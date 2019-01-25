Больницы Приморья переполнены: пациентов с пневмонией подселяют даже к инфекционным

Эпидемиологическая обстановка в Приморье остаётся напряжённой, порог заболеваемости гриппом и ОРВИ за последнюю неделю превышен на 10 %. Больницы в разных районах края уже переполнены: пациенты сутками ждут, когда им предоставят койку в палате. А пока что многих больных размещают в коридорах или в отделениях, далёких от терапии. Корреспондент «КП» - Владивосток» выяснил подробности.

В приморскую редакцию «Комсомолки» обратились сразу несколько пациентов Владивостокской клинической больницы № 2 («тысячекоечной»). Родители малышей заверили, что оказались в соседних палатах с абсолютно разными диагнозами. Из-за переполненности больницы в отделение кишечных инфекций стали подселять пациентов с респираторными заболеваниями. Таким образом, больных, которых раньше отделял корпус, теперь разграничивает лишь перегородка стены. При этом постояльцы больницы нередко сталкиваются в коридоре во время получения передач или походов за лекарством.

- Попала с ребёнком в «тысячекоечную» 21 января, привезли на скорой. У сына жуткая температура, которую не могли сбить два дня. Поставили нам диагноз: фолликулярная ангина. В отделении респираторных инфекций не оказалось мест, и нас повезли в другой корпус, где лежат с кишечными заболеваниями. До сих пор находимся здесь, отделение на 3-м этаже забито. В соседней палате лежат детишки с отравлениями, а в нашей - с пневмонией. В коридоре тоже разместили пациентов. Выходить из комнаты элементарно страшно, но приходится. Питаться-то нужно, да и лекарства многие хранятся в холле в холодильнике, - рассказала жительница Владивостока Анастасия.

В коридор выходить опасно, но приходитсяФото: Милана СОКОЛ

Получить официальный комментарий от главного врача Владивостокской клинической больницы № 2 пока не удалось. Сотрудники медицинского учреждения поделились, что Вячеслав Глушко в отъезде и будет на рабочем месте в начале недели. Тогда журналист «Комсомолки» обратился за разъяснением ситуации к пресс-секретарю департамента здравоохранения Приморского края Ксении Гусенцовой. Она отметила, что переполненность больниц характерна для зимы. Традиционно январь и февраль - время активизации острых респираторных вирусных инфекций.

- В этот период ежегодно в медицинских учреждениях - детских и взрослых, происходит развёртывание дополнительных койко-мест, - добавила представитель крайздрава.

Пациентов приходится размещать в коридореФото: Милана СОКОЛ

Не лучше ситуация с заболеваемостью обстоит и в других муниципальных образованиях края. Корреспондент «Комсомолки» пообщался с несколькими работниками станций скорой помощи Находки и Партизанска. По общему мнению, пик заболеваемости пришёлся на последние две недели. Именно в это время поступило больше всего вызовов. За смену бригада в среднем посещает около 60 больных, у большинства из которых ОРВИ, а также осложнения в виде бронхита или пневмонии. На снимках с маленьким очагом при диагнозе пневмония лечение должно быть довольно простым, однако на деле оказывается иначе. У больных наблюдается сильная интоксикация организма и высокая температура. Специалистам приходится тщательно подбирать антибиотик, способный побороть постоянно мутирующий вирус.

Палаты в инфекционном отделении забитыФото: Милана СОКОЛ

По словам медицинских работников, довольно много заболевших среди жителей Партизанска. Пациентов с признаками пневмонии везут в Партизанскую городскую больницу № 1, профильное отделение которой уже переполнено. Больных с ОРВИ отправляют в инфекционное отделение медицинского учреждения в Углекаменске. Большой поток клиентов наблюдается и в Центральной городской больнице Находки. Людям приходится часами ожидать мест в палатах, заняв свободные стулья в коридорах.

Специалисты уверяют, что главными причинами осложнения состояния здоровья является позднее обращение больных за квалифицированной помощью. Медики советуют жителям края не заниматься самолечением, а незамедлительно вызывать врача на дом или отправляться на приём в поликлинику. Сотрудники департамента здравоохранения мониторят ситуацию с наличием необходимых лекарств в медицинских учреждениях Приморья.

Эпидемия гриппа и ОРВИ в Приморье набирает силу