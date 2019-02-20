Удиви своего мужчину: топ-10 подарков на 23 февраля по версии «Комсомолки»

Совсем скоро приморцы отметят патриотичный праздник - День защитника Отечества. Подарками в этот день женщины балуют своих мужчин, коллег, пап, братьев или просто хороших друзей. Обычными наборами с пеной для бритья и носками уже никого не удивишь. Однако сделать этот день особенным всё равно хочется. «Комсомольская правда» предлагает свои варианты подарков на 23 февраля.

Одним из популярных презентов сегодня стали боксы - коробки с сюрпризами. «Начинку» такой коробочки можно выбрать самостоятельно. Если ваш мужчина кофеман, то как подарок отлично подойдут кружка, хороший кофе и шоколад.

izuminka.inside Для мужчины очень важно чувствовать любовь и заботу близкого человека

Также есть вариант и для тех, кто предпочитает чай. В наборе - два вида чая, подставка под кружку. Конфеты для настоящих мужчин из горького шоколада станут прекрасным дополнением.

ecobox_vl Чаепитие. Стоимость набора - 1600 рублей

Если о предпочтениях мужчины вы не знаете, можно ограничиться подарком, который всегда кстати - оригинальная кружка. Пить из такой свой любимый напиток всегда приятно.

2cherry.ru Кружка "Череп", 900 рублей

Ещё один оригинальный подарок - мыло ручной работы. Презент скромный и, скорее, сувенирный, уместен для дарения коллеге. Мыло может принять самые разные формы - инструменты, часы, танк и другие тематические мужские вещи.

dekor.podarki.vasileva Мыльные наборы и наборы с бомбочками

Среди мужчин, как ни странно, есть и сладкоежки. Хорошим подарком для них станет шоколадный набор. Буквы на конфетах выразят все ваши чувства и поздравят избранника с праздником.

shokolana_vl Подарок для самого главного защитника должен быть особенным

Тему еды теперь применяют и в букетах. Если цветы в женском букете заменяют фрукты и конфеты, то мужские наборы делают из алкоголя, закусок и овощей. Самый оригинальный букет - из морепродуктов. Ещё один вариант - с колбасами и копчёным сыром.

hygge.be.happy Мужской букет без напитков, цена: 3750 рублей

Если хотите, чтобы подарок всегда был рядом с мужчиной и напоминал о вас, отличным вариантом станет браслет ручной работы. На кожаном ремешке, к примеру, может появится якорь - символ мореплавателей.

dana.jewerly Вариация с якорем

Хорошим подарком станет фото на холсте. Изображение можно выбрать на любой вкус. Такой презент станет ярким украшением интерьера и всегда будет согревать тёплыми воспоминаниями.

happyholidaysvl Изображение не боится воды и выцветания

Кстати, ещё одним тёплым в буквальном смысле этого слова подарком станет толстовка с принтом. На спине и груди можно напечатать надпись или фото. Подарок актуален не только к празднику.

dvegolovi_vl Толстовка с возможностью нанесения своего принта за 15 минут

Если вы всё же решились дарить носки и пену для бритья, то пусть этот подарок будет оригинальным. Стратегический запас носков, аккуратно свёрнутый и упакованный в праздничную коробочку, станет хорошим презентом на 23 февраля.

podarika_vl Удобный, практичный и в то же время неожиданный подарок

КСТАТИ

Во Владивостоке День защитника Отечества отметят концертом и выставкой военной техники. Праздник начнётся на центральной площади города в 12:30. Гостей и жителей дальневосточной столицы побалуют солдатской кашей из полевой кухни, а также покажут вооружение, технику и концерт творческих коллективов.