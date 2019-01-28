Лекция от «братков» в приморской школе: что же всё-таки произошло в Первомайском?

– Работы здесь практически нет. Был «Михайловский бройлер», но с ним непонятно что сейчас творится – то ли банкрот, то ли нет. Кто-то в местных магазинах устроился. Но вообще, люди ездят работать или в Михайловку, или в Уссурийск. Разруха сплошная, - рассказывает мне таксист – спокойный морщинистый мужичок с двумя «ходками» за спиной.

Мимо проносятся почерневшие от осенних пожаров поля и редкие частные домики. Мы едем в село Первомайское – Михайловский район Приморья. Провинция даже по меркам края (хоть условно и считается пригородом Уссурийска).

На прошлой неделе о Первомайском узнала вся страна. Шутка ли: в местной школе «братки» провели перед школьниками нецензурную лекцию о том, что на «зонах» бывает с гомосексуалистами. Даже в более дикие времена подобное событие наверняка бы шокировало – что уж говорить про год 2019-й. История, что называется, из ряда вон. Благодаря интернету она получила небывалый резонанс и обросла самыми невероятными подробностями.

Сейчас в селе практически не осталось работы. Никакими совхозами здесь и не пахнетФото: Артём КАБАНКОВ

«Бывший директор школы, в настоящем как полтора года глава администрации сельского поселения пригласил в школу местных бандитов. Нынешняя директриса бегала по всем трём этажам учебного заведения и собирала, срывая с уроков, всех мальчиков с пятого по седьмые классы!» - так, например, преподнесли историю на одном из популярном интернет-форуме.

Чтобы разобраться, что же там на самом деле произошло, я и отправился в Первомайское.

Пошёл «по неровной»

Для начала немного географии. Село находится за Михайловкой, в семи километрах от райцентра. Сунятсенское сельское поселение – топоним, малоизвестный даже приморцам. С цивилизацией Первомайское связывает один-единственный автобус, который ходит до Михайловки и Уссурийска. Другой вариант – такси, которым я не преминул воспользоваться.

Первая точка маршрута – местная школа. Расположена она практически в центре Первомайского. Хотя сразу так и не скажешь: вокруг – разбитые частные дома, пустырь, какая-то заброшенная стройка… Школа представляет собой страшненькое трехэтажное здание с высоким забором.

Вот такой плакат висит на входе в школу Первомайского. И не поспоришь ведьФото: Артём КАБАНКОВ

Как оказалось, с самого утра в учебное заведение нагрянула проверка. Следователи и прокурорские битый час мурыжили директрису Антонину Грищенко в ее кабинете. Так что с прессой руководительница школа общаться не захотела.

– Все комментарии, какие только можно, я уже давала. Ничего говорить не буду, меня и так уже несколько часов допрашивают. До свидания, - устало попрощалась со мной руководительница школы.

Учителя и завуч без санкции директора разговаривать также отказались. Ну, не велика потеря. Первомайское – село маленькое, и о любом громком событии здесь моментально узнают все. Прямо за углом натыкаюсь на стайку школьников; судя по возрасту, класс пятый-шестой. Чумазые, в изгвазданной старой одежде – натуральные беспризорники. Ан нет: ребята вышли прогуляться на перемене.

– Да мы не знаем ничего! Ну да, собрали нас в актовом зале. Даже не знаем, что там было. Мы все время дурачились и не слушали ничего. Оно нам надо! – сипловато выдал мне один из пацанов.

Ребята тушуются, явно недоговаривают. Ну, думаю, ладно – других найду. Далеко идти не пришлось – после десятиминутной прогулки по пустынным улицам Первомайского я наткнулся на более-менее разговорчивых школьниц.

Типичный пейзаж в Первомайском. На этих улицах и растет местная детвораФото: Артём КАБАНКОВ

О «лекции братков» семиклассница Вероника с подругой рассказывает, едва сдерживая смех. Ей все произошедшее видится чем-то чрезвычайно нелепым – а потому веселым.

– В понедельник (21 января, - прим.ред.) нас собрали в школе, в актовом зале. Короче, рассказали, что там какой-то мальчик пошел «по неровной». Ну, гомосятина, понимаете, – хохочет девчонка. – После этого приехали мужики, такие, прямо блатные, в цепочках золотых. Их тут знают все: Миша Озёрный, Кузьмин, Худов (Дмитрий, вроде). Учили пацанов жить «по понятиям». Общались прямо на матах! Нам потом сказали никому об этом не говорить.

Вероника добавила: в школе постоянно происходят какие-то ЧП – но подобного не случалось ни разу. В кои-то веки в Первомайское приехал журналист!

Вышеупомянутые «блатные», как говорят местные – одни из наиболее состоятельных жителей села. Вроде бы не сидельцы, но какой-никакой криминальный авторитет имеется. В любом случае – явно не какие-то оголтелые урки, которыми рисует их общественное мнение.

Понасмотрятся своих «Инстаграмов»

Про инцидент, из-за которого и начался весь сыр-бор, мне рассказала продавщица одного из местных магазинов – Анна. По словам женщины, все село до сих пор «гудит» по поводу произошедшего – хотя с момента происшествия прошла почти неделя.

– Ничего страшного там не произошло! Два мальчика из седьмого класса приставали к мальчику из пятого класса. Непотребство хотели сделать. Сразу вызвали директора школы, представителей администрации. Чтобы как-то вразумить подростков, позвали трех мужиков. Это не бандиты никакие, они не сидели. Просто уважаемые люди. Объяснили этим малолеткам, как не надо себя вести. А что из этого раздули? Так все переврали! – возмущению продавщицы не было предела.

Анна пояснила, что на хулиганов-семиклашек давно жаловались – мол, «отмороженные» на всю голову. Но сделать с ребятами никто ничего не мог. Родители за ними не следили и воспитанием особенно не занимались, а всех остальных подростки просто игнорировали. В общем, совершенно безвыходная ситуация – и решить ее попытались своими силами. Как могли, что называется. По словам Анны, «уважаемые» лекторы при детях не матерились. Ну, почти. Ввернули, может, пару непечатных – но надо же понимать, вопиющая ситуация!

– Хотели хорошего, а получилось как всегда. Конечно, сначала надо было с родителями все решить. Может, в полицию обратиться. В итоге мать одного из ребят, которых там собрали, подняла бучу в интернете. Мол, права ее ребенка нарушили. А права того пятиклассника что, не нарушили? Теперь головы полетят. Что с директором будет? Что с главой администрации будет? До Москвы уже дошло, поквитаются ведь…

Местная библиотекаФото: Артём КАБАНКОВ

Ровно то же самое мне рассказала местная библиотекарша, Елена Александровна. По ее словам, подобных историй не случалось даже в девяностые – хотя тогда хватало самой разной «дичи». Почему? Ответ, по мнению женщины, предельно прост.

– Родители весь день на работе, детьми не занимаются. Эти школьники все время в своих «Инстаграмах» сидят, смотрят всякое. А потом им хочется повторить, что они там увидели. А в этом интернете такое можно увидеть! Эти подростки, они ведь совсем без тормозов, – сетует Елена Александровна.

Библиотекарша считает, что в школе все сделали правильно: если родители семиклассников не смогли их «научить жизни», то это должен сделать кто-то другой. И снова: «ничего страшного там не произошло».

При этом сама Елена Александровна отмечает: многие дети в селе растут практически без присмотра. Родители утром уезжают на работу в Михайловку и Уссурийск, возвращаются вечером - а их чада предоставлены сами себе. Особой общественной активности в селе нет, и школьникам зачастую просто нечем заняться. Но это, конечно же, не такой серьезный фактор. А вот интернет!..

Детям в Первомайском заняться особо нечем. Вот, например, объявление о наборе в хоккейную секцию... В УссурийскеФото: Артём КАБАНКОВ

Этого не может быть в принципе

Что же, настало время спросить мнение местной администрации. По пути разговорился с местным жителем – Валентином Ивановичем, который показал мне дорогу.

– Дети у нас вообще без тормозов. Вы знаете, я недавно решил образумить парочку школьников. Они меня такими матами обложили! Уши в трубочку заворачиваются! Школа у нас, прямо скажу, отвратительная. Учителей не хватает, хороших учителей – тем более. Вот поэтому у нас такое и происходит, – рассуждает мой случайный попутчик.

Администрация Первомайского располагается в утлом деревянном домишке, выкрашенном в яркий зеленый цвет. Если бы не развевающийся над входом российский флаг, его можно было бы принять за жилище какого-нибудь безумного маляра.

Администрация села располагается вот в таком неказистом домикеФото: Артём КАБАНКОВ

Главы поселения, Александра Ухаботина, на месте не оказалось. Мне пришлось общаться сразу с тремя местными чиновницами, которых мой визит не на шутку встревожил.

В популярной психологии давно описаны пять стадий принятия неизбежного: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Судя по всему, администрация Первомайского пока находится в районе первой стадии (впрочем, с попытками перейти на вторую). Немолодая чиновница (имя которой мне так и не удалось узнать) после моего вопроса выдала мне целую тираду.

– Мы не верим тому, что про случившееся в школе рассказывают! Этого не может быть, потому что не может быть в принципе! В администрации это считают слухами, недостоверной информацией. Сейчас там прокуратура разбирается. Вот после проверки уже можно будет говорить, было там что-то или нет. А вы только и занимаетесь тем, что эти слухи распространяете, – обрушилась на меня работница администрации.

За последнюю неделю о селе Первомайское узнала вся странаФото: Артём КАБАНКОВ

И это при том, что о произошедшем в школе оперативно доложили руководителям Первомайского! Впрочем, чиновников можно понять – волны от произошедшего в школе докатились уже до Москвы. Вся страна обсуждает выходку семиклассников и визит «авторитетных» товарищей в учебное заведение. Как тут не запаниковать? С другой стороны, я искренне верю в то, что у моей собеседницы просто не укладывается в голове: как дети могли такое отчебучить? А как директор могла такое допустить? Думается, от подобных вопросов весь мир обыкновенной сельской чиновницы начинает трещать по швам.

Подобие детской площадкиФото: Артём КАБАНКОВ

Что же мы имеем в итоге? Не самую тривиальную, но вполне логичную и понятную историю – учитывая местные реалии. Соглашусь с местными жителями: ничего страшного действительно не произошло. Огорчает другое. В 2019 году, когда вокруг говорят о современных методиках воспитания, а детский психолог перестал быть исключительно персонажем американского кинематографа – приморских подростков воспитывают правдой «зоновской жизни». Может, это и лучше, чем совсем ничего. Но, думается, после этого вопрос «Да что не так с нашими детьми?» должен отпасть сам собой. Конечно, можно отгородиться от реальных причин – и, как первомайская библиотекарша, обвинять во всем интернет. Только удивляться потом не нужно.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Психолог, член краевого движения «Матери России» Оксана Лосова:

- Руководству школы нужно было, в первую очередь, обратиться к специалистам. Ведь здесь нужна психологическая помощь – причем обеим сторонам. У пятиклассника – психологическая травма, а у его обидчиков – ярко выраженное девиантное поведение. Агрессия у детей не берется просто так, и с этим нужно работать.

Эта так называемая лекция, которую устроили школьникам – недопустимый метод. По сути, взрослые на агрессию ответили агрессией. Они же ничему не научили детей, не исправили ситуацию.

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