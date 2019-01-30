2019-01-30T09:08:49+03:00
Происшествия

В компании, которая строила отели Hyatt во Владивостоке, прошли обыски

Сегодня приморские силовики проводят масштабную операцию
Пётр КАМУШКИН
Поделиться:
Владивостокские "Хаятты" собирались построить к саммиту АТЭС-2012. Стройку не закончили до сих порВладивостокские "Хаятты" собирались построить к саммиту АТЭС-2012. Стройку не закончили до сих порФото: primorsky.ru
Изменить размер текста:

Приморскую столицу сегодня лихорадит. С самого утра во Владивостоке проходят обыски – сначала силовики наведались в МГУ им. Невельского, после – в строительную компанию «КФК», которая строила гостиницы «Хаятт».

Сотрудники ФСБ и Росгвардии проводят обыски в главном офисе компании. Об этом «Комсомолке» рассказал источник, близкий к силовым структурам.

Подробности происходящего уточняются. Пока информации о задержаниях кого-либо из руководства «КФК» не поступало. Однако не исключено, что аресты начнутся уже в ближайшем будущем.

Строительная компания занималась постройкой печально известных отелей «Hyatt» во Владивостоке. Строительство двух пятизвездочных гостиниц начали в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012. На возведение этих гостиниц потратили миллиарды бюджетных рублей, но закончить работу не удалось до сих пор. Стройка закончилась уголовным делом о халатности. Сейчас власти региона ищут инвестора, который оплатил бы достройку отеля.

Вероятнее всего, обыски в Морском государственном университете и в строительной компании связаны между собой. На официальном сайте «КФК» сообщается, что ли фирма реконструировала фасады шестнадцати зданий этого вуза.

Как писала «Комсомолка», в МГУ силовики провели обыски у руководства и изъяли ряд документов. Там также никого не задерживали. При этом в руководстве вуза отрицают информацию о визите ФСБ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В крупный приморский вуз нагрянули силовики

Владивостокские отели Hyatt названы самым резонансным долгостроем страны

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На выходных переменчивая погода принесёт в Приморье снег
В одном из скверов Владивостока появится памятник Хо Ши Мину
Разыгран юбилейный кубок «Управляющей портовой компании» по хоккею
Больше полумиллиона задолжал руководитель «управляек» Находки своим сотрудникам
За кражу драгоценностей у подруги друга приморец отсидит 2,5 года
Под Уссурийском у пожилого наркодельца изъяли 55 кило марихуаны
Во Владивостоке наркоман, проглотивший «спайсы», отделался условным сроком
Приморские пожарные вывели из огня женщину с трёхлетним малышом
78 школ Владивостока готовы принять первоклашек
Здоровью годовалой девочки, принявшей наркотики родителей, ничего не угрожает
Резиденты ТОР создали в Приморье 500 рабочих мест
Ушел из жизни экс-тренер приморских «Океана» и «Луча» Иштван Секеч
Минсельхоз РФ может помочь пострадавшим от ящура подворьям
Плюсовые температуры в середине зимы ждут Приморье
В последние дни января в Приморье потеплеет и пойдёт снег
Приморскому депутату-мошеннику смягчили наказание
Владивосток получит от федеральных властей 4,5 миллиарда на ремонт дорог
Вафли с начинкой из трёх сим-карт перехватили сотрудники приморской колонии
На городские маршруты скоро выйдут пять новых автобусов
В Приморье у границ нацпарка вырубили больше 1300 деревьев
В аэропорту Владивостока полиции попался житель Воронежа с полутонной красной икры
На дорогах Владивостока поставят пункты весового контроля для большегрузов
В Приморье похититель смартфонов ответит за то, что обворовал товарища
Приморским рыбакам запретили выходить на лёд из-за взлома припая
Из-за китайского Нового года изменят работу приграничные пункты пропуска
Из шин владивостокских водителей сделают безопасные детские площадки