Автором угроз о минировании городов России оказался 25-летний железнодорожник из Приморья

Во вторник во Владивостоке спецслужбы арестовали предполагаемого автора электронных писем, из-за которых эвакуировали школы, больницы и администрации в десятках российских городов. 25-летний парень признался в ходе допроса, что именно он рассылал письма «под копирку» с первой, угрожающей строчкой: «Наверняка слышали про взрывы в Магнитогорске?» Далее следовало предупреждение об установленных в городах взрывных устройствах. Только в Петропавловске-Камчатском 22 января и Владивостоке 23 января из-за такого письма-страшилки были эвакуированы больше трёх десятков школ; больницы, торговые центры. А следом пошла волна: Хабаровск, Иркутск, Красноярск, Пермь…

Вот такие письма получали в школах, больницах и торговых центрах по всей России.

Сейчас Андрею Х., молодому парню, предстоит ответить перед законом. Мало того, что он перепугал весь Владивосток, так ещё и другим российским регионам досталось. Автор угрожающих писем проживает в приморской глубинке, работает в компании, связанной с железнодорожным транспортом. Надо ли говорить, какая это ответственность за жизни людей. Нам удалось дозвониться до его коллег по работе, и все они характеризуют сотрудника как отличного добросовестного парня. И не верят в происходящее. Неужели его бес попутал?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/688841" frameborder="0"></iframe> Допрос 25-летнего железнодорожника из Приморья.

- Подозреваемый стал заложником в чьей-то большой опасной игре, решил «хайпануть» - сообщил «КП» источник в органах предварительного следствия. - Остаётся найти самого главного заказчика.

Также появилась информация, что на месте задержания парня силовики будто бы обнаружили целый арсенал и снаряжение для изготовления боеприпасов. Но оказалось, что к Андрею Х. эти винтовки не имеют никакого отношения. В его арсенале - пара компьютеров и ноутбук. И ещё неизвестно, что в наше время страшнее - дуло пистолета или массовое информационное «оружие».

Как ранее сообщала «Комсомолка», 23 января на Приморье обрушилась целая волна электронных писем о якобы заложенных бомбах. Сообщения рассылались в школы, больницы и государственные учреждения. В последующие дни подобные сообщения массово рассылались в другие регионы страны.

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