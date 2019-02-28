Во Владивостоке хотят поставить огромную статую Иисуса Христа

Во Владивостоке собираются построить гигантскую статую Иисуса Христа. С этой странноватой идеей выступил духовно-православный центр «Вятский посад». Вероятность воплощения этого проекта, впрочем, невелика – но переговоры ведутся уже на уровне губернатора.

68-метровую статую Иисуса хотят разместить на Крестовой сопке – одной из главных вершин Владивостока. Именно там в советское время хотели разместить гигантского Ильича (к счастью, до этого не дошло). Однако времена изменились, изменилась и вера – теперь вместо отца революции все больше кланяются Отцу небесному. Владивосток от новомодных тенденций не отстает: неспроста на главной городской площади строят огромный Спасо-Преображенский собор.

Теперь же православные деятели замахнулись на лавры Рио-де-Жанейро. Иисус высотой с 22-этажный дом, по замыслу проектировщиков, будет смотреть на море – он будет как будто бы благословлять корабли и суда в порту.

«Монумент высотой в 68 метров станет духовным символом сплочения русского народа. Статуя Иисуса Христа будет освещать крестным знамением все прибывающие в Россию и отплывающие из неё корабли, благословляя их на дальние походы», - сообщается на сайте «Вятского посада».

Эскиз статуи Христа. Прямо циклопических размеров, надо сказать. Фото: vposad.ru

Рядом со статуей хотят возвести храм в честь Сергия Радонежского, рассчитанный на 100 прихожан. Чем Владивосток так привлек церковников из Орловской области, сказать сложно – но с другой стороны, город ничем не хуже других.

Как бы абсурдно не звучала идея со строительством памятника, ее накануне обсудили с губернатором края Олегом Кожемяко. Глава края встретился с инициаторами проекта – руководителем «Вятского посада» Геннадием Цурковым и вице-президентом инвестиционной компании АФК «Система» Али Узденовым. Они вместе с губернатором посетили видовую площадку Крестовой сопки и в общих чертах объяснили свои замыслы. Олег Кожемяко идею, в целом, одобрил – однако отметил, что храм будет явно излишним. Вместо него он предложил построить небольшую часовню.

– Его основными посетителями будут туристические группы по 20-30 человек, они зайдут, кто-то свечек поставит – и все. А еще можно оборудовать на сопке смотровую площадку, сделать лифты застекленные, чтобы можно было подняться наверх, - предложил он авторам проекта.

Олег Кожемяко с авторами проекта. Фото: vposad.ru

Несмотря на это, шансы на то, что статуя во Владивостоке вообще появится – призрачные. Проект всерьез никто еще не обсуждал – в том числе на уровне города. А городская православная епархия вообще назвала его «нереальным».

– Разговоры об этой статуе идут уже несколько лет. Сильно сомневаюсь, что этот проект вообще реализуют. Пока это нереально. Для начала нам нужно достроить Спасо-Преображенский собор. Только после этого можно будет говорить о каких-то огромных статуях и прочем, – рассказал корреспонденту «Комсомолки» пресс-секретарь епархии Сергей Карабанов.

В общем, шансов на то, что в городе появится гигантский Иисус, не очень много. Мягко говоря. Наверное, оно и к лучшему. Все-таки приморская столица неплохо живет и без чрезмерно пафосных религиозных памятников.