«Катя, жги!»: юная певица из Владивостока сделала выбор между Пелагеей и Лободой

Юная рокерша из Владивостока, которая уже побывала на шоу «Лучше всех» у Максима Галкина, снова участвовала в съёмках на Первом канале. Смело вышла на сцену проекта «Голос.Дети», прижимая к себе игрушечного зайца Кузю и спела «До свиданья, мама!» из репертуара взрослой группы «Моральный кодекс». Причём так пританцовывала, что наступила на любимую мягкую игрушку (потом успокоила подписчиков свой страницы в Instagram, что с Кузей всё в порядке).

- Мне 9 лет. Вокал у меня – от дедушки. Он слышит музыку и очень любит петь, - рассказала Катя Гаврилюк всей стране в эфире. – Я даже когда родилась, начала кричать, и мама заметила, что кричу я вокально. Чтобы попасть на «Голос.Дети», я летела 9 часов: занималась своими делами, смотрела в окно, читала книгу и прочитала её всю. А Кузя – это мой талисман, я с ним даже в кино иногда хожу.

9-летняя Катя Гаврилюк с мамой летит из Владивостока на кастинг в Москву. Фото предоставила редакции КП Анастасия Гаврилюк

То, что Катя в порыве наступила на свой талисман, не помешало ей мгновенно завоевать любовь зала. В это время её родители, друзья и педагог Наталия Кучмей переживали рядом с ведущим Дмитрием Нагиевым и прижимали к стеклу плакат: «Катя, жги! Владивосток с тобой!».

Отожгла так, что к бойкой певунье повернулись сразу два члена жюри – Пелагея и Светлана Лобода. Вместе с залом они кричали юной рокерше «Молодец!». Пелагея похвалила за чистое интонирование, а Лобода призналась, что она – «вся в мурашках» после такого выступления.

- У тебя есть энергия, драйв, красота, крутость, и ты должна быть в моей команде! – подытожила бывшая участница группы «ВИА Гра», которая дебютировала в нынешнем шестом сезоне проекта «Голос.Дети».

Светлана Лобода призналась, что она – «вся в мурашках» после выступления 9-летней Кати. Фото: instagram.com/voice1tv

В итоге Катя выбрала именно Лободу. Родители и педагог по вокалу одобрили это решение.

- Безусловно, и Пелагея, и Валерий Меладзе – высокопрофессиональные музыканты, артисты, но Лобода сейчас – это топ. Она на самом деле очень крутая. У неё высшее джазовое образование, она делает нереальные шоу, и у неё есть, что перенять, поучиться, - отметила в беседе с «Комсомольской правдой» Наталия Кучмей.

По словам педагога, среди её учеников Катя выделяется темпераментом: очень активная девочка, любознательная, трудолюбивая. Ни минуты не сидит на месте. Во Владивостоке выступает в составе детской рок-группы «Банды»: в том числе, пела на центральной площади города в День тигра.

В Москве за Катю болели друзья, родители и педагог по вокалу. Фото:instagram.com/ekaterina_gavriliuk/

Сейчас солистка «Банды» вместе с мамой Анастасией Гаврилюк остаётся пока в Москве. После «слепых прослушиваний» уже скоро состоится съёмка следующего конкурсного этапа детского «Голоса». Поэтому с корреспондентом «Комсомолки» Катя общалась на расстоянии 9 тысяч километров. Рассказала, что учится в третьем классе обычной общеобразовательной школы №70 посёлка Трудовое и в музыкальной школе № 7. Дополнительно занимается английским языком и эстрадным вокалом.

- У меня обычные родители. Папа - предприниматель. Мама - продавец. А старший брат занимается танцами. На проект «Голос.Дети» я попала, как и все, после кастинга. Переживала, конечно, и волновалась, но собралась и выступила, - поделилась Катя.

А её педагог добавила по поводу смелого и уверенного выступления 9-летней рокерши, что очень многое зависит от родителей и наставников:

- Мы, пока были на съёмках в Москве, наблюдали, как многие родители вешают ответственность на детей: «Ты должен», «Ты обязан», «Давай, не упади в грязь лицом, не подведи». И сколько я стояла, наблюдала – к этим детям члены жюри не поворачивались. У нас же был такой настрой: «Катя, мы прилетели за 9 тысяч километров. Мы очень много работали, поэтому – давай, оторвись по полной. Просто отожги». А папа ей перед выходом на сцену вообще сказал: «Чем быстрее вылетим с этого проекта, тем быстрее полетим на Бали» (Смеётся – прим.Ред). И, я считаю, это тоже сработало – мы не вешали на ребёнка ответственность, что она кому-то что-то должна доказать.