Тигриный «детсад» на четверых малышей нашли в Приморье

Пока Приморье тревожится о судьбе тигра Амура, покидающего сафари-парк по решению хабаровчан, хорошие тигриные новости пришли из нацпарка «Земля леопарда».

Уникальные кадры многодетного семейства амурских тигров получили ученые ФГБУ «Земля леопарда». Фотоловушка впервые на видео зафиксировала сразу четырех маленьких детенышей краснокнижной кошки, которые показали свою привычную жизнь, полную исследований, игр и безмятежного отдыха.

фото - ФГБУ "Земля леопарда"

В объективе оказалась взрослая тигрица под номером T2F. Специалисты смогли идентифицировать самку по уникальному узору на шкуре.

Материал сняла камера-автомат в самом центре нацпарка — на юго-западе Приморья. Она запечатлела целый день тигриной жизни. Взрослая мать привела котят на горную вершину. Немного отдохнув и покормив их молоком, тигрица спустилась в долину, вероятно, для охоты.

Таким образом, с утра до вечера малыши резвились и играли в тигрином «детском саду» под присмотром фотокамеры.

За это время тигрята по-братски соперничали между собой, тренируясь в борьбе и периодически меняясь ролями. В ход шли все приемы: рык, укус, прыжок, бросок. Камера запечатлела весь спектр тигриных эмоций — от таскания за хвост до объятий. По словам знатоков тигриной натуры, хищники не просто учатся общаться между собой, но и гармонично развиваются, ведь в скором будущем они разойдутся навсегда и будут выживать поодиночке.

Юные хищники явно не подозревали, что за ними кто-то следит. Несколько раз детёныши засыпали, тесно прижавшись друг другу. Послушно дожидаясь маму, котята пробыли «под контролем» камеры весь день, после чего скрылись, вероятно, отозвавшись на призыв матери к столу.

— Возраст котят примерно 3-4 месяца, — говорит Дина Матюхина, старший научный сотрудник «Земли леопарда». — Это большая удача получить такие кадры: как правило, в объективы фотоловушек уже попадают котята постарше, которые следуют за матерью на охоте. Такие удачные кадры дают нам много информации как о поведении тигров, так и о размерах популяции.

Прежде фотоловушки «Земли леопарда» лишь дважды фиксировали тигриное семейство с четырьмя тигрятами, а на видео такая группа попала впервые. Гораздо чаще камеры отмечают выводки тигров, состоящие из 1-3 детенышей. Перед матерью хищного семейства стоит непростая задача выкормить и вырастить всех тигрят без потерь. Через несколько месяцев они подрастут и будут сопровождать мать на охоте.