К Приморью приближается огненный апокалипсис

С начала года в Приморье уже зафиксировано 144 лесных пожара. Обстановка в крае напряженная – и к весне она только накалится. Всему виной теплая и бесснежная зима.

Сильных осадков нет даже в северных районах края, а февральская температура уже несколько раз побила многолетние рекорды. По словам начальника Примгидромета Бориса Кубая, нынешняя зима – самая теплая за последние 85 лет. Аномалия, да и только! Ничего хорошего жителям края это не предвещае. Приморье полыхает с января, а в ряде муниципалитетов уже установили особый противопожарный режим. Сейчас угрозе пожаров подвержено 109 населенных пунктов – а ведь ситуация будет ухудшаться. Судя по всему, весной регион ждет настоящий огненный апокалипсис.

Такая жуткая картина наблюдалась сегодня вечером в районе станции Ружино, Лесозаводск. Огонь шел со стороны Хабаровска. Фото: Василий Паскарь

Приморские власти вовсю готовятся к предстоящему «веселью». Как сообщил вице-губернатор Олег Мельников, для тушения пожаров уже сформировали крупную группировку – 13 тысяч человек и 2800 единиц техники.

– Сейчас пожароопасные районы Приморья постоянно патрулируются. Для этого сформировали 573 группы, в них вошло более 2000 человек. Край также задействует общественные объединения, волонтёров, казаков. В этом году добровольным пожарным дружинам передадут 20 единиц техники, – рассказал он.

Имеются у приморских огнеборцев и оперативные резервы. Если ситуация станет совсем печальной, на помощь придут парашютисты-десантники, которых сейчас готовят в Амурской области. Целый батальон. Кроме того, к тушению пожаров готова подключиться авиация МЧС России.

Особое внимание уделяется работе с населением. Губернатор Приморья Олег Кожемяко потребовал ужесточить работу с недобросовестными арендаторами лесных участков.

– Необходимо собрать информацию о соблюдении противопожарных мер, количестве возгораний на участках арендаторов, уточнить наличие их вины. При обнаружении нарушений, нужно расторгать договоры. Это же касается и охотугодий, – приводит его слова пресс-служба администрации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/694179" frameborder="0"></iframe> Мощнейший пал травы в Приморье. Пожар подобрался к железной дороге! Станция Ружино.

Глава края неспроста заострил внимание на этой проблеме: значительная часть пожаров в Приморье – рукотворные. Палы травы и неосторожное обращение с огнем являются наиболее частыми причинами подобных ЧП. С начала года за нарушение противопожарных мер оштрафовали уже 484 человека. Думается, виновных еще больше – но всех переловить просто нельзя. Например, организаторы большинства палов травы в крае так и остаются безнаказанными.