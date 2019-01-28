2019-01-28T18:07:52+03:00
Происшествия

В приморском селе Раздольное полыхают поля: огонь подступает к домам

Очевидцы происшествия вызвали спасателей [видео]
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Пожарным приходится тушить поля в ПриморьеПожарным приходится тушить поля в ПриморьеФото: Милана СОКОЛ
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Серьёзный пожар произошёл поздним вечером 28 января в Надеждинском районе Приморья. Огонь охватил большую территорию на полях вдоль трассы, опасно приближаясь к домам в посёлке Раздольное. Очевидцы происшествия вызвали спасателей.

Обширный пал сухостоя наблюдается на протяжении сотни метров вдоль трассы через Раздольное. Огонь успел распространиться на большой территории и грозит перекинуться на строения в частном секторе. По сообщениям очевидцев, пламя уже приблизилось к жилым домам на улицах Есенина и Трудовой Славы.

Стоит отметить, что в Приморском крае из-за отсутствия снежного покрова участились пожары в лесополосе и на полях.

В Приморье горят поля. Видео:nadezdinskoe_tavria.Из-за отсутствия снега в Приморском крае участились пожары

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