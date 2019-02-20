2019-02-20T06:41:59+03:00
Общество

Удиви своего мужчину: топ-10 подарков на 23 февраля по версии «Комсомолки»

Редакция «Комсомольской правды» - Владивосток» предлагает свои варианты подарков ко Дню защитника Отечества
Анна ПЛЕТНЕВА
Поделиться:
Обычными наборами с пеной для бритья и носками уже никого не удивишь.Обычными наборами с пеной для бритья и носками уже никого не удивишь.Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Совсем скоро приморцы отметят патриотичный праздник - День защитника Отечества. Подарками в этот день женщины балуют своих мужчин, коллег, пап, братьев или просто хороших друзей. Обычными наборами с пеной для бритья и носками уже никого не удивишь. Однако сделать этот день особенным всё равно хочется. «Комсомольская правда» предлагает свои варианты подарков на 23 февраля.

Одним из популярных презентов сегодня стали боксы - коробки с сюрпризами. «Начинку» такой коробочки можно выбрать самостоятельно. Если ваш мужчина кофеман, то как подарок отлично подойдут кружка, хороший кофе и шоколад.

izuminka.insideizuminka.inside
Для мужчины очень важно чувствовать любовь и заботу близкого человека
78 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram

Также есть вариант и для тех, кто предпочитает чай. В наборе - два вида чая, подставка под кружку. Конфеты для настоящих мужчин из горького шоколада станут прекрасным дополнением.

ecobox_vlecobox_vl
Чаепитие. Стоимость набора - 1600 рублей
7 отметок «Нравится»1 комментариевInstagram

Если о предпочтениях мужчины вы не знаете, можно ограничиться подарком, который всегда кстати - оригинальная кружка. Пить из такой свой любимый напиток всегда приятно.

2cherry.ru2cherry.ru
Кружка "Череп", 900 рублей
66 отметок «Нравится»2 комментариевInstagram

Ещё один оригинальный подарок - мыло ручной работы. Презент скромный и, скорее, сувенирный, уместен для дарения коллеге. Мыло может принять самые разные формы - инструменты, часы, танк и другие тематические мужские вещи.

dekor.podarki.vasilevadekor.podarki.vasileva
Мыльные наборы и наборы с бомбочками
34 отметок «Нравится»1 комментариевInstagram

Среди мужчин, как ни странно, есть и сладкоежки. Хорошим подарком для них станет шоколадный набор. Буквы на конфетах выразят все ваши чувства и поздравят избранника с праздником.

shokolana_vlshokolana_vl
Подарок для самого главного защитника должен быть особенным
41 отметок «Нравится»2 комментариевInstagram

Тему еды теперь применяют и в букетах. Если цветы в женском букете заменяют фрукты и конфеты, то мужские наборы делают из алкоголя, закусок и овощей. Самый оригинальный букет - из морепродуктов. Ещё один вариант - с колбасами и копчёным сыром.

hygge.be.happyhygge.be.happy
Мужской букет без напитков, цена: 3750 рублей
14 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram

Если хотите, чтобы подарок всегда был рядом с мужчиной и напоминал о вас, отличным вариантом станет браслет ручной работы. На кожаном ремешке, к примеру, может появится якорь - символ мореплавателей.

dana.jewerlydana.jewerly
Вариация с якорем
34 отметок «Нравится»2 комментариевInstagram

Хорошим подарком станет фото на холсте. Изображение можно выбрать на любой вкус. Такой презент станет ярким украшением интерьера и всегда будет согревать тёплыми воспоминаниями.

happyholidaysvlhappyholidaysvl
Изображение не боится воды и выцветания
97 отметок «Нравится»1 комментариевInstagram

Кстати, ещё одним тёплым в буквальном смысле этого слова подарком станет толстовка с принтом. На спине и груди можно напечатать надпись или фото. Подарок актуален не только к празднику.

dvegolovi_vldvegolovi_vl
Толстовка с возможностью нанесения своего принта за 15 минут
18 отметок «Нравится»2 комментариевInstagram

Если вы всё же решились дарить носки и пену для бритья, то пусть этот подарок будет оригинальным. Стратегический запас носков, аккуратно свёрнутый и упакованный в праздничную коробочку, станет хорошим презентом на 23 февраля.

podarika_vlpodarika_vl
Удобный, практичный и в то же время неожиданный подарок
669 отметок «Нравится»11 комментариевInstagram

КСТАТИ

Во Владивостоке День защитника Отечества отметят концертом и выставкой военной техники. Праздник начнётся на центральной площади города в 12:30. Гостей и жителей дальневосточной столицы побалуют солдатской кашей из полевой кухни, а также покажут вооружение, технику и концерт творческих коллективов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"С клиентками не сплю, это невыгодно": откровения фитнес-тренера о том, как разводят новичков в спортивных клубах
Инструктор по железу рассказал «КП», можно ли быстро похудеть, какие ошибки совершают те, кто приходит в зал впервые и как найти себе тренера, который не испортит все
«Великая Россия» в законе: экспертиза не нашла экстремизма в картине Васи Ложкина
Художник сделал ироничную карту Евразии, на которой написал, как якобы называют жителей ближнего зарубежья в России. Это вызвало споры в Роскомнадзоре, Минюсте, прокуратуре и суде
Новости 24
Лобовое столкновение машин в Приморье попало на видео
В Приморье на анализ в Россельхознадзор принесли «живую» солёную кету
Водитель без страховки спровоцировал массовое ДТП во Владивостоке [фото]
В Приморье водителя накажут за перевозку 720 опасных яиц
Во Владивостоке водитель сбил девушку и скрылся с места аварии
Новая сертификация - ГОСТ на упаковке расскажет больше о качестве продукта
В Приморье пять человек погибли при пожаре, возбуждено уголовное дело
Приморский наркодилер наторговал себе 15 лет «строгача»
В новых детсадах Владивостока откроются ясли
По-весеннему тёплому Владивостоку синоптики обещают снег
Возбуждено уголовное дело после гибели женщины с ребёнком во Владивостоке
Во Владивостоке заезжий сибиряк обокрал девушку-подростка
В марте во Владивостоке покажут пьесу Островского о сегодняшних проблемах - «Шальные деньги»
В Приморье взорвалась машина такси
Воровка-рецидивистка сядет за кражу у пенсионеров