужно обновить кровь, получить потомство. Ждём Амура мы и для нашей экспозиции, - пояснил «Комсомолке» директор Краснодарского эколого-биологического центра «Парк тигров» Александр Пшеничный.

Правда, он пока сам не знает, когда случится эта встреча Амура с новыми партнёршами. Дети, которые у него уже есть, - родились от тигрицы Уссури, и два взрослых хищника остаются парой. Директор сафари-парка Дмитрий Мезенцев отметил в беседе с корреспондентом «КП» - Владивосток», что краснокнижному зверю – почти семь лет, и он сейчас «в самом расцвете сил».

Именно Мезенцев забил тревогу и поднял на этой неделе новую волну в СМИ и соцсетях. Поводом стало то, что хабаровский собственник зверя потребовал вернуть его из Приморья в соседний регион, а затем передать на Кубань. Для многих непосвящённых, кстати, стало открытием, что Амур – из Хабаровска. Впрочем, как и его сестра Тайга. Обоих ещё малышами привезли в 2012 году из зоосада «Приамурский» и оставили до ноября 2016-го в Шкотовском районе Приморья, по договору безвозмездного пользования. В тот период страна как раз и узнала историю дружбы Амура с Тимуром, которую бывшая сотрудница сафари-парка позднее назвала фейковой.

История дружбы козла и тигра в Приморье длилась недолго, но запомнилась многим. Фото: safaripark25.ru

Результатом громкой истории стали очереди из желающих посмотреть на знаменитую парочку и выпуск большого ассортимента «сувенирки»: парк предлагает магниты, брелоки, открывашки и даже коврики для мыши с козлом и тигром. По факту же дружба кончилась, когда Амур начал задирать Тимура и в итоге сломал ему хребет. После долгого лечения козла отселили подальше.

Где же сейчас Тимур, который оставил отпечаток копыта на Аллее славы ВДНХ? На этот вопрос Дмитрий Мезенцев ответил:

- Он в сафари-парке. Жив-здоров, просто живёт отдельно от Амура. С ним всё нормально: ночует в помещении, а днём гуляет.

Тем не менее, вариант славы порознь никто не отменял. И, несмотря на то, что договор с министерством имущественной политики Хабаровского края истёк два года назад, директор Приморского сафари-парка - против расставания с местной знаменитостью. Мезенцев считает, что ему отказали под надуманным предлогом – как руководителю не государственной, а коммерческой организации ООО «Амурский тигр»:

- НП «Парк тигров» в Краснодарском крае – там тоже частная собственность. Поэтому тут к хабаровскому министерству много вопросов – почему они так сделали некрасиво. Кроме того, здесь условия хорошие, а там - непонятно какие. Тигр ведь ценный, они оценили его в один миллион 400 тысяч! Здесь у него шикарные условия – большой вольер размером с футбольное поле. Ни в одном зоопарке России нет таких, как в Приморском сафари-парке. Парк тигров – самый большой, парк леопардов и медведей – тоже. Кроме того, я считаю, обездвиживать и перевозить тигра - это всё жестокое обращение. У нас на сайте и на странице в Инстаграме – уже сотни комментариев. По договору я должен вернуть Амура, уже 29-30 января будем ставить на карантин, на месяц, а потом отправлять в Хабаровск для дальнейшей перевозки в Краснодар. Но я рассчитываю, что общественность вступится, и он останется в Приморье. У нас есть чуть больше месяца.

Тигр Амур ещё останется в Приморье как минимум до конца февраля. Фото: safaripark25.ru

На следующий день после первых заявлений приморского коллеги, 23 января, пресс-конференцию собрал генеральный директор Зоосада «Приамурский» им. В.П.Сысоева Андрей Долин. Таким образом, в освещение истории включились уже три региональных редакции «Комсомольской правды».

Долин пояснил, что после изменения законодательства не может передать тигра в частные руки:

- Это как если бы государственный автомобиль отдали частному таксисту. Это же неправильно. Фактически зоопарк не может ни продлить договор, ни подарить тигра Сафари-парку, ни продать его.

Сегодня же директор зоосада в Хабаровском крае отметил в телефонной беседе с корреспондентом «КП» - Владивосток»:

- Я уверен, что у людей после сегодняшнего брифинга очень сильно изменится мнение обо всей этой ситуации. Пускай залазят в интернет, читают и смотрят. Мы ваши приморские каналы смотрим с удовольствием, вы – наши. Всё это доступно сейчас в интернете. То же самое – в соцсетях. Речи нет о деньгах! Тайгу мы передаём в «Алматинский зоологический парк», а её брата Амура в «Парк тигров» на Кубани – безвозмездно! Никакой копейки никто никому не платит. К тому же ещё неизвестно, когда Амур приедет в Хабаровск, потому что сейчас фактически Мезенцев незаконно удерживает этого тигра. Только Тайгу пока передаёт. Кстати, мне уже показали, что написано в соцсетях – что мы Амура чуть ли не в тюрьму, в клетку передаём. Но хоть кто-нибудь из тех, кто это пишет, был в том зоопарке? Кто-нибудь видел своими глазами? А я там был. Конечно, вольеры - не такие большие, как у господина Мезенцева, но, тем не менее. И там – достаточно животных: тигры, пантеры, леопарды… Никто там не дохнет, и всё нормально. Тем более что по проекту там будут строить большой зоопарк. Так что зря вот эти вот все поклёпы, - подытожил Андрей Долин.