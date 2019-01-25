«Собаки культурные и охранники надёжные»: губернатор Приморья раздарил своих лучших питомцев

Губернаторские щенки мареммо-абруцкой овчарки отправились в свои новые семьи. Спустя месяц Олег Кожемяко всё же смог определиться с выбором. В пятницу, 25 января, глава края лично познакомился с новыми владельцами питомцев и передал им собак.

Пятничное утро двух приморских семей, приехавших издалека, началось во Владивостоке на Санаторной. Ребята не скрывали волнения от предстоящей встречи с собаками и губернатором Приморья. Когда все приготовления завершились, из-за калитки показался Олег Кожемяко с огромным белым псом на руках. Только потом выяснилось, что малышке Габриэлле - так зовут овчарку, всего лишь четыре месяца от роду. На свет собаки появились 28 сентября 2018 года.

Четырёхмесячный щенок мареммо-абруцкой овчарки Габриэлла.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

Первого щенка губернатор передал из рук в руки женщине, приехавшей из Арсеньева. Удержать нового члена семьи Татьяна Плаксина так и не смогла - слишком уж тяжёлой оказалась малышка. Чувствовалось, как волновались оба - и собака, и новый хозяин. Через секунду тревогу сменила радость первого знакомства, и пёс завилял хвостом.

Новая владелица щенка Татьяна Плаксина.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

После этого на газоне появился ещё один щенок, в точности похожий на Габриэллу - её брат Антонио. Оба животных сначала замерли, впервые увидев такое количество людей, и буквально прижались к земле. Но когда маленькая девичья рука провела по голове одного из щенков, все страхи словно улетучились. Собаки принялись обнюхивать новых хозяев, разведывать обстановку и даже не постеснялись подойти поласкаться к журналистам.

Семья из Лазовского района знакомится с новым другом.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

Было видно, что и сам губернатор тоже нервничал: то ли от предстоящего расставания, то ли просто от переживаний за своих питомцев.

- Овчарки очень привязаны к семье, детям. Порода интеллигентная, но и как охранник тоже очень хорошая. Если идут с вами куда-то и вдруг сбегут, знайте, они просто осматривают территорию вокруг вас. Исключительная собака, культурная, легко обучаемая. Чисто итальянская порода, родители взяты из питомника на Апеннинах. Никаких других пород и смешиваний нет, я специально выбирал, - поделился Олег Кожемяко.

Пока Олег Кожемяко давал ценные советы, щенята знакомились с окружающими.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

Олег Николаевич передал новым хозяевам паспорта животных и после этого ещё долго не мог расстаться с щенками, трепетно поглаживая каждого. Глава Приморья сентиментально напомнил, что кормить собак следует три раза в день, чередуя сухой корм и домашнюю еду - кашу с мясом. Рядом с будкой губернатор посоветовал установить вольер, куда собаку стоило бы заводить при появлении гостей.

- Проезжая ваши районы, буду наведываться, смотреть - что там и как, - пообещал Олег Кожемяко, а после попрощался с новыми владельцами мареммо-абруцких овчарок.

Последние напутственные слова губернатора Приморья и передача документов.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

Маленькая хозяйка пса Антонио Дарья Ольховая не скрывала радости от первой встречи с новым другом. Девочка крепко сжимала в руке поводок, на другом конце которого огромный для своего возраста пёс Антонио.

- Каждое раннее утро буду выходить и кормить пса, а после школы приходить и играть с ним, - поделилась планами на будущее школьница.

Мама Даши - Юлия Забава - рассказала, что пост в социальной сети написала по просьбе дочери. Живут они в селе Лазо, старшие члены семьи работают в Лазовском заповеднике.

- Мы живём в частном доме и, конечно, хотели бы обзавестись защитником. У нас уже есть одна собака, но маленькая - мопс. Домашний и безвредный. Так что опыт есть. Хотели крупную собаку, и здорово, что всё вот так сложилось. Мы просто очень верили в новогоднее чудо, - улыбаясь, рассказала Юлия Забава.

Дарья заботливо успокаивает своего нового друга Антошу - так по-домашнему они с мамой решили называть щенка.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

Супружеской паре из Арсеньева досталась Габриэлла. Татьяна Плаксина рассказала, что четыре месяца назад по стечению трагических обстоятельств их семья лишилась любимого и дорогого сердцу питомца - азиатской овчарки. Собака серьёзно заболела и умерла. Они с мужем, Олегом Плаксиным, планировали завести нового друга, но только ближе к весне.

- Для нас это был шок. Комментарий к посту в социальной сети написала дочь. Мы ничего не знали, нам просто вчера сообщили, что нужно ехать ребёнка забирать. Как обухом по голове стукнули. Рады, конечно, счастливы, - поделилась впечатлениями Татьяна Плаксина.

К концу встречи Габриэлла уже немного освоилась.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

Их прежний питомец прожил в семье пять лет. У собаки был просторный вольер при частном доме и, как шутит сама Татьяна, пёс не жаловался. Собаку водили на выставки, ухаживали и занимались воспитанием. Случилось так, что ветеринары обнаружили у азиатской овчарки саркому, а после этого все попытки спасти пса так и не увенчались успехом.

К слову, щенята долго не хотели покидать территорию Дома переговоров. Видимо понимали, что расстаются с этим местом навсегда. Новые хозяева собак не торопили, терпеливо ждали, когда те попрощаются со своим старым домом. В клетки, приготовленные для поездки, усадить неугомонных и уже освоившихся малышей так и не удалось.

Олег Плаксин на прогулке с Габриэллой.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

Как ранее сообщала «Комсомольская правда», ещё 19 декабря в социальной сети Олег Кожемяко обратился к своим подписчикам. Губернатор искал новую семью для щенят своей мареммо-абруцкой овчарки. Он предложил приморцам написать комментарий, почему собаки должны отправиться жить именно к ним. Почти за сутки пост в Instagram набрал почти три тысячи лайков, а комментарии и вовсе не прекращались.