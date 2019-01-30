В крупный приморский вуз нагрянули силовики

Во владивостокский Морской государственный университет сегодня нагрянули силовики. Они провели ряд обысков у руководства вуза.

О произошедшем корреспонденту «КП» сообщил один из сотрудников МГУ имени адмирала Г.И. Невельского.

– Вроде бы ребята были из ФСБ. Проводили обыски, искали бумаги какие-то. Насколько мне известно, никого не задерживали, не арестовывали, – сообщил он.

При этом в ректорате университета информацию о работе силовиков отрицают.

Причина обысков неизвестна. Версий несколько. Не исключено, что визит сотрудников Госбезопасности связан с бывшим ректором МГУ – Сергеем Огаем. Он покинул свой пост в декабре прошлого года – для занятия научной работой. Во всяком случае, именно так звучала официальная причина ухода. Принимать отставку Огая в тот раз приехал неудавшийся глава Приморья Андрей Тарасенко.

Некоторые связывают операцию ФСБ с вчерашним задержанием парня, якобы причастного к рассылке писем с угрозами по Приморью.