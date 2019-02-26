Котлетка с пюрешкой: в Приморье разразился скандал из-за школьного питания

Нешуточный скандал разгорелся на этой неделе в Находке. Его причиной стало качество (и количество) питания в местных школах. Переполох начался из-за одной-единственной фотографии, сделанной учеником.

Снимок, из-за которого начался весь сыр-бор, на этой неделе опубликовали сразу несколько приморских Instagram-пабликов. На фото изображен обед, которым якобы кормили учеников школы в поселке Врангель (входит в состав Находкинского городского округа). Порция, прямо скажем, жалкая: малюсенькая котлетка с жидким картофельным пюре. Судя по всему, от котлеты уже откусили – хочется надеяться, это сделал ученик, а не повариха. Однако даже в этом случае ее размер вызывает недоумение.

Та самая фотография. Место, где ее сделали, определить невозможно - такой снимок можно сделать и домаФото: dps_vl

Утверждается, что снимок сделал один из учеников, возмущенного «щедростью» школьной столовой. При этом ни номер учебного заведения, ни дата, когда сделан снимок, нигде не называется. Впрочем, это не помешало жителям края сделать далеко идущие выводы – фотография уже собрала сотни гневных комментариев. Возмущенные жители края на все лады ругали качество образования, чиновников и руководство страны в целом. Учитывая, что история произошла на фоне недавнего скандала со школьным обедом в Зауралье (там детям скормили собачий деликатес) – приморцев можно понять. В ситуации решил разобраться корреспондент «Комсомолки».

Школ во Врангеле всего три – №18, №19 и №20. Выборка небольшая; однако что-либо узнать от работников бюджетных учреждений оказалось делом непростым. Мол, отчитываться мы только перед чиновниками должны, в Интернете вообще всякие глупости пишут, и вообще – вам здесь не рады, молодой человек, извольте. Пролить свет на историю котлетки с пюрешкой помогла и.о. директора школы №20 Оксана Самсонова.

Она рассказала, что снимок опубликовали в Сети несколько дней назад – и он произвел настоящий фурор. Фотография моментально разлетелась по соцсетям. В родительских группах Whatsapp разразилась настоящая буря. Возмущенные мамы и папы требовали ответа: в какой школе так плохо кормят детей? Не в «двадцатой» ли?

– В чатах началась активная переписка с родителями. Было понятно, что нужно в ситуации разобраться. В школе мы провели расследование, а также собрали педсовет. Быстро выяснилось, что это точно не наше учебное заведение: у нас нет ни такой посуды, ни таких порций. Даже скатертей или салфеток, как на снимке, нет, – рассказала Оксана Самсонова.

Школа №20. Ее учителя провели собственное расследование. Фото: сайт школы

Выяснить, в какой именно школе сделана фотография, учителя так и не смогли. Это, впрочем, не так уж и важно. Оксана Самсонова объяснила, что данный «царский обед» - только часть школьной трапезы. Школьный обед, на минуточку, состоит из нескольких частей. Там есть первое, второе, где-то и третье подают (компот, молоко, булочки). Картофельное пюре с котлетой – это именно второе блюдо в детском меню. Так что от голода автор фотографии явно не умирал. В его желудке гарантированно находился какой-нибудь супчик.

В общем, нашумевший снимок вполне может оказаться банальным «вбросом». Вероятность этого довольно высокая: обычно в подобных ситуациях все же указывают место и время действия, желая привлечь внимание общественности. А в данном случае все похоже именно на попытку «хайпануть».

Вообще-то, кормят приморских школьников неплохоФото: Алексей БУЛАТОВ

Стоит отметить, что проблемы со школьным питанием в Приморье имеются. Связаны они с недостатком финансирования; в прошлом году бюджет на эти цели повысили в два раза. Однако до сих пор не все учебные заведения могут полноценно кормить ребят. Но, думается, к нашей истории этот печальный факт не имеет отношения.