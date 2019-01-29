Руководство Приморья просит не отдавать тигра Амура на Кубань

Сегодня, 29 января, появилась реакция администрации Приморского края на многочисленные обращения общественности по поводу тигра Амура. Как сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе администрации, новое обращение - на имя председателя Совета по координации деятельности зоопарков РФ и президента Московского зоопарка Владимира Спицына – отправил врио вице-губернатора Александр Костенко. Он просит Спицына отменить решение о передаче знаменитого тигра Амура из Приморского сафари-парка в Краснодарский эколого-биологический центр «Парк тигров».

- История тигра Амура уникальна и является достопримечательностью Приморского края. Его размещение в регионе влияет на исполнение указа президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204, предусматривающего увеличение в субъектах РФ туристического потока, в том числе за счёт иностранных туристов, – отмечают приморские власти.

Знаменитый хищник и его сестра родились в зоосаде «Приамурский» соседнего региона и остаются собственностью министерства имущественных отношений Хабаровского края. При этом ещё малышами в ноябре 2012 года переехали в Приморский сафари-парк, где Амур стал отцом и прославился дружбой с козлом Тимуром. Тем не менее, срок договора о временном безвозмездном пользовании ради сохранения популяции тигров давно истёк. Тайгу в понедельник уже увезли на родину, в Хабаровский край, чтобы после повторного карантина передать в «Алматинский зоологический парк» в Казахстане. А вот с Амуром всё гораздо сложнее. Директор хабаровского зоосада Андрей Долин говорит, что давно советовал приморскому коллеге Дмитрию Мезенцеву сменить ООО на некоммерческое партнёрство, чтобы проще было оставить «этого превосходного самца» в Приморском крае. Мезенцев не нашёл для этого времени - в чём сам признался в эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье». В то же время с краснокнижным зверем он сроднился настолько, что когда ситуация накалилась, дошёл до Росприроднадзора и прокуратуры.

Сторонники Мезенцева в свою очередь направили десятки писем приморскому и хабаровскому губернаторам. А петицию на сайте change.org подписали уже 11 тысяч человек. Тем не менее, последнее слово – за координатором программы Евроазиатской программы по сохранению и размножению амурских тигров: он работает как раз в Московском зоопарке, куда заместитель губернатора Олега Кожемяко отправил просьбу краевой администрации.

- Конечно, я поддерживаю позицию властей Приморского края о том, чтобы оставить тигра Амура в Приморском сафари-парке. У нас есть для него все условия, а на Кубани нет такого парка. Юридически всё правильно – некоммерческое партнёрство, но по факту нет такой организации. Поддерживаю правильное решение нашей краевой администрации, потому что беспредел надо остановить, - подчеркнул сегодня в беседе с «Комсомолкой» директор сафари-парка Дмитрий Мезенцев.

В Шкотовском районе Приморского края в естественной среде и на большой площади живут амурские тигры, дальневосточные леопарды, африканские львы и многие другие животные. Приморские власти хотят включить сафари-парк в комплекс туристических достопримечательностей на пути в создаваемый природный парк «Южно-Приморский».

В Приморском сафари-парке обитают 70 видов животных. Фото: safaripark25.ru

В Приморском сафари-парке есть и африканские львы. Фото: safaripark25.ru

В Приморском сафари-парке обитают 70 видов животных. Фото: safaripark25.ru