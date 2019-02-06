2019-02-06T10:33:39+03:00
Общество

Владимир Путин подарил девочке из Приморья золотистого ретривера

Дружелюбная собака идеально подходит для реабилитации детей, больных аутизмом [видео]
Анна ПЛЕТНЕВА
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В канун самого волшебного праздника в году Вероника вместе с мамой написала письмо президенту России.В канун самого волшебного праздника в году Вероника вместе с мамой написала письмо президенту России.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Президент России исполнил новогоднюю мечту маленькой жительницы Приморья. Владимир Путин подарил девочке щенка золотистого ретривера. Выбор пал на этого ребёнка неспроста: Вероника страдает аутизмом.

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Сегодня мечта маленькой девочки из Славянки сбылась
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Маленькая Вероника живёт в посёлке Славянка. В канун самого волшебного праздника в году она вместе с мамой написала письму. Вот только адресовалось новогоднее обращение не Деду Морозу, а президенту России. Девочка обратилась к Владимиру Путину с просьбой подарить ей щенка. Вероника призналась в письме, что собака обязательно сделает её счастливее.

И Владимир Путин, конечно, не устоял, получив трогательное письмо. Сегодня, 6 февраля, мечта необычного ребёнка сбылась. Веронике подарили щенка золотистого ретривера. С первой встречи двух новоиспечённых друзей стало ясно, что между ними непременно завяжутся тёплые отношения. Собака без остановки дружелюбно виляла хвостом. Девочка, улыбаясь, не сводила глаз от щенка.

- Я давно хотела собаку. Назову её Юки, - поделилась новая хозяйка золотистого ретривера.

В пресс-службе администрации Приморского края отметили, что эта порода идеально подходит для детей с особенностями развития.

- Собака очень подходит для терапии, так как у неё спокойный, дружелюбный характер. Именно поэтому их привлекают к реабилитации детей. В таких центрах в Приморье сегодня активно практикуется канистерапия, где на службе также есть собаки этой породы, - пояснили чиновники.

Кстати, совсем недавно губернатор Приморского края осчастливил ещё одну маленькую жительницу Приморья. Олег Кожемяко подарил Дарье из Лазовского района Приморского края щенка мареммо-абруцкой овчарки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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