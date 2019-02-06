Владимир Путин подарил девочке из Приморья золотистого ретривера

Президент России исполнил новогоднюю мечту маленькой жительницы Приморья. Владимир Путин подарил девочке щенка золотистого ретривера. Выбор пал на этого ребёнка неспроста: Вероника страдает аутизмом.

primorskyadmin Сегодня мечта маленькой девочки из Славянки сбылась

Маленькая Вероника живёт в посёлке Славянка. В канун самого волшебного праздника в году она вместе с мамой написала письму. Вот только адресовалось новогоднее обращение не Деду Морозу, а президенту России. Девочка обратилась к Владимиру Путину с просьбой подарить ей щенка. Вероника призналась в письме, что собака обязательно сделает её счастливее.

И Владимир Путин, конечно, не устоял, получив трогательное письмо. Сегодня, 6 февраля, мечта необычного ребёнка сбылась. Веронике подарили щенка золотистого ретривера. С первой встречи двух новоиспечённых друзей стало ясно, что между ними непременно завяжутся тёплые отношения. Собака без остановки дружелюбно виляла хвостом. Девочка, улыбаясь, не сводила глаз от щенка.

- Я давно хотела собаку. Назову её Юки, - поделилась новая хозяйка золотистого ретривера.

В пресс-службе администрации Приморского края отметили, что эта порода идеально подходит для детей с особенностями развития.

- Собака очень подходит для терапии, так как у неё спокойный, дружелюбный характер. Именно поэтому их привлекают к реабилитации детей. В таких центрах в Приморье сегодня активно практикуется канистерапия, где на службе также есть собаки этой породы, - пояснили чиновники.

Кстати, совсем недавно губернатор Приморского края осчастливил ещё одну маленькую жительницу Приморья. Олег Кожемяко подарил Дарье из Лазовского района Приморского края щенка мареммо-абруцкой овчарки.

В ТЕМУ:

Липецкая школьница получила щенка от Путина на Новый год. 7-летняя девочка попросила у президента в подарок хаски (подробности)

Владимир Путин подарил щенка девочке из Тобольска. Лабрадор Изумруд поселился в доме семьи Шевелевых (подробности)

Владимир Путин подарил щенка хаски многодетной семье из Архангельска. Малышу уже дали звучное имя Саймон (подробности)

Владимир Путин подарил юной тулячке щенка лабрадора. Незабываемый подарок ко дню рождения получила 7-летняя Эвелина Савушкина (подробности)

Путин подарил ньюфаундленда девочке из Киргизии. Школьница Даша написала российскому президенту письмо на «Прямую линию» (подробности)

Путин подарил щенка хаски ребятишкам из Копейска. Двухмесячного кроху вручили глава города и известный ветеринар (подробности)