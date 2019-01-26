2019-01-26T10:58:12+03:00
Общество

«Не убивайте!»: приморцы выступили против бесчеловечного отлова собак

Первый из двух заявленных пикетов прошёл во Владивостоке
Алексей САМУСЬКОВОксана КИСЕЛЁВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Владивостокская пенсионерка Зарета Ткаченко поставила одну из 180 подписей в защиту животныхВладивостокская пенсионерка Зарета Ткаченко поставила одну из 180 подписей в защиту животныхФото: Алексей САМУСЬКОВ
Изменить размер текста:

На Привокзальной площади Владивостока сегодня, 26 января собрались зоозащитники и другие неравнодушные жители края. Поводом стала ситуация в городе Артёме, о которой подробно писала на днях «Комсомольская правда»: пойманные в результате городского аукциона собаки оказались в частном приюте, где гибнут от голода и холода.

Субботний пикет во Владивостоке собрал людей, неравнодушных к собакам Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Субботний пикет во Владивостоке собрал людей, неравнодушных к собакамФото: Алексей САМУСЬКОВ

На каждого ненавистника собак найдётся зоозащитник Фото: Алексей САМУСЬКОВ

На каждого ненавистника собак найдётся зоозащитникФото: Алексей САМУСЬКОВ

Как сообщает корреспондент редакции, организаторы решили провести два пикета. Второй будет в воскресенье в Артёме, на площади Ленина, в 14:00. А сегодня в краевой столице с плакатами вышли около 25 человек. Кроме того, по ходу акции присоединялись прохожие. Так одной из участниц оказалась пенсионерка Зарета Ткаченко.

- Мы с мужем пошли на свой автобус до Эгершельда, но заметили этот митинг. Я – за такие мероприятия, но надо чтобы он ещё был подкреплён требованиями контроля над чиновниками, которые потом могут взять и выбросить несчастных животных куда-нибудь на помойку, умертвив. Просто надо делать всё законно и по-человечески. Нужно контролировать приюты, а от хозяев собак – требовать, чтобы их животные на улице были обязательно с намордником и поводком, - поделилась мнением Зарета Гавриловна.

Зарета Гавриловна не смогла пройти мимо Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Зарета Гавриловна не смогла пройти мимоФото: Алексей САМУСЬКОВ

Приморцы подписывают обращение к губернатору Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Приморцы подписывают обращение к губернаторуФото: Алексей САМУСЬКОВ

Пикет объединил подростков, пенсионеров и других неравнодушных к животным приморцев Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Пикет объединил подростков, пенсионеров и других неравнодушных к животным приморцевФото: Алексей САМУСЬКОВ

Студент Илья Рейнвальд рассказал, что у него дома тоже есть разные питомцы:

- Они для меня – не просто задний фон. Поэтому, когда я узнал о пикете от людей, которые занимаются этой проблемой, то мне тоже показалось разумным прийти сюда и поучаствовать. Честно говоря, я надеюсь даже не на сами подписи, а на шумиху в СМИ и надеюсь, что она затронет тех людей, у которых есть возможность повлиять на администрацию города Артёма. Как минимум, должны закрыть этот тендер.

Юрист подчеркнула, что контракт в Артёме заведомо противоречил краевому и федеральному законодательству Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Юрист подчеркнула, что контракт в Артёме заведомо противоречил краевому и федеральному законодательствуФото: Алексей САМУСЬКОВ

По словам юриста и зоозащитницы Оксаны Большаковой, сегодня за час собрали 180 подписей под обращением к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко. Основные требования – признать муниципальный контракт на отлов безнадзорных животных в Артёме незаконным; наказать чиновников, допустивших такую ситуацию и исполнителя.

- Контракт заведомо противоречил краевому и федеральному законодательству, - подчеркнула представитель инициативной группы «Зоохэлп» Оксана Большакова.

Приморцы подписывают обращение к губернатору Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Приморцы подписывают обращение к губернаторуФото: Алексей САМУСЬКОВ

Привокзальная площадь Владивостока - традиционное место пикетов и других акций Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Привокзальная площадь Владивостока - традиционное место пикетов и других акцийФото: Алексей САМУСЬКОВ

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Приморье пятиклассник погиб на заброшенной стройке
«Открыт закрытый порт Владивосток»: горожане отметили день рождения Высоцкого
ГИБДД устроила массовую проверку на дорогах Приморья
Во Владивостоке пройдёт благотворительный матч в поддержку Самвела Мнацяна
Опытный вор не смог украсть у жительницы Приморья сварочный аппарат
Синоптики рассказали про снег и метель во Владивостоке 26 января
За титул «Мисс Весна-2019» посоревнуются арестантки «плюс-сайз»
Ударил кувалдой и поджёг: приморец надолго «загремит на нары» за жестокое убийство
Сразу два циклона обрушатся на Приморье в начале следующей недели
На Приморской трассе вспыхнул и сгорел дотла рейсовый автобус
Приморские полицейские изловили серийного вора, промышлявшего в трёх сёлах края
Во Владивостоке водитель Audi проскочил на красный и врезался в «учебку»
Купальный сезон продолжается в Приморье: под лёд ушёл очередной автомобиль
В Приморье предприниматели-новички смогут открыть дело, не платя госпошлину
С февраля учителя Владивостока начнут получать больше
Прокуратура разберётся, почему в загоревшейся школе был закрыт эвакуационный выход
Олег Кожемяко решил ограничить экспорт приморского дуба-кругляка
Из-за вспышки ящура в Приморье СК возбудил уголовное дело
Сегодня в Приморье, возможно, пойдёт снег
Приморский «Адмирал» оформил третью победу в пяти матчах
«Скорые» УАЗы и ГАЗы закупили для комфортной езды по Приморью
Приморье вслед за липой запретит вывоз дуба
Массовая авария в Приморье: внедорожники «отфутболили» седан
Приморцы всё реже жалуются на угольную пыль в Находке
Отряд кораблей ТОФ встретили во Владивостоке жареными поросятами
Еще одна иномарка стала жертвой древнего озера во Владивостоке
Житель Владивостока рухнул в шахту, выбираясь из застрявшего лифта
Водителя маршрутки во Владивостоке наказали за болтовню