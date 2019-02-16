5-метровую статую святого по проекту Федора Конюхова установят в Приморье

В Приморье появится 5-метровая статуя Николая Чудотворца. Построить гигантский монумент предложил всемирно известный путешественник Федор Конюхов.

Воздвигнут скульптуру святого в Находке, на сопке Тобольской (Конюхов является почетным жителем города). Путешественник разработал проект памятника. 4-метровый бронзовый Николай Чудотворец будет стоять на метровом постаменте. По задумке, сверкающую фигуру будем видно с разных точек города – а также с моря.

Об этом на встрече с жителями Находки заявил мэр Борис Гладких. Он пояснил, что место для памятника выбрали не случайно.

– Памятник будет стоять возле кафедрального собора Казанской иконы Божией Матери. В 2010 году, незадолго до открытия храма, в него из Италии доставили частицу мощей и гроба Николая Чудотворца. Кроме того, статуя расположится практически в центре города, – пояснил градоначальник.

Федор Конюхов - почетный житель Находки. Фото: konyukhov.ru

Проект памятника уже готов. Он будет представлять собой фигуру святого Николая в лодке, о борт которой бьется морская волна. В правой руке у святителя – мыс Горн, а в левой – парусник. Образ создали по иконе, написанной Федором Конюховым.

Как отмечают в пресс-службе мэрии, находскинская статуя – часть настоящей религиозной «многоходовочки». Идентичные монументы, помимо Находки, разместятся в Мурманске (там памятник уже возвели), Калининграде, Севастополе и Москве. Они как бы освятят Россию символическим крестом.

Памятник в Мурманске открыли прошлым летом. Фото: konyukhov.ru

В Находке организацией строительства памятника занялся общественник Иван Воробьёв. Именно он утверждал и согласовывал проект с Конюховым. Первоначальный вариант памятника был 10-метровой высоты – но путешественнику эта идея не понравилась. Дескать, далековато от народа будет. А вот пять метров для фигуры – в самый раз: каждый сможет подойти и дотянуться до лодки святого. Если захочет, конечно же.

Строить статую Чудотворца будут за счет пожертвований. Так что свою лепту в строительство сможет внести любой желающий.