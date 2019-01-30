2019-01-30T04:19:09+03:00
Политика

Депутаты Приморья проголосовали за первого заместителя Кожемяко

Губернатор сам представил давнюю соратницу на заседании Заксобрания
Оксана КИСЕЛЁВА
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До переезда в Корякию, Амурскую область и на Сахалин Вера Щербина с 1978 по 2005 годы работала в Приморском краеДо переезда в Корякию, Амурскую область и на Сахалин Вера Щербина с 1978 по 2005 годы работала в Приморском краеФото: primorsky.ru
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34 депутатских голоса против одного: с таким результатом в краевом парламенте завершилось рассмотрение первого вопроса повестки - «О согласовании кандидатуры Веры Щербины для назначения на должность первого вице-губернатора». Как сообщала ранее «Комсомольская правда», давняя соратница главы региона Олега Кожемяко возглавляла правительство Сахалинской области, когда он был там губернатором. В декабре 2018 года вернулась в Приморский край, где работала с 1978 по 2005 годы.

После избрания Кожемяко губернатором и до сегодняшнего дня Щербина работала в статусе временно исполняющей обязанности первого вице-губернатора. Неделю назад она прошла согласование в комитете по региональной политике и законности, а сегодня, 30 января, представить её кандидатуру на общее голосование пришёл сам глава Приморского края.

- Вера Георгиевна начала свой трудовой путь здесь, в Приморском крае. Работала начальником бюджетного управления, а потом - по линии финансовой экономики в различных субъектах Дальнего Востока. Я считаю, что она как руководитель способна наладить эффективное взаимодействие с муниципальными органами власти – там, где у нас действительно есть большие провалы. Она знает свою работу и, думаю, что, безусловно, справится, - подчеркнул Олег Кожемяко.

На рассмотрение первого вопроса повестки Заксобрания губернатор Приморского края пришёл лично Фото: zspk.gov.ru

На рассмотрение первого вопроса повестки Заксобрания губернатор Приморского края пришёл личноФото: zspk.gov.ru

Спикер краевого парламента Александр Ролик сказал:

- Мы уже начали взаимодействовать и действовать конструктивно. Полагаю, что по своим деловым качествам Вера Георгиевна соответствует должности.

С этим согласились почти все народные избранники. «За» кандидатуру Щербины не проголосовал лишь один из 35 депутатов, участвовавших в заседании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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