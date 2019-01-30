Юридические уловки оставят Приморье без леса

Леса в Приморье пока ещё хватает, однако «зелёное море тайги» совсем не бездонно. Громким скандалом обернулась вырубка более 1300 деревьев близ границ приморского нацпарка «Земля леопарда».

Арендатор земельного участка уверяет: он всё сделал по закону. Сотрудники нацпарка обращают внимание, что таким же образом «Земля леопарда» рискует остаться таёжным островом среди вырубленных и изведённых под корень пустошей. На чьей стороне правда, кому в лесу бояться нечего и сколько валежника можно вывезти из тайги за одну ходку, обсудили в утреннем радиоэфире «Комсомольской правды» — Приморье».

Гостями радиостудии стали старший помощник владивостокского межрайонного природоохранного прокурора Александр Герасимов и руководитель лесного отдела Амурского филиала WWF Евгений Чувасов.

Именно представитель прокуратуры внёс некоторую ясность в ситуацию с вырубкой 1300 деревьев в посёлке Барабаш. По словам Александра Герасимова, сейчас проверку по обращению экологов ведёт полиция, дело на контроле у хасанской прокуратуры. Но предварительно можно сказать, что само недоразумение стало возможным из-за юридической тонкости. Дело в том, что участок с вырубленными деревьями был выведен из лесного фонда РФ и переведён в земли посёлка Барабаш. Это затрудняет и оценку ущерба, и саму квалификацию произошедшего как правонарушение.

Как пояснил Герасимов, за незаконные рубки в особо крупном размере закон предусматривает до 7 лет лишения свободы, хотя крайняя мера присуждается редко. Представитель прокуратуры уточнил, что с организованной преступностью в тайге бороться проще, чем с отдельными незаконными рубками от местных жителей.

— Браконьеры заводят на деляну тяжелую технику, гонят кругляк грузовиками, это при всём желании скрыть сложно. А обычный сельский житель срубил одно-два деревца и сдал тут же на пункт лесозаготовки, его уже не привлечешь и ничего не докажешь. Насколько я знаю, в ближайшее время законодатели усилят контроль за таким приёмом леса у населения, — посетовал Герасимов.

Сотрудник WWF Евгений Чувасов добавил, что проблему в Барабаше породила традиционная российская безалаберность. По его информации, еще в 70-е годы в окрестностях села специально закладывались посадки кедра и пихты, это не стихийные таежные дикоросы. Однако по каким-то причинам будущим лесом никто не занялся, он так и рос дичком, из-за чего и перешёл к посёлку.

— Обычная, увы, для России беда. Где-то село заросло лесом, где-то поле. Люди уже привыкли, что это и есть лес, там давно никто не живёт, никто ничего не выращивает. Но по кадастру это земля сельхозназначения или посёлок. Поэтому власти внезапно прозревают и распоряжаются всё вырубить подчистую, — сообщил Чувасов.

По сведениям экозащитника, сегодня по Приморью растёт более 5 миллионов кубометров леса, поэтому разовая потеря 1300 деревьев — вопрос, скорее, принципиальный, чем хозяйственный. Важно понять, действительно ли любой арендатор вправе сводить лес под корень на временно оплаченной им земле, если формально это не лесфонд?!

Ведущим радио «КП — Приморье» удалось дозвониться до директора департамента лесного хозяйства Приморья Валентина Карпенко. Он дал четкий ответ на прямой вопрос: где в Приморском крае сегодня процветает браконьерство?

— Чугуевский, Кавалеровский районы, зона ответственности Дальнереченского лесничества, Красноармейский район, в частности. Рощино.

Валентин Витальевич сумел ответить и на вопрос, с Нового года волнующий многих жителей приморской глубинки. А именно — что же относится к валежнику, который теперь можно собирать на дрова без всяких ограничений?

— К валежнику относится вся мертвая древесина, прекратившая свой рост и хоть как-то касающаяся земли. Собирать его действительно можно свободно, но для профилактики лучше все же предупреждать лесничего о выходе в лес и передвигаться не «козьими тропами», а по основной дороге, чтобы не вызвать подозрений.

К руководителю краевого департамента присоединился Александр Герасимов:

— Законопослушным приморцам в тайге бояться нечего. У нас в лесничествах работают адекватные люди, они всегда разберутся, браконьер перед ними или честный человек. Насколько мне известно, у нас в крае отсутствует судебная практика, чтобы человек утверждал, будто он всего лишь валежник собирал, а его судили за добычу древесины.

И всё же к концу беседы, упомянув о судах, сотрудник прокуратуры слегка погрустнел.

— Главная проблема не в самих незаконных рубках, а в их трудновыявляемости. Тайга огромная, естественно, каждый день лесничие свои участки обходить не могут. Поэтмоу очень важна помощь населения. Заметили вы какую-то рубку в лесу, увидели, что грузовичок-«воровайка» стоит на опушке — звоните в полицию. Там разберутся, законная это рубка или нет.

Редакция газеты «Комсомольская правда» — Владивосток» не закрывает тему лесного браконьерства и незаконных рубок в Приморье. Если у вас есть четкое мнение по этому вопросу, вы всегда можете поделиться им с нами по редакционному WhatsApp:

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