«Не убивайте!»: приморцы выступили против бесчеловечного отлова собак

На Привокзальной площади Владивостока сегодня, 26 января собрались зоозащитники и другие неравнодушные жители края. Поводом стала ситуация в городе Артёме, о которой подробно писала на днях «Комсомольская правда»: пойманные в результате городского аукциона собаки оказались в частном приюте, где гибнут от голода и холода.

Субботний пикет во Владивостоке собрал людей, неравнодушных к собакамФото: Алексей САМУСЬКОВ

На каждого ненавистника собак найдётся зоозащитникФото: Алексей САМУСЬКОВ

Как сообщает корреспондент редакции, организаторы решили провести два пикета. Второй будет в воскресенье в Артёме, на площади Ленина, в 14:00. А сегодня в краевой столице с плакатами вышли около 25 человек. Кроме того, по ходу акции присоединялись прохожие. Так одной из участниц оказалась пенсионерка Зарета Ткаченко.

- Мы с мужем пошли на свой автобус до Эгершельда, но заметили этот митинг. Я – за такие мероприятия, но надо чтобы он ещё был подкреплён требованиями контроля над чиновниками, которые потом могут взять и выбросить несчастных животных куда-нибудь на помойку, умертвив. Просто надо делать всё законно и по-человечески. Нужно контролировать приюты, а от хозяев собак – требовать, чтобы их животные на улице были обязательно с намордником и поводком, - поделилась мнением Зарета Гавриловна.

Зарета Гавриловна не смогла пройти мимоФото: Алексей САМУСЬКОВ

Приморцы подписывают обращение к губернаторуФото: Алексей САМУСЬКОВ

Пикет объединил подростков, пенсионеров и других неравнодушных к животным приморцевФото: Алексей САМУСЬКОВ

Студент Илья Рейнвальд рассказал, что у него дома тоже есть разные питомцы:

- Они для меня – не просто задний фон. Поэтому, когда я узнал о пикете от людей, которые занимаются этой проблемой, то мне тоже показалось разумным прийти сюда и поучаствовать. Честно говоря, я надеюсь даже не на сами подписи, а на шумиху в СМИ и надеюсь, что она затронет тех людей, у которых есть возможность повлиять на администрацию города Артёма. Как минимум, должны закрыть этот тендер.

Юрист подчеркнула, что контракт в Артёме заведомо противоречил краевому и федеральному законодательствуФото: Алексей САМУСЬКОВ

По словам юриста и зоозащитницы Оксаны Большаковой, сегодня за час собрали 180 подписей под обращением к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко. Основные требования – признать муниципальный контракт на отлов безнадзорных животных в Артёме незаконным; наказать чиновников, допустивших такую ситуацию и исполнителя.

- Контракт заведомо противоречил краевому и федеральному законодательству, - подчеркнула представитель инициативной группы «Зоохэлп» Оксана Большакова.

Приморцы подписывают обращение к губернаторуФото: Алексей САМУСЬКОВ