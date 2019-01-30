2019-01-30T08:03:34+03:00
Происшествия

В крупный приморский вуз нагрянули силовики

У руководства Морского государственного университета имени адмирала Невельского прошли обыски
Пётр КАМУШКИН
Поделиться:
Очевидцы утверждают, что обыски проводили сотрудники ФСБ. Фото: primorye24.ru/Анатолий ФилатовОчевидцы утверждают, что обыски проводили сотрудники ФСБ. Фото: primorye24.ru/Анатолий Филатов
Изменить размер текста:

Во владивостокский Морской государственный университет сегодня нагрянули силовики. Они провели ряд обысков у руководства вуза.

О произошедшем корреспонденту «КП» сообщил один из сотрудников МГУ имени адмирала Г.И. Невельского.

– Вроде бы ребята были из ФСБ. Проводили обыски, искали бумаги какие-то. Насколько мне известно, никого не задерживали, не арестовывали, – сообщил он.

При этом в ректорате университета информацию о работе силовиков отрицают.

Причина обысков неизвестна. Версий несколько. Не исключено, что визит сотрудников Госбезопасности связан с бывшим ректором МГУ – Сергеем Огаем. Он покинул свой пост в декабре прошлого года – для занятия научной работой. Во всяком случае, именно так звучала официальная причина ухода. Принимать отставку Огая в тот раз приехал неудавшийся глава Приморья Андрей Тарасенко.

Некоторые связывают операцию ФСБ с вчерашним задержанием парня, якобы причастного к рассылке писем с угрозами по Приморью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Разыгран юбилейный кубок «Управляющей портовой компании» по хоккею
Больше полумиллиона задолжал руководитель «управляек» Находки своим сотрудникам
За кражу драгоценностей у подруги друга приморец отсидит 2,5 года
Под Уссурийском у пожилого наркодельца изъяли 55 кило марихуаны
Во Владивостоке наркоман, проглотивший «спайсы», отделался условным сроком
Приморские пожарные вывели из огня женщину с трёхлетним малышом
78 школ Владивостока готовы принять первоклашек
Здоровью годовалой девочки, принявшей наркотики родителей, ничего не угрожает
Резиденты ТОР создали в Приморье 500 рабочих мест
Ушел из жизни экс-тренер приморских «Океана» и «Луча» Иштван Секеч
Минсельхоз РФ может помочь пострадавшим от ящура подворьям
Плюсовые температуры в середине зимы ждут Приморье
В последние дни января в Приморье потеплеет и пойдёт снег
Приморскому депутату-мошеннику смягчили наказание
Владивосток получит от федеральных властей 4,5 миллиарда на ремонт дорог
Вафли с начинкой из трёх сим-карт перехватили сотрудники приморской колонии
На городские маршруты скоро выйдут пять новых автобусов
В Приморье у границ нацпарка вырубили больше 1300 деревьев
В аэропорту Владивостока полиции попался житель Воронежа с полутонной красной икры
На дорогах Владивостока поставят пункты весового контроля для большегрузов
В Приморье похититель смартфонов ответит за то, что обворовал товарища
Приморским рыбакам запретили выходить на лёд из-за взлома припая
Из-за китайского Нового года изменят работу приграничные пункты пропуска
Из шин владивостокских водителей сделают безопасные детские площадки