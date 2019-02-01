2019-02-06T04:00:18+03:00
Общество

Масленица с «Комсомолкой!

Победители конкурса получат подарки: блинницу, сковороду и поощрительные призы
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«Комсомольская правда» - «Владивосток» объявляет конкурс!«Комсомольская правда» - «Владивосток» объявляет конкурс!
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Дорогие читатели, «Комсомольская правда» - «Владивосток» объявляет конкурс!

Победители получат подарки: блинницу, сковороду и поощрительные призы.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА

1. С 1 февраля по 3 марта 2019 года пришлите свой фирменный рецепт блинчиков.

2. Отправьте его по почте, вышлите на электронный адрес konkurs@phkp.ru или принесите лично в редакцию по адресу: 690091, г. Владивосток, ул. Лазо, 8 (5-й этаж).

3. Мы принимаем письма до 3 марта включительно.

4. Имена победителей мы опубликуем 7 марта в еженедельном выпуске «Комсомолки».

5. Призы победителям будут вручаться в редакции «КП»-Владивосток» 7 марта 2019 г.

- Участник, занявший первое призовое место получит блинницу, продуктовый набор и книгу рецептов «Страна за стол».

- Следующие 4 участников (по результатам независимого голосования) получат сковороду для жарки блинов, продуктовый набор и книгу рецептов «Страна за стол».

С правилами конкурса можно ознакомиться по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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