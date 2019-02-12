За год в Приморье из-за коррупционных скандалов уволено 40 представителей власти

Прокуратура Приморья отчиталась о расследованиях коррупционных преступлений в 2018 году. По информации и.о. прокурора края Вячеслава Шайбекова, им удалось добиться досрочного прекращения полномочий и увольнения в связи с утратой доверия 40 лиц. Среди провинившихся как рядовые чиновники, так и депутаты выборных органов, и даже глава муниципалитета.

Вячеслав Шайбеков подвёл итоги работы прокуратуры по выявлению коррупционных преступлений. По его информации за минувший год в крае выявлено более 4 тыс. случаев несоблюдения антикоррупционного законодательства. При этом к различным видам ответственности привлечено больше 2 тысяч должностных лиц. В основном это штрафы, но есть в прокурорской практике и случаи, когда чиновников необходимо было освобождать с занимаемой должности.

- Мы добились досрочного прекращения полномочий, увольнения в связи с утратой доверия 40 лиц, среди которых глава муниципального образования и более 30 депутатов представительных органов местного самоуправления, - отметил Вячеслав Шайбеков в ходе расширенного заседания коллегии прокуратуры.

Стоит отметить, что в 2017 году по инициативе прокуратуры прекращены полномочия 42 представителей власти в Приморье. Снижение наблюдается также и по общим показателям. В 2018 году выявлено почти 6,5 тысяч фактов нарушения закона против 6,7 тысяч в 2017.

По словам Вячеслава Шайбекова, для повышения эффективности «возникает необходимость дополнительного стимулирования работы органов внутренних дел».

Резюмируя, Вячеслав Шайбеков в очередной раз напомнил о приоритетных направлениях работы прокуратуры, коими являются пресечение фактов «откатов» в сфере госзакупок, хищений и нецелевого использования бюджетных средств, коррупционных преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размере.

Опираясь на цифры, можно сказать, что в 2018 году либо прокуроры работали хуже, либо преступлений в Приморье стало меньше. Внести ясности в эту ситуацию может недавно опубликованное исследование независимого маркетингового агентства Zoom Market. По результатам опроса составлен рейтинг самых коррупционных городов России, в котором столица Приморского края заняла третье место, уступив Махачкале и Нальчику.

Итоги работы надзорного ведомства «оценили» и в высших эшелонах власти: 8 февраля в Приморье появился новый прокурор. Указом президента России на эту должность назначен Николай Пилипчук. Именно ему предстоит продолжить работу, начатую в 2019 году Вячеславом Шайбековым и как-то изменить ситуацию с раскрываемостью и выявлением коррупционных преступлений в Приморье.