В Южной Корее загорелась приморская плавбаза
В корейском Пусане загорелась приморская плавбаза «Залив Ольги». В момент ЧП судно ремонтировали – и, в какой-то момент что-то пошло не так.
Плавбаза приписана к порту Владивосток. Как сообщил источник «Комсомолки» в Южной Корее, пламя вспыхнуло во время сварочных работ. Точная причина возгорания выясняется – но вполне вероятно, что речь идет о банальной ошибке рабочих. Огонь охватил кормовую часть плавбазы, затем перекинулся на мостик. В порт моментально стянули пожарные расчеты – к тушению привлекли около десятка машин.
Пожар на российском судне "Святая Ольга" в южнокорейском Пусане.
Благодаря слаженной работе пожарных с огнем справились быстро. Пострадавших в результате ЧП нет. Весь экипаж своевременно эвакуировали с плавбазы. По предварительной информации, «Залив Ольги» серьезно пострадал – на судне выгорело сразу несколько помещений. Представители компании-судовладельца «Дальрыба» отказались комментировать произошедшее.
Впрочем, на фоне другого происшествия, которое произошло в Пусане с приморским судном «Seagrand», пожар выглядит блёкло. Накануне этот сухогруз протаранил мост. Капитан судна был пьян, его задержала береговая охрана.
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Сухогруз Seagrand (порт приписки Владивосток) шло из южнокорейского порта Пхохан в Пусан. Во время прохода под пролетом моста судно задело его (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU