Больше, дороже, тяжелее: блинные рекорды мира

Блины - не просто главное блюдо на масленицу, это ещё и весьма популярное блюдо во всём мире. Разные народы по-разному пекут блины и добавляют самые необычные начинки. Естественно, как и в любом другом виде деятельности, нашлись настоящие профессионалы блинной промышленности, поставившие разнообразные рекорды. «Комсомолка» рассказывает о самых необычных блинах мира и рекордах, связанных с ними.

Самый древний праздник Европе, который связан с блинами

В истории самое раннее упоминание именно блинного праздника датируется 1445 годом. Тогда в Англии начали устраивать блинные забеги. Суть этого веселья заключается в следующем. Бегуну необходимо преодолеть определенную длину со сковородкой в руках и постоянно подбрасывать на ней блин. Выглядело это весьма забавно, именно поэтому праздник сыскал широкую популярность.

Самый большой блин

В индийском ресторане Sankalp, что в Ахмадабаде, однажды испекли блин, весом около 7,5 килограм, а его длина составила более 8 метров! Для создания такого гиганта понадобился специальный противень и 16 поваров во главе с шеф-поваром, по словам которого за такое творение пришлось выложить 7500$.

Самая высокая стопка блинов

Высота самой большой стопки блинов составила целых 82 см. Работали над этим рекордом сотрудники телевизионного канала Food Network UK. Для этого потребовалось более 250 яиц, 15 литров молока и 5 килограм муки. Для того, чтобы соорудить блинную башню трудягам пришлось отработать 13-часовую смену.

Самые дорогие блины

Что будет, если блины приправить стручками ванили, добавить немного эко-клубники, полить тонким слоем съедобного 24К сусального золота, ну и куда без желе из дорого шампанского «Dom Pérignon»?... А получится порция блинов стоимостью 198 долларов, которую приготовили в Великобритании.

Самый большой блинный завтрак в мире

Данный рекорд был установлен в американском городке Спрингфилд. Ежегодно более сотни добровольцев с удовольствием принимают участие в приготовлении завтраков. Таким образом, начиная с 1999 года уже было продано гораздо больше 70 тысяч порций более чем 40 тысячам любителей блинчиков.

Самое скоростное поедание блинов

Наш соотечественник Андрей Смирнов смог съесть за час целых 73 блина общим весом более двух килограм.

Самый тяжелый блин

В далеком 1994 году в английском городке Рочдейле был испечен самый тяжелый в мире блин. Трудно себе представить, как поварам удалось испечь такого гиганта, но его вес составил более 3 тонн. Еще сложнее представить, сколько времени и людей потребовалось для того, чтобы насладиться этим величественным кулинарным шедевром.