Василий Солкин рассказал о леопардах и тиграх, с которыми лично знаком

Во Владивостоке состоялась презентация книги журналиста, эколога Василия Солкина (кстати, на днях отметившего 60-летие) под названием «Последний Робин Гуд». Гостями встречи, с аншлагом прошедшей в библиотеке «БУК», стали как ценители литературы, так и ветераны дальневосточной природоохраны.

Таёжная повесть «Последний Робин Гуд», давшая название сборнику, публиковалась ещё в 1990 году в остросюжетной серии «В исключительных обстоятельствах» Дальневосточного книжного издательства. В книгу, только что вышедшую в свет во Владивостоке, вошла, помимо «Робин Гуда», повесть «Год дикой лошади» (тоже связанная с природоохранной тематикой), записки «Леопарды, с которыми лично знаком» и другие тексты Солкина, неизменно отличающиеся присущими ему мудростью, наблюдательностью и юмором.

Таёжная повесть «Последний Робин Гуд», давшая название сборнику, публиковалась ещё в 1990 году. Фото: Александр ХИТРОВ.

Редакторами издания выступили журналисты Андрей Островский и Василий Авченко, проиллюстрировал книгу известный дальневосточный художник Александр Арсененко.

- Когда хороший материал, сочный язык, - работать совсем не трудно. Читая рукопись, я как кино смотрел, - поделился Арсененко. - Первая иллюстрация готовилась к повести «Последний Робин Гуд». Василий посмотрел и сказал: а ты что, был на этой сопке? Я говорю: нет, не был, но настолько это ярко написано, что совершенно не составляло труда всё это изобразить на бумаге. С Василием мы знакомы очень давно, со времён первых «Приморских струн». Всегда приятно с друзьями делать что-то существенное. Я благодарен за то, что Василий мне это доверил.

- Автор пытался рассказать о своих любимых диких кошках, а получился рассказ не о зверях, а о людях, для которых Уссурийская тайга - не шашлычок под коньячок, а суровая мужская работа, - считает директор Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы Пётр Осипов.

СПРАВКА «КП»

Василий Солкин, заместитель директора Амурского филиала WWF России по связям с общественностью, кавалер ордена Почёта, - известный далеко за пределами региона журналист, эколог, автор получивших мировое признание документальных фильмов о тиграх и леопардах, основатель журнала «Зов тайги» и одноимённой киностудии.

Презентация книги Василия Солкина в библиотеке «БУК». Фото: Александр ХИТРОВ.

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