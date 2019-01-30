Топ 10 фильмов о Приморье: приключения будущего Штирлица, криминальный режиссёр и Лариса Гузеева в роли проститутки

Несмотря на внешность редкой киногеничности и даже наличие института искусств, откуда вышли столь любимые народом актёры, как Валерий Приёмыхов, Юрий Кузнецов и Александр Михайлов, кинозвездой Владивосток пока не стал. Он остался актёром второго плана - но ярким и узнаваемым. «Комсомолка» вспоминает самые любопытные фильмы, снятые во Владивостоке и вокруг него.

Международный кинофестиваль «Меридианы Тихого» послужил новым импульсом для развития киноиндустрии в Приморье. На синей дорожке - выпускник Дальневосточного института искусств Александр Михайлов.Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

1. Самый первый

Оставим за кадром кинопробы в виде лент, производившихся во Владивостоке ещё в «немые» времена и утраченных («Вор», который снимали на Океанской в 1927 году по сценарию поэта Сергея Алымова). Полноценным дебютом Владивостока в большом кино всё же следует назвать фильм Бориса Григорьева «Пароль не нужен» 1967 года о владивостокских приключениях будущего Штирлица в 1921-1922 гг. Это первый фильм о культовом разведчике, поставленный по первому же роману Штирлицианы. Красного разведчика Всеволода Владимирова, посланного Дзержинским в белый Владивосток под именем Максима Исаева, играет Родион Нахапетов, которому съёмки запомнились покупкой японского магнитофона.

Актёр Родион Нахапетов. Фото: rodionnahapetov.com

Лишь через несколько лет, после выхода «Семнадцати мгновений весны» Татьяны Лиозновой, к Штирлицу накрепко приклеится облик Вячеслава Тихонова. Николай Губенко у Григорьева играет военачальника Блюхера, Василий Лановой - корейца Чена, Михаил Глузский - японца Мацумото. С азиатами в закрытом военном городе была напряжёнка. В массовку приходилось привлекать призванных из Средней Азии матросов Тихоокеанского флота. В кадре мелькают улицы Светланская и Алеутская, которым на время вернули исторические названия, а также ресторан «Челюскин», вновь ставший «Версалем». Телевышку и новостройки загораживали военными кораблями. Роль большевика Петрова исполнил владивостокский артист Евгений Шальников, в массовке засветился и Ефим Звеняцкий - ныне худрук краевого театра имени Горького.

Во Владивостоке сняли ещё ряд фильмов о революции и Гражданской войне («Владивосток, год 1918» Эдуарда Гаврилова о первом председателе Владивостокского совета Суханове, «Сергей Лазо» Александра Гордона, «И на Тихом океане…» Юрия Гулюкина), но самым удачным стал «Пароль не нужен». Интересно, что полвека спустя, когда Сергей Урсуляк снимал сериал «Исаев» по тем же книгам Юлиана Семёнова, до уже открытого Владивостока киногруппа не доехала - под него гримировали Севастополь.

2. Самый катастрофичный

В 1969 году во Владивостоке снимали один из первых советских фильмов-катастроф - «Внимание, цунами!» Георгия Юнгвальда-Хилькевича, впоследствии прославившегося экранизацией «Трёх мушкетёров». По сюжету, дальневосточный город накрывает 40-метровая волна.

Афиша к фильму «Внимание, цунами!» Георгия Юнгвальда-Хилькевича. Фото: Kinopoisk.ru

В самом начале фильма появляется только что построенный кинотеатр «Океан» на Набережной, у которого матросы знакомятся с девушками. Впоследствии в кадре видны новые жилые кварталы в районе Моргородка и улица Патриса Лумумбы (ныне разделённая на улицы имени двух адмиралов - Юмашева и Кузнецова), а также один из крепостных фортов. Владимир Высоцкий написал для фильма две песни - «Долго же шёл ты в конверте, листок…» и «Цунами» (вторая в кино не вошла). Главные роли исполнили Георгий Юматов и Валентин Зубков.

Гостинка на Патриса Лумумбы и только что построенная 64-я школа в роли детского садика в фильме-катастрофе «Внимание, цунами!»

3. Самый таёжный

Кино «Дерсу Узала», снятое в 1975 году в окрестностях Арсеньева, нельзя не назвать уже потому, что режиссёром выступил Акира Куросава. Заглавную роль сыграл тувинец Максим Мунзук (сначала Куросава хотел снимать японского актёра Тосиро Мифунэ, а среди проходивших пробы был и нанаец Кола Бельды - исполнитель песен о тундре и оленях). Арсеньева сыграл Юрий Соломин, в роли китайца Чжана Бао снялся киргизский актёр Суймонкул Чокморов. В крохотной роли одного из арсеньевских стрелков появляется Владимир Сергияков - ныне народный артист РФ, председатель приморского отделения Союза театральных деятелей. Для Куросавы эти съёмки стали спасением от душевного кризиса. В Китае, отношения СССР с которым после Даманского были сложными, кино вызвало негативную реакцию: в Пекине фильм сочли пропагандой советского и японского экспансионизма.

Причудливы переплетения кинематографических судеб: сначала «Семь самураев» Куросавы вдохновили Джона Стёрджеса на «Великолепную семёрку» с Юлом Бриннером - уроженцем Владивостока и оскароносцем - в главной роли. А потом уже сам Куросава едет на родину Юла и снимает кино, которое получает «Оскар».

4. Самый военный

В 1987 году в фильме Александра Муратова «Моонзунд» по роману Валентина Пикуля вместе с Олегом Меньшиковым, Николаем Караченцовым, Владимиром Гостюхиным, Евгением Евстигнеевым снялась Ворошиловская батарея, что на острове Русском, - ныне музей, а тогда действующая воинская часть. Действие фильма происходит в 1917 году на Балтике, но только во Владивостоке нашлась стреляющая батарея огромных 305-мм орудий, снятых с линкора «Полтава». Её залп попал в кино.

Владимир Гостюхин в фильме «Моонзунд». Фото: Vokrug.tv

5. Самый мрачный

В фильме Виталия Каневского «Замри - умри - воскресни!» (1989), получившем специальный приз Каннского фестиваля, показаны Владивосток и Сучан - нынешний Партизанск. Фильм невыносимо мрачен; количество беззубых и пьяных людей, распевающих песни типа «Дрын дубовый я достану и чертей калечить стану - почему нет водки на Луне?», зашкаливает. Одни считают фильм шедевром, другие - «чернухой». Зато некоторые кадры представляют историческую ценность: так, виден электрокабель, протянутый через Токаревскую кошку на Русский (сегодня от него остались лишь железные огрызки опор). В этом кино дебютировала Динара Друкарова, впоследствии сыгравшая в фильме Алексея Балабанова «Про уродов и людей».

6. Самый перестроечный

В 1990 году выпускник Дальневосточного института искусств Геннадий Воронин снял во Владивостоке драму «Мария Магдалина». Муж главной героини, которую играет Лариса Гузеева, погибает в море, и она становится портовой проституткой…

Лариса Гузеева в картине «Мария Магдалина» (1990). Фото: Vladivostok3000.com

7. Самый артхаусный

В 1995 году фотохудожник и режиссёр Глеб Телешов, известный в качестве оператора клипов группы «Мумий Тролль», снял во Владивостоке фильм «Сабс» по мотивам произведения Джека Керуака «Подземные». Жанровую природу кино определяют как «философский артхаус».

8. Самый бандитский

Снятый в Уссурийске сериал «Спец» - нечастый пример чисто местной и к тому же авторской кинопродукции. Кино снял Виталий Дёмочка, ранее имевший прямое отношение к криминалу; снял, что называется, на коленке - самостоятельно, по своему сценарию и сам сыграл главную роль. «Спец» - человек, занимающийся подставами на дороге и «трясущий» перегонщиков, которые доставляют японские машины из Приморья в Сибирь. Несмотря на кустарность и неотёсанность, в «Спеце» присутствует не только знание материала, но и настоящий драматизм.

Виталий Дёмочка (на фото - с ружьём) удивил всю Россию криминальным сериалом «Спец» - о буднях уссурийских рэкетиров. Фото: nalupa.org

9. Самый тёмный и светлый

В «Сказке про темноту» Николая Хомерики, вышедшей 10 лет назад, Владивосток - не просто фон, а полноценный герой. Город показан через контраст света и тьмы: от мрачных гостинок на Добровольского до солнечных брызг на глади Амурского залива. В разных обликах города отражено душевное состояние главных героев, сыгранных Алисой Хазановой и Борисом Каморзиным. В фильме - много Владивостока: центр, Эгершельд, фуникулёр, Маяк… В нём сохранена ушедшая натура - от «копыловской» русалки в Спортивной гавани до дельфинария напротив «Олимпийца». Мелькают и местные артисты - от Ларисы Белобровой до организатора кинофестиваля Александра Долуды.

Алиса Хазанова на фоне Токаревской кошки. Фото: Kinopoisk.ru

10. Самый азиатский

В последние годы - не без влияния упомянутого фестиваля «Меридианы Тихого» - Владивосток стали активно снимать соседи: корейцы («Тайфун»), японцы («Отель Венера», «Седьмой код»), китайцы («Старый солдат», «Международное расследование»). Для азиатского кинематографа Владивосток - ближайший европейский город. Правда, говорить о шедевральности пока не приходится: в основном получается нагромождение штампов про мафию и разведку.

Взять тот же «Седьмой код» Киёси Куросавы: японский бизнесмен ездит по Владивостоку почему-то на старой «волге»; в какой-то развалине обнаруживается штаб русской мафии, завладевшей «крайтроном» - чем-то вроде атомной бомбы (одного из мафиози убедительно играет театральный режиссёр из Владивостока Виктор Галкин); японка, оказавшаяся секретным агентом, уезжает на попутном грузовичке, почему-то гружённом динамитом, в Хабаровск и т. д. Найти в этом кино хоть какую-то логику крайне сложно.

Виктор Галкин (справа) в роли мафиози в картине «Седьмой код». Фото: Kinopoisk.ru

И всё-таки надеемся: во Владивостоке ещё снимут шедевры как местные, так и приезжие кинематографисты. В 2016 году в крае впервые в России введена система рибейтов: часть затрат на снятое в Приморье кино режиссёрам возмещают из бюджета. Из последних фильмов, снятых во Владивостоке, можно назвать «Напарника» Александра Андрющенко с Сергеем Гармашем и Лизой Арзамасовой, «На районе» Ольги Зуевой с Данилой Козловским. Может, со временем во Владивостоке появится и полноценная киностудия, способная заменить для России оказавшуюся за рубежом Одесскую?