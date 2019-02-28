«Он ещё не понял, что мамки нет»: в Приморье спасли крохотного медвежонка

В Приморском крае, в лесу, нашли полуторамесячного медвежонка. Он остался без матери из-за браконьера, которого уже задержали. И, если бы не лесозаготовители, крошечный хищник тоже мог погибнуть.

- Его нашли 27 февраля в районе села Хвищанка Кировского района, рядом с местом спячки. Позже опергруппа охотнадзора обнаружила гильзы и шкуру гималайской медведицы, а потом задержали и самого браконьера. Он уже сознался в том, что натворил, - сообщили в краевом департаменте охотничьего надзора.

Если бы не лесозаготовители, крошечный хищник мог погибнутьФото: primorsky.ru

Накануне вечером малыша-сироту привезли в село Алексеевка Надеждинского района, где находится реабилитационный центр. Сотрудники межрегиональной общественной организации «Центр «Тигр» выхаживают тигров, леопардов и других диких животных. Так, ранее «Комсомольская правда» рассказывала о спасении ежа-шатуна, который почему-то не впал в спячку, и чёрного грифа с травмированным крылом.

Ветеринар, научный сотрудник центра «Тигр» Екатерина Блидченко рассказала сегодня «КП»-Владивосток», что малыша-гималайца привезли к ним в хорошем состоянии:

- Видно, что он совсем недолго был без мамы, не больше суток. Хорошо, что его быстро нашли. Медвежонок ещё совсем маленький, молочный, и до конца пока не понял, что мамки нет. Пытаемся приучить к соске: он ещё не очень хорошо её берёт, но, надеюсь, что привыкнет и будет нормально кушать. Проблем со здоровьем точно нет.

Что касается браконьера, из-за которого в животном мире появился ещё один сирота, то ему грозит уголовная ответственность за незаконную охоту. Как уточнил директор департамента охотничьего надзора Дмитрий Панкратов, до двух лет лишения свободы.