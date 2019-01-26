2019-01-26T06:48:18+03:00
Дом. Семья

Томатный клоун отложил икру в Приморском океанариуме

Пока самка отгоняет посторонних, будущий отец постоянно машет плавниками
Ксения КРЫМОВА
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Будущее потомство амфиприоны выхаживают в экспозиции «Коралловый риф». Фото: primocean.ruБудущее потомство амфиприоны выхаживают в экспозиции «Коралловый риф». Фото: primocean.ru
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Сотрудники Приморского океанариума на острове Русском порадовали очередной новостью. В популярном у жителей и гостей Владивостока научно-образовательном учреждении сейчас нерестится пара томатных клоунов.

- Эти рыбы интересны тем, что могут менять пол - в случае необходимости самец сам станет матерью, - рассказали «Комсомольской правде» сотрудники океанариума. – Причём у клоунов (амфиприонов) - жёсткий матриархат, более крупная самка сама выбирает одного или сразу нескольких партнёров. При рождении клоуны не имеют пола, лишь со временем доминирующая рыба становится самкой. Если она погибает, то доминирующий самец начинает быстро расти и меняет пол.

По словам сотрудников Приморского океанариума, эти рыбы интересны тем, что могут менять пол. Фото: primocean.ru

По словам сотрудников Приморского океанариума, эти рыбы интересны тем, что могут менять пол. Фото: primocean.ru

За амфиприонами можно понаблюдать в экспозиции «Коралловый риф», где они выхаживают будущее потомство. Икру самка отложила в небольшой пещерке среди кораллов, а теперь отгоняет от кладки посторонних. У отца - другие хлопоты: он практически не отплывает от икры и машет плавниками, чтобы обеспечить постоянный приток чистой воды с кислородом. Также самец аккуратно перебирает икринки ртом, удаляя погибшие.

В прошлом году редакция «КП» - Владивосток» знакомила читателей с клоунами и их соседями - актиниями, которые обживают океанариум.

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