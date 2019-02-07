На должность мэра Владивостока заявились 18 человек

К вечеру четверга список желающих участвовать в конкурсе на должность главы администрации Владивостока вырос до 18 человек. Накануне, как сообщала «Комсомольская правда», их было 11.

Вслед за заместителем финансового директора ООО «ОктопусНет» Павлом Черепановым, подавшим документы 6 февраля, сегодня подтянулась экономист этой же компании Элеонора Луценко. Также сегодня заявления, анкеты и другие положенные бумаги принесли специалист по тендерам ООО «Бриз-ДВ» Сергей Михайлов; директор ООО «Приморье» Руслан Красовский; гендиректор компании «Олимп» и директор по развитию ООО «Аварийные комиссары» Михаил Лешко; в недавнем прошлом заместитель начальника управления муниципальной собственности мэрии Владивостока, а сейчас – официально безработный Андрей Строкин.

Под номером 13 в список претендентов попал депутат гордумы и гендиректор компании по аренде недвижимости Кирилл Григорьев. Также, по информации пресс-службы думы Владивостока, на кресло градоначальника претендует референт краевого департамента образования и науки, руководитель представительства Ассоциации женщин-предпринимателей России в Приморском крае Екатерина Лысенкова.

Комиссия продолжает приём документов по адресу: Владивосток, улица Суханова, дом 3, третий этаж, зал заседаний комитетов городской думы. Осталось два дня: пятница 8 февраля и понедельник 11-го.