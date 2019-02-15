2019-02-15T07:03:59+03:00
Общество

ВИА «Здравствуй, песня!» даст концерт во Владивостоке 4 апреля

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«Здравствуй, песня!» — команда, относящаяся к числу легенд 80-х, вернувшихся на российский музыкальный рынок на волне ностальгии по настоящей, доброй музыке, несущей позитив и оптимизм.

В репертуаре, наряду с «титульными» именными хитами коллектива, первым исполнителем которых он являлся — «Птица счастья», «Слушай, теща!» А. Пахмутовой, «Девчонка из квартиры 45» А. Мажукова, «Вокруг любви» А. Хаславского, «А любовь — рядом была» И. Якушенко, а так же — русскоязычные версии мировых хитов «Я выжила» (I will survive) — Freddie Perren и Dino Fekaris из репертуара Gloria Geynor, (русский текст И. Кохановского), «Просто, я такая женщина» (Woman in love) — R. Gibb и Bee Gees из репертуара B. Streisand, (русский текст В. Попкова), «Синий иней» (One Way Ticket) Neil Sedaka из репертуара Eruption (русский текст А. Азизова), другие шлягеры.

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В биографии ансамбля, созданного и бессменно руководимого композитором Аркадием Хаславским — многотысячные стадионы в период расцвета стиля «диско», когда ВИА «Здравствуй, песня!» был бесспорным лидером этого жанра в стране. В конце 70-х — совместные гастроли с Владимиром Высоцким, Михаилом Боярским, другими исполнителями первой величины. В 80-х годах в коллективе работали звезды российского шоу-бизнеса Николай Расторгуев, Игорь Матвиенко, Сергей Мазаев.

С момента нового становления, концерты ансамбля проходят от Москвы до Балтики и Тихого океана. А так же в соседних с Россией государствах: Эстонии, Белоруссии, Украине и Казахстане.

Концерт во Владивостоке состоится 4 апреля в "Феско Холл", 19:00. Билеты от 600 до 2000 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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