Приморское судно протаранило мост в Южной Корее

Приморское судно оказалось в центре настоящего международного скандала. Грузовое судно «Seagrand» протаранило мост в Южной Корее.

Инцидент произошел накануне, 28 февраля. Сухогруз Seagrand (порт приписки Владивосток) шло из южнокорейского порта Пхохан в Пусан. Во время прохода под пролетом моста судно задело его.

Как сообщил «Комсомолке» один из очевидцев аварии, в результате столкновения мост повредило – в нем осталась дыра размером в несколько метров. Однако повреждения не критичные, и ездить по сооружению можно. Так что перекрывать мост не пришлось.

Сухогруз Seagrand приписан к порту Владивосток, почти весь экипаж составляют приморцы. После ЧП их задержала корейская береговая охрана. Сейчас под арестом находится только капитан. В его крови обнаружили изрядное количество алкоголя; впрочем, еще не доказано, что именно он управлял судном.

– Официальных обвинений корейская сторона еще не предъявляла. Но, думается, это вопрос времени. Капитана подозревают в том, что он управлял судно в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас он содержится в пусанском отделении береговой охраны. Остальные члены экипажа находятся на судне, у них есть все необходимое. Пострадавших среди моряков нет, – рассказал «КП» генеральный консул России в Пусане Роман Быков.

Момент столкновения сухогруза с мостом. Видео: Busanilbo. =

Занялись инцидентом и российские правоохранительные органы. В дальневосточном следственном управлении на транспорте начали проверку по факту столкновения. Как сообщили в ведомстве, против моряков могут возбудить 263 Уголовного кодеса («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта»).

Представитель компании-судовладельца «Востокморсервис» сообщили, что по факту происшествия ведется разбирательство.

Стоит отметить, что приморские моряки нередко попадают в различные ЧП в Южной Корее. Самый громкий инцидент связан с судном «Палладий». Танкер, арестованный за долги, попытался прорваться через береговую охрану порта, чтобы выбраться в Японское море. Не получилось – корейцы устроили целую спецоперацию с вертолетом, стрельбой, и десантированием спецназа. Судовладельцу и капитану предъявили обвинения по четырем статьям: сопротивление при аресте, уклонение от наказания («Палладий» ведь находился под арестом), неподчинение требованиям полиции и выход из порта без оформления документов. Сейчас судовладелец, капитан и несколько членов экипажа ожидают приговора суда.

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