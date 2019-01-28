Неправда и домыслы: Роспотребнадзор опровергает информацию о вспышке пневмонии в Приморье

Январь-февраль - время традиционного подъёма заболеваемости ОРВИ, гриппом и пневмонией. Во многих СМИ появилась информации о том, что в приморском городе Находка массово гибнут люди, город на карантине, а число больных пневмонией с каждым днём только растёт. Волна тревожных сообщений прокатилась по социальным сетям и мессенджерам, вызвав панику среди местных жителей. Однако, как оказалось, повода для беспокойства как такового нет.

В управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю сообщили, что за неделю пневмонией в крае заболели 867 человек. В 15 административных территориях эпидемический порог и вовсе превышен. Лидерами по числу заболевших стали такие крупные города, как Владивосток, Находка, Уссурийск, Арсеньев и Дальнегорск. В группе риска - дети от трёх до шести лет, а также подростки от 15 лет. При этом инфекцию приморцы подхватили либо дома, либо в общественных местах, на улице.

Приморское управление Роспотребнадзора порекомендовало всем муниципалитетам пока что отказаться от массовых мероприятий. Так вышло, что именно в Находке первыми решили прислушаться к специалистам: в минувшие выходные в городе отменились два спектакля и один концерт приезжей cover-группы из Владивостока. Информация об этом, конечно же, сразу появилась в местных СМИ и разнеслась по социальным сетям. Вот только сообщали не об отмене мероприятий.

- Сообщения местных информагентств о том, что в Находке свирепствует смертельно опасное заболевание и поэтому отменены спектакли и концерты, я могу объяснить только желанием повысить посещаемость сайтов и не более. Сегодня ситуация характерна не только для Находки, но и для большинства территорий Приморского края. Речь не идёт о массовом карантине. Более того, количество обращений в находкинскую городскую больницу тоже пошло на спад, - сообщил начальник пресс-службы администрации Находкинского ГО Константин Шевкин.

По его словам, на прошлой неделе в находкинскую городскую больницу приезжал главный пульмонолог Приморья - Михаил Кеняйкин. По заданию краевого департамента здравоохранения, он оценил обстановку и посмотрел, как работают врачи и насколько стоит опасаться информации об эпидемии гриппа.

- Михаил Кеняйкин отметил, что непростая ситуация повторяется из года в год, но в любом случае всё находится под контролем. Дополнительные койко-места у нас развёрнуты, специалисты оказывают необходимую медицинскую помощь. Единственный совет - вовремя обращаться в больницу и не заниматься самолечением, - сообщил Константин Шевкин.

В администрации корреспонденту «Комсомолки» также сообщили, что в некоторых школах и детских садах Находки отдельные классы и группы всё же закрыты. Там эпидемиологический порог превышен.

В приморском управлении Роспотребнадзора уточнили, что заболеваемость внебольничными пневмониями сейчас зарегистрирована на всех территориях края. Но вот информацию о массовой гибели людей и резкой вспышке болезни так и не подтвердили.

- Всё это неправда и домыслы. У нас сейчас по всей России эпидемия гриппа и карантины. Да и не только в России: Европа, Америка. Идёт зима - сезон подъёма уровня заболеваемости ОРВИ, гриппом и пневмонией. И да, проводятся ограничительные мероприятия. Кто придумывает про 10-20 умерших человек - я не знаю, - сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Елена Аббасова.

Как ранее сообщала «Комсомолка», пик заболеваемости начинается с третьей декады января и заканчивается в середине марта. При позднем обращении за квалифицированной медпомощью возможны осложнения и летальные исходы.