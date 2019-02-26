Укушенный тигром приморец оказался браконьером

Происшествие, случившееся 16 февраля в Красноармейском районе Приморья, может обернуться для пострадавшего уголовным делом. Как сообщала на днях «Комсомольская правда», амурский тигр напал на местного жителя - причём человек не смог внятно объяснить, из-за чего. По словам мужчины, хищник «напал неожиданно». В результате пострадавшего привезли в больницу: тигр искусал ему руки, лицо и голову.

Сотрудники охотнадзора не нашли следов крови хищника на месте происшествия. Фото: safaripark25.ru

А пока 61-летний пенсионер восстанавливает здоровье, в туманной истории разбираются полицейские и сотрудники охотнадзора.

- Сейчас идёт проверка, уголовное дело пока не возбуждали, - рассказали сегодня «Комсомольской правде» в пресс-службе краевого управления МВД.

В то же время генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев сразу сказал, что человек в лесу явно был не на прогулке и не собирал грибы. Тигр просто так не нападает. И дальнейшее разбирательство показало: мужчина пришёл в тайгу проверить петли на кабана.

- Мы нашли шесть петель на кабана, место трапезы тигра и незаконное оружие, из которого был сделан выстрел. Собаки учуяли зверя и загнали его в чащу. Тигр, защищаясь, прыгнул на браконьера, который успел сделать один выстрел из ружья, - поделился выводами директор департамента охотничьего надзора Приморского края Дмитрий Панкратов.

Судя по всему, хищник остался цел – по крайней мере, сотрудники охотнадзора не нашли следов его крови на месте происшествия. А значит, говорит Панкратов, преследовать тигра нет смысла.

За браконьерство и незаконное оружие мужчине грозит уголовная ответственность. И защитники природы надеются на объективное, быстрое расследование.

Гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев подчеркнул, что использование петель относится к запрещённым методам охоты:

- Она запрещена во многих странах мира и считается варварским методом. Причём не ясно, кто попадёт в эту петлю. Кроме того, зачастую браконьеры по разным причинам оставляют свои петли в лесу на долгое время, и попавшие в них животные просто пропадают. Таким образом, само убийство становится бессмысленным.

Авторитетный специалист добавил, что тигр – высокоорганизованное животное, и в этой ситуации напал на человека только потому, что увидел источник опасности в стреляющем в него ружье. Если бы браконьер ранил краснокнижное животное, последствия могли бы быть гораздо трагичнее.