В Южной Корее загорелась приморская плавбаза

В корейском Пусане загорелась приморская плавбаза «Залив Ольги». В момент ЧП судно ремонтировали – и, в какой-то момент что-то пошло не так.

Плавбаза приписана к порту Владивосток. Как сообщил источник «Комсомолки» в Южной Корее, пламя вспыхнуло во время сварочных работ. Точная причина возгорания выясняется – но вполне вероятно, что речь идет о банальной ошибке рабочих. Огонь охватил кормовую часть плавбазы, затем перекинулся на мостик. В порт моментально стянули пожарные расчеты – к тушению привлекли около десятка машин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/694739" frameborder="0"></iframe> Пожар на российском судне "Святая Ольга" в южнокорейском Пусане.

Благодаря слаженной работе пожарных с огнем справились быстро. Пострадавших в результате ЧП нет. Весь экипаж своевременно эвакуировали с плавбазы. По предварительной информации, «Залив Ольги» серьезно пострадал – на судне выгорело сразу несколько помещений. Представители компании-судовладельца «Дальрыба» отказались комментировать произошедшее.

Впрочем, на фоне другого происшествия, которое произошло в Пусане с приморским судном «Seagrand», пожар выглядит блёкло. Накануне этот сухогруз протаранил мост. Капитан судна был пьян, его задержала береговая охрана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Приморское судно протаранило мост в Южной Корее

Сухогруз Seagrand (порт приписки Владивосток) шло из южнокорейского порта Пхохан в Пусан. Во время прохода под пролетом моста судно задело его (подробности).