Приморье продолжает полыхать: в крае по-прежнему горят поля и леса

Приморский край продолжает полыхать. Только за минувшие сутки в крае зафиксировали более сотни палов и десять лесных пожаров.

Так, за 28 февраля в крае произошло 130 палов травы. Самая сложная ситуация наблюдается в Красноармейском районе, Дальнегорске и Лесозаводске. Так, сегодня сотрудники Приморской поисково-спасательной службы потушили крупный пал близ села Орловка (входит в состав Лесозаводского городского округа). Пламя там подобралось вплотную к домам.

Спасатели ликвидируют пал сухой растительности в окрестностях села Орловка.

Кроме того, за прошедшие сутки в Приморье зафиксировали 10 лесных пожаров. Потушить удалось только половину из них – пять очагов возгорания пока только локализовали.

– На пожарах работали 181 человек – сотрудники Приморской авиабазы, Приморского лесничества, привлеченные силы арендаторов. Задействовано 42 единицы техники, в том числе четыре бульдозера, – сообщили в краевом департаменте лесного хозяйства.

Все с начала года в крае произошло 142 лесных пожара и 3760 лесных палов.

Причиной такой аховой ситуации является аномально теплая зима. Снега не было практически нигде в крае, а февральская температура побила несколько многолетних рекордов. Сейчас в 11 муниципалитетах Приморья действует особый противопожарный режим. Его ввели в Хасанском, Партизанском, Лазовском, Ханкайском, Кавалеровском, Ольгинском, Надеждинском, Октябрьском, Пожарском районах, в Уссурийском и Дальнегорском городских округах.

Как писала «Комсомолка», для тушения пожаров в крае сформировали крупную группировку – 13 тысяч человек и 2800 единиц техники. Сейчас пожароопасные районы Приморья постоянно патрулируются. Для этого сформировали 573 группы, в них вошло более 2000 человек. Край также задействует общественные объединения, волонтёров, казаков. В этом году добровольным пожарным дружинам передадут 20 единиц техники.

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