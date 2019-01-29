2019-01-29T02:53:03+03:00
Общество

Как сберечь ребёнка от пневмонии: советы главврача родителям Приморья

Соблюдение элементарных рекомендаций поможет вашему ребёнку избежать коварной болезни и миновать опасный сезон без последствий для здоровья
Игорь СОРОКИН
Поделиться:
Детская крайбольница предусмотрела дополнительные койки в сезон повышенной заболеваемостиДетская крайбольница предусмотрела дополнительные койки в сезон повышенной заболеваемостиФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

В утреннем эфире радио «Комсомольская правда» — Приморье» главврач приморской детской больницы №2 Инна Зеленкова дала родителям рекомендации, как пережить сезон безболезненно.

— По сравнению с аналогичным сезоном пик по пневмонии — ноябрь-декабрь 2018 года — действительно заметно вырос. Рост достигал чуть ли не 80%. При этом к нам в отделение поступают детишки уже с осложнениями, когда болезнь приняла тяжелую форму. Но хочу успокоить всех родителей: ситуация под контролем. В стационаре мы смертельных исходов не допускаем, ставим на ноги всех.

Для борьбы с распространением пневмонии мы развернули дополнительно 25 коек, и хотя вершина уже преодолена, сворачиваться мы не собираемся, работаем в усиленном режиме.

Родителям, которых волнует главный вопрос — «как не заболеть, как сохранить ребеночка здоровым?» — дам три простых совета.

Во-первых, это разобщение с больными детьми. Не нужно водить ребенка на утренники, где есть риск подцепить инфекцию. Когда я слышу, что «нельзя же лишать ребёнка развлечений!», я предлагаю таким родителям прежде задуматься о здоровье своего ребёнка.

Во-вторых, это профилактика — влажная уборка жилья, проветривание, прогулки. Чем меньше ребенок проводит в обнимку с гаджетами и чем дольше он гуляет, тем больше пользы он принесёт своему здоровью.

И в-третьих, и об этом, к сожалению, говорят все врачи, это вакцинация. Очень важно привить ребенка от гриппа и пневмококка, потому что такой взрывной рост пневмонии как раз связан с тем, что родители массово отказываются от прививок.

Напомним, «Комсомольская правда» — Владивосток» сообщала, что официально Роспотребнадзор опроверг информацию о вспышке пневмонии в Приморье. При этом сложность ситуации признают и санврачи, и сами родители.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Приморье пьяный водитель обхитрил инспектора ДПС и довёл того до суда
В Приморье медики госпитализировали годовалую малышку, которая отравилась «синтетикой»
Очередной день без осадков ждёт Приморье
В приморском селе Раздольное полыхают поля: огонь подступает к домам
Сестру тигра Амура усыпили и вывезли из Приморья
Владивосток станет местом важной встречи России и Северной Кореи
Автоматы с закусками и газировкой искоренят из школ Приморья за месяц
Пьяный житель Владивостока на Mazda перепугал весь Эгершельд
Торговые накрутки на школьное питание проверят по всему Приморью
Коммерсант из Владивостока погорел на тонне кукумарии
Приморец-рецидивист взялся за ремонт и обокрал заказчика
Жителя Владивостока судят за пьяные гонки с ГИБДД
Болезни крови в Приморье будут лечить по-новому
Двух рыбаков спасли с дрейфующей льдины во Владивостоке
Во Владивостоке пенсионерка подала несчастной стакан воды и горько пожалела
Приморца посадили за четыре ножевых: жертва рецидивиста выжила чудом
Жительница Владивостока украла золото подруги
Владивосток утвердил цену «квадрата» жилья для сирот-очередников
Владивосток заработает на букетах к 8 марта
Не чокаясь: полиция Приморья разгромила «Майхинское вино»