Пост первого вице-губернатора Приморья займёт женщина

18 Дек. 08:35 2018-12-18T08:35:17+03:00

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Экс-глава правительства Сахалина Вера Щербина станет первым вице-губернатором Приморского края. Об этом «Комсомольской правде» сообщил источник в «белом доме». Назначения ещё не было, однако Вера Щербина уже прибыла в край.

Ранее стало известно, что 17 декабря глава правительства покинула свой пост, а временно исполняющим обязанности председателя стал Алексей Белик. Ранее он курировал экономический блок.

Наблюдатели сразу же связали отставку с возможным переездом в Приморье: Вера Щербина является соратником Олега Кожемяко. Последний, к слову, накануне получил больше всех голосов в ходе повторных выборов губернатора Приморского края - 61,88 %. Также наблюдатели не исключают, что после инаугурации Олега Кожемяко в администрации Приморского края произойдут структурные изменения. Крайизбирком сегодня, 18 декабря, объявил о том, что инаугурация Олега Кожемяко состоится уже в этот четверг, 20 декабря.