2019-03-01T09:20:09+03:00
Происшествия

В Южной Корее загорелась приморская плавбаза

На тушение «Залива Ольги» бросили около десятка пожарных расчетов
Артём КАБАНКОВ
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Пожар вспыхнул во время ремонта плавбазы. Фото: fleetphoto.ruПожар вспыхнул во время ремонта плавбазы. Фото: fleetphoto.ru
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В корейском Пусане загорелась приморская плавбаза «Залив Ольги». В момент ЧП судно ремонтировали – и, в какой-то момент что-то пошло не так.

Плавбаза приписана к порту Владивосток. Как сообщил источник «Комсомолки» в Южной Корее, пламя вспыхнуло во время сварочных работ. Точная причина возгорания выясняется – но вполне вероятно, что речь идет о банальной ошибке рабочих. Огонь охватил кормовую часть плавбазы, затем перекинулся на мостик. В порт моментально стянули пожарные расчеты – к тушению привлекли около десятка машин.

Пожар на российском судне "Святая Ольга" в южнокорейском Пусане.

Благодаря слаженной работе пожарных с огнем справились быстро. Пострадавших в результате ЧП нет. Весь экипаж своевременно эвакуировали с плавбазы. По предварительной информации, «Залив Ольги» серьезно пострадал – на судне выгорело сразу несколько помещений. Представители компании-судовладельца «Дальрыба» отказались комментировать произошедшее.

Впрочем, на фоне другого происшествия, которое произошло в Пусане с приморским судном «Seagrand», пожар выглядит блёкло. Накануне этот сухогруз протаранил мост. Капитан судна был пьян, его задержала береговая охрана.

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Сухогруз Seagrand (порт приписки Владивосток) шло из южнокорейского порта Пхохан в Пусан. Во время прохода под пролетом моста судно задело его (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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