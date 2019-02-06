Банкир и интернет-провайдер подались в мэры Владивостока

СЕГОДНЯ 12:28 2019-02-06T12:28:35+03:00

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6 февраля пресс-служба думы Владивостока обновила информацию о претендентах на вакантный пост мэра, который в статусе и.о. занимает сейчас Олег Гуменюк. Как уже сообщала «Комсомольская правда», он сдал пакет документов на конкурс в минувший вторник и стал седьмым. Теперь в списке – 11 человек.

Сегодня добавились двое: Павел Черепанов и Марина Аникина. Черепанову – почти 28 лет, он работает заместителем финансового директора ООО «ОктопусНет» (фактически - компании АльянсТелеком, оказывающей услуги подключения к ТВ и интернету). Аникиной сейчас – 24 года; в анкете она указала место работы – ПАО Сбербанк, при этом ещё не представила копию трудовой книжки.

У желающих участвовать в конкурсной процедуре осталось всего три дня – 7, 8 и 11 февраля. По выходным комиссия не принимает документы, а понедельник – официально последний день. Адрес: город Владивосток, улица Суханова, 3 (здание гордумы), третий этаж, кабинет № 36.

Сам конкурс пройдёт в два этапа – 12 и 18 марта, а 28 марта депутаты проголосуют за предложенные комиссией кандидатуры и назовут имя нового мэра.

ИСТОЧНИК KP.RU