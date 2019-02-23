День защитника Отечества во Владивостоке: парад техники, селфи с «Адмиралом» и солдатская каша

Власти приморской столицы приглашают жителей и гостей города на мероприятия в честь 23 февраля. В субботу они стартуют ровно в полдень и продлятся до позднего вечера.

12:00 - церемония возложения гирлянды и цветов к Вечному огню мемориала «Боевая слава ТОФ». На Корабельной набережной соберутся ветераны, воспитанники военно-патриотических клубов, а также представители общественности. Затем участники церемонии пройдут на площадь Борцов за власть Советов на Дальнем Востоке, где состоится возложение гирлянды и цветов к стеле «Город воинской славы».

12:30 - на центральной площади Владивостока развернётся городской праздник «День защитника Отечества». В программе - выступления городских творческих ансамблей и коллективов Тихоокеанского флота, работа тематических локальных площадок. Также на площади состоится выставка военной техники и вооружения, а всех желающих угостят настоящей солдатской кашей из полевой кухни.

Болельщикам «военно-морской» команды обещают грандиозный праздник на льду «Фетисов Арены».Фото: Валентин ТРУХАНЕНКО

15:00 - хоккейный клуб «Адмирал» закроет сезон 2018/19 товарищеским матчем с командой Тихоокеанского флота. На льду и трибунах «Фетисов Арены» запланирован самый настоящий праздник для болельщиков. Поклонников «тёмно-синих» ожидает четырёхчасовая развлекательная программа - музыкальные и художественные номера, собственно поединок и, конечно, общение со всеми спортсменами клуба. Гостей также угостят армейской кухней. Завершится праздник в честь Дня защитника Отечества в 18.30 общей фотосессией на льду «Фетисов Арены». Вход свободный.

Также весь день 23 февраля в бухте Новик на острове Русском продлится ледовый полумарафон Vladivostok Ice Run, который объединит 1000 бегунов из 11 государств. Участники преодолеют дистанцию по замёрзшей акватории моря.

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