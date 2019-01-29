Как сберечь ребёнка от пневмонии: советы главврача родителям Приморья

В утреннем эфире радио «Комсомольская правда» — Приморье» главврач приморской детской больницы №2 Инна Зеленкова дала родителям рекомендации, как пережить сезон безболезненно.

— По сравнению с аналогичным сезоном пик по пневмонии — ноябрь-декабрь 2018 года — действительно заметно вырос. Рост достигал чуть ли не 80%. При этом к нам в отделение поступают детишки уже с осложнениями, когда болезнь приняла тяжелую форму. Но хочу успокоить всех родителей: ситуация под контролем. В стационаре мы смертельных исходов не допускаем, ставим на ноги всех.

Для борьбы с распространением пневмонии мы развернули дополнительно 25 коек, и хотя вершина уже преодолена, сворачиваться мы не собираемся, работаем в усиленном режиме.

Родителям, которых волнует главный вопрос — «как не заболеть, как сохранить ребеночка здоровым?» — дам три простых совета.

Во-первых, это разобщение с больными детьми. Не нужно водить ребенка на утренники, где есть риск подцепить инфекцию. Когда я слышу, что «нельзя же лишать ребёнка развлечений!», я предлагаю таким родителям прежде задуматься о здоровье своего ребёнка.

Во-вторых, это профилактика — влажная уборка жилья, проветривание, прогулки. Чем меньше ребенок проводит в обнимку с гаджетами и чем дольше он гуляет, тем больше пользы он принесёт своему здоровью.

И в-третьих, и об этом, к сожалению, говорят все врачи, это вакцинация. Очень важно привить ребенка от гриппа и пневмококка, потому что такой взрывной рост пневмонии как раз связан с тем, что родители массово отказываются от прививок.

Напомним, «Комсомольская правда» — Владивосток» сообщала, что официально Роспотребнадзор опроверг информацию о вспышке пневмонии в Приморье. При этом сложность ситуации признают и санврачи, и сами родители.