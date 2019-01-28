В приморском селе Раздольное полыхают поля: огонь подступает к домам

СЕГОДНЯ 17:15 2019-01-28T18:07:52+03:00

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Серьёзный пожар произошёл поздним вечером 28 января в Надеждинском районе Приморья. Огонь охватил большую территорию на полях вдоль трассы, опасно приближаясь к домам в посёлке Раздольное. Очевидцы происшествия вызвали спасателей.

Обширный пал сухостоя наблюдается на протяжении сотни метров вдоль трассы через Раздольное. Огонь успел распространиться на большой территории и грозит перекинуться на строения в частном секторе. По сообщениям очевидцев, пламя уже приблизилось к жилым домам на улицах Есенина и Трудовой Славы.

Стоит отметить, что в Приморском крае из-за отсутствия снежного покрова участились пожары в лесополосе и на полях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/688651" frameborder="0"></iframe> В Приморье горят поля. Видео:nadezdinskoe_tavria.Из-за отсутствия снега в Приморском крае участились пожары

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