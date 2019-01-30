В компании, которая строила отели Hyatt во Владивостоке, прошли обыски

Приморскую столицу сегодня лихорадит. С самого утра во Владивостоке проходят обыски – сначала силовики наведались в МГУ им. Невельского, после – в строительную компанию «КФК», которая строила гостиницы «Хаятт».

Сотрудники ФСБ и Росгвардии проводят обыски в главном офисе компании. Об этом «Комсомолке» рассказал источник, близкий к силовым структурам.

Подробности происходящего уточняются. Пока информации о задержаниях кого-либо из руководства «КФК» не поступало. Однако не исключено, что аресты начнутся уже в ближайшем будущем.

Строительная компания занималась постройкой печально известных отелей «Hyatt» во Владивостоке. Строительство двух пятизвездочных гостиниц начали в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012. На возведение этих гостиниц потратили миллиарды бюджетных рублей, но закончить работу не удалось до сих пор. Стройка закончилась уголовным делом о халатности. Сейчас власти региона ищут инвестора, который оплатил бы достройку отеля.

Вероятнее всего, обыски в Морском государственном университете и в строительной компании связаны между собой. На официальном сайте «КФК» сообщается, что ли фирма реконструировала фасады шестнадцати зданий этого вуза.

Как писала «Комсомолка», в МГУ силовики провели обыски у руководства и изъяли ряд документов. Там также никого не задерживали. При этом в руководстве вуза отрицают информацию о визите ФСБ.

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